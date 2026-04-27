ตลาดหุ้นไทยภาคเช้า 27 เม.ย.2569 กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับบวกอย่างโดดเด่น

ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าของวันที่ 27 เมษายน 2569 พบว่ากลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น DELTA, HANA, CCET และ KCE ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการเก็งกำไรผลประกอบการของ DELTA ที่มีกำหนดรายงานหลังปิดตลาดในวันนี้ โดยนักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการอาจออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ นอกจากนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมยังได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค โดยสะท้อนผ่านผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชีย เช่น TSMC, SK Hynix และ Samsung Electronics
ความเคลื่อนไหวของ ตลาดหุ้นไทย ในภาคเช้าของวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
พบว่ากลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยหุ้น CCET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.03% หรือ 0.35 บาท มาอยู่ที่ระดับราคา 6.15 บาท หุ้น TEAM ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.49% หรือ 0.16 บาท มาอยู่ที่ระดับราคา 3.72 บาท และหุ้น NEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.97% หรือ 0.03 บาท มาอยู่ที่ระดับราคา 1.04 บาท กรรณ์ หทัยศรัทธา, CFA หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยและนักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจว่า ตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีกลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมามีความคึกคักอย่างโดดเด่น โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น DELTA, HANA, CCET และ KCE ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด แรงขับเคลื่อนหลักของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาจากการเก็งกำไรผลประกอบการของ DELTA ที่มีกำหนดรายงานหลังปิดตลาดในวันนี้ โดยนักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการอาจออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ นอกจากนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมยังได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค โดยสะท้อนผ่านผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชีย เช่น TSMC จากไต้หวัน ผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์, SK Hynix ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำอันดับ 2 ของโลกจากเกาหลีใต้ และ Samsung Electronics บริษัทเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าข้ามชาติยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ซึ่งยังคงมีทิศทางที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ตลาดเริ่มลดน้ำหนักความกังวลต่อปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ตลาดหุ้นไม่ได้ตอบสนองเชิงลบเหมือนในช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่านักลงทุนหันมาโฟกัสปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมากขึ้น สำหรับความเคลื่อนไหวรายตัว พบว่า HANA และ CCET ปรับตัวขึ้นแรงแซงหน้า DELTA โดยมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวตาม Sentiment ของกลุ่ม หากผลประกอบการ DELTA ออกมาดี จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อหุ้นในกลุ่มเดียวกัน ขณะที่ KCE ก็ได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีมุมมองระมัดระวังด้านมูลค่า โดย DELTA ยังแนะนำขาย เนื่องจากราคาปัจจุบันค่อนข้างตึงตัว ขณะที่ KCE ปรับขึ้นเกินราคาเป้าหมายที่ประเมินไว้แล้ว ทั้งนี้ แนะนำให้นักลงทุนปรับกลยุทธ์ในกลุ่ม DELTA, HANA, KCE และ CCET เป็น Trading หรือเก็งกำไรระยะสั้น เนื่องจากราคาหุ้นได้ตอบรับปัจจัยบวกไปมากแล้ว และมีความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรในระยะถัดไ
ตลาดหุ้นไทย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ DELTA HANA CCET
