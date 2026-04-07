ตลาดบ้านหรูแข่งเดือด: ผู้ประกอบการเร่งเครื่องชิงกำลังซื้อกลุ่ม Young Successor

ตลาดบ้านหรูระดับ 10-30 ล้านบาท กลายเป็นสมรภูมิหลักของผู้ประกอบการอสังหาฯ รายใหญ่ หลังกำลังซื้อในกลุ่มบนยังแกร่งกว่าตลาดรวม ขณะที่ต้นทุนและปัจจัยด้านการเงินกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ
เซกเมนต์นี้กลายเป็นสมรภูมิแข่งขันหลักของผู้พัฒนารายใหญ่ 4 ราย ได้แก่ แสนสิริ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เอสซี แอสเสท และเอพี (ไทยแลนด์) ตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยกำลังเผชิญกับพลวัตที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของปี 2569 ที่ยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะ เศรษฐกิจ ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และกำลังซื้อที่ชะลอตัว ตลาดคอนโดมิเนียม ได้รับผลกระทบมากที่สุด ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์โดยลดการเปิดตัวโครงการใหม่ และหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการแนวราบมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนนี้
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ตลาดบ้านหรูระดับราคา 10-30 ล้านบาท กลายเป็นสนามแข่งขันหลักสำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อในตลาดบนยังคงมีศักยภาพในการซื้อสูงกว่ากลุ่มตลาดล่างอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนตลาดบนนี้คือ กลุ่มผู้ซื้อที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง เช่น ผู้มีรายได้สูง เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งไม่ได้พึ่งพาการขอสินเชื่อมากนักเหมือนตลาดแมส ทำให้พวกเขายังคงสามารถตัดสินใจซื้อบ้านได้ แม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวก็ตาม โครงสร้างตลาดที่อยู่อาศัยระดับ 10-30 ล้านบาทถูกขับเคลื่อนหลักโดยบ้านแนวราบ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 75-80% ของตลาดทั้งหมด ในขณะที่คอนโดมิเนียมมีจำนวนจำกัด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบ้านเดี่ยวและบ้านจัดสรรในช่วงราคานี้ ตลาดบ้านหรูระดับ 10-30 ล้านบาทจึงกลายเป็นสนามแข่งขันหลักที่มีผู้เล่นสำคัญ 4 ราย ได้แก่ แสนสิริ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เอสซี แอสเสท และเอพี (ไทยแลนด์) แต่ละรายต่างก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการชิงส่วนแบ่งตลาด เอสซี แอสเสท ใช้แบรนด์ “บางกอก บูเลอวาร์ด” และ “บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์” เจาะตลาดตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยเน้นภาพลักษณ์พรีเมียมและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ในขณะที่เอพี (ไทยแลนด์) ใช้แบรนด์ “เดอะซิตี้” และ “เซนโทร” ที่กระจายโครงการในหลายทำเลทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบฟังก์ชันและการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีผู้เล่นรายอื่น เช่น ศุภาลัยและพฤกษา ที่เข้ามาแข่งขันในเซกเมนต์นี้ แต่ในเชิงภาพจำและจำนวนโครงการยังไม่เด่นชัดเท่ากับ 4 รายหลัก\ในด้านดีมานด์ กลุ่มผู้ซื้อหลักของตลาดนี้คือ “Young Successor” หรือคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 45 ปี ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ มีรายได้สูง และมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่อาศัยจริง (Real Demand) มากกว่าการลงทุนระยะสั้น ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของกลุ่มนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่าเชิงคุณภาพชีวิต” ซึ่งรวมถึงพื้นที่ใช้สอย ทำเลที่เชื่อมต่อการเดินทาง โรงเรียนนานาชาติ สิ่งอำนวยความสะดวก และภาพลักษณ์ของโครงการและสังคมภายใน ทำเลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ รามอินทรา บางนา ดอนเมือง ราชพฤกษ์ และโซนปริมณฑลที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากำลังซื้อจะยังมีอยู่ แต่พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไป โดยใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น และมีการเปรียบเทียบมากขึ้น ส่งผลให้อำนาจต่อรองของผู้ซื้อสูงขึ้นในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่าง ๆ มากขึ้น เช่น การออกแบบบ้าน วัสดุที่ใช้ คุณภาพของโครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีให้ภายในโครงการ นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งต้องมีความสะดวกในการเดินทาง ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี\ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการพัฒนาโครงการกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายด้าน รวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น 5-10% และต้นทุนพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง แม้ว่าราคาขายบ้านในปัจจุบันจะยังคงใช้ราคาต้นทุนเดิม แต่หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาบ้านจะปรับขึ้นในระยะถัดไป นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการเงินกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นในอนาคต และมาตรการผ่อนปรน LTV ที่ให้กู้ได้ 100% จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หากไม่มีการต่ออายุ สถานการณ์เหล่านี้ทำให้ “จังหวะเวลา” กลายเป็นตัวแปรสำคัญของตลาด ผู้ซื้อที่มีความพร้อมจึงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัดสินใจซื้อเพื่อ “ล็อกต้นทุน” ทั้งในแง่ของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่เงื่อนไขทางการเงินจะเข้มงวดมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบโครงการต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้ออย่างชาญฉลา
อสังหาริมทรัพย์ บ้านหรู Young Successor ตลาดคอนโดมิเนียม ดอกเบี้ย
