ตลาดหุ้นโลกผันผวน! ความตึงเครียดตะวันออกกลางกดดันราคาน้ำมันและค่าเงิน

ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น และดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น นักลงทุนเดินหน้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ตลาดหุ้น ทั่วโลกปรับตัวลดลงในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดใน ตะวันออกกลาง หลังจากรายงานข่าวการโจมตีของอิหร่านต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเรือในช่องแคบฮอร์มุซ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดหุ้น ยุโรปและตลาดน้ำมันดิบ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจขยายตัวบดบังผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก ดัชนีดาวโจนส์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดลงถึง 1.
13% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน แม้ว่าการลดลงจะไม่มากเท่าดัชนีดาวโจนส์ ในส่วนของตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี CAC-40 ของฝรั่งเศสและดัชนี DAX ของเยอรมนีต่างก็ปิดตลาดในแดนลบ โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดยสัญญาน้ำมันดิบ WTI และ Brent เพิ่มขึ้นกว่า 4% และ 5.8% ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการโจมตีของอิหร่านและการคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันอาจได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้น และอาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น สัญญาทองคำกลับปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนหันไปลงทุนในดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในสถานการณ์ความไม่แน่นอน ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ เนื่องจากความต้องการซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นในเอเชียมีผลประกอบการที่หลากหลาย โดยตลาดหุ้นไต้หวันและอินเดียปรับตัวขึ้น ในขณะที่ตลาดหุ้นออสเตรเลียปรับตัวลงเล็กน้อย ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม สถานการณ์นี้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นถึงระยะยา
