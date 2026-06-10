ตลาดการเงิน worldwide บ Julio 2024 ตามávání ด017 HGP આકાશમાં 10 jun ganadornya Bitcoin and gold Steer Short-Term Trades Baron cushion expenditure 3709 baia Apollo PORTFOLIO તમામ INCREASED

ตลาดการเงินทั่วโลกกำลังจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ Pennsilvania CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้ ซึ่ง电影节ถูกมองว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของทั้ง Bitcoin และทองคำในระยะสั้น หลังความหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed เริ่มจางหายไป กลายเป็นความกังวลว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนัก 70% ว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม หลังข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤษภาคม waarvan เพิ่มขึ้นกว่า 85,000 ตำแหน่ง ทำให้ Bitcoin ร่วงลงมาที่ 61,000 ดอลลาร์ และทองคำร่วงลงสู่ 4,170 ดอลลาร์ หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด สินทรัพย์ทั้งสองอาจเผชิญแรงขายเพิ่มเติม แต่หากเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัว ก็อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน
" ตลาดการเงิน ทั่วโลกกำลังจับตาตัวเลข เงินเฟ้อ Pennsylvania CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศคืนนี้ เพราะอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดทิศทางของทั้ง Bitcoin และ ทองคำ ในระยะสั้น หลังความหวังเรื่องการลด ดอกเบี้ย ของ Fed เริ่มจางหายไป และถูกแทนที่ด้วยความกังวลว่าอาจมีการขึ้น ดอกเบี้ย อีกครั้ง โดยปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักถึง 70% ว่า Fed อาจขึ้น ดอกเบี้ย ภายในสิ้นปี ส่งผลให้ Bitcoin ร่วงลงมาแถว 61,000 ดอลลาร์ ขณะที่ ทองคำ ร่วงลงเช่นกัน หาก CPI ออกมาสูงกว่าคาด สินทรัพย์ทั้งสองอาจเผชิญแรงขายเพิ่มเติม แต่หาก เงินเฟ้อ เริ่มชะลอตัว ก็อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเปิดทางให้ตลาดกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ตลาดการเงิน ทั่วโลกรวมถึง Bitcoin ต่างจับตาการประกาศตัวเลข เงินเฟ้อ ของสหรัฐฯ ( CPI ) ในคืนนี้อย่างใกล้ชิด โดยนักลงทุนมองว่า ตัวเลข เงินเฟ้อ รอบนี้อาจกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดทิศทางของทั้ง Bitcoin และ ทองคำ ในระยะสั้น สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) จะประกาศตัวเลข เงินเฟ้อ CPI ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ เวลา 19.30 น.
ตามเวลาไทย ขณะที่นักลงทุนเริ่มลดความหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)และหันมากังวล เฟดอาจกลับมาพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักมากถึง 70% เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม หลังตัวเลขการจ้างงานเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 85,000 ตำแหน่ง ความกังวลดังกล่าวกดดันให้ Bitcoin ปรับตัวลงมาซื้อขายบริเวณ 61,000 ดอลลาร์ ลดลงจากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมที่ 82,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงสู่ระดับ 4,170 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงขายในสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยSchwab's Collin Martin says stronger U.S. jobs data and persistent inflation are lowering the bar for a Federal Reserve rate hike, with markets now pricing in potential tightening by year-end.
He expects an extended pause but warns the possibility of further tightening if inflation remains sticky.
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