ตลาดหุ้นนิวยอร์กทรุดหนักหลังเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสยบเงินเฟ้อ

สรุปภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงรุนแรงกว่า 500 จุด หลังเฟดและประธานคนใหม่ เควิน วอร์ช ส่งสัญญาณอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ พร้อมวิเคราะห์ดัชนี VIX และผลกระทบรายกลุ่มอุตสาหกรรม
ตลาดหุ้นนิวยอร์ก เผชิญกับสภาวะการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยดัชนีหลักปิดร่วงลงมากกว่า 500 จุด ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ที่ส่งสัญญาณว่าอาจมีความจำเป็นต้องปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ย นโยบายอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเป้าหมายหลักในการควบคุมปัญหา เงินเฟ้อ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง การประกาศทิศทางดังกล่าวส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับ 7,420.
10 จุด ซึ่งเป็นการลดลงถึง 91.25 จุด หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงร้อยละ 1.21 สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนที่ต้องเผชิญกับต้นทุนทางการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน หรือ FOMC ผลการลงมติเป็นเอกฉันท์ 12 ต่อ 0 ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ซึ่งแม้ว่าผลการลงมติในครั้งนี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แต่จุดที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับเหล่านักลงทุนและนักวิเคราะห์คือรายงานการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ Dot Plot โดยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนถึง 9 คนที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในสิ้นปี 2569 เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังสร้างความประหลาดใจด้วยการไม่ส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งแตกต่างจากสัญญาณเดิมที่เคยระบุว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้ง สิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือแถลงการณ์ของเฟดหลังการประชุมครั้งนี้มีความกระชับอย่างมาก โดยมีความยาวเพียง 130 คำ เมื่อเปรียบเทียบกับแถลงการณ์ครั้งก่อนเมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่มีความยาวถึง 341 คำ ซึ่งการสื่อสารที่สั้นและรัดกุมเช่นนี้ถูกตีความว่าเป็นการสรุปภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ แบบรวบยอดและแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการควบคุมเงินเฟ้ออย่างเด็ดขาด การก้าวขึ้นมาของ เควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดการเงินเป็นอย่างมาก โดยวอร์ชได้เน้นย้ำในระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เฟดจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและควบคุมเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ วอร์ชยังได้สร้างความแปลกใจด้วยการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติเดิมที่ประธานเฟดคนก่อนๆ เคยทำมา โดยเขาตัดสินใจที่จะไม่ส่งข้อมูล Dot Plot ของตนเองรวมอยู่ในการคาดการณ์รายไตรมาส ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ตลาดเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมุมมองส่วนตัวของผู้นำเฟดคนใหม่ที่มีต่อทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต เมื่อพิจารณาถึงเครื่องมือวัดความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดต่างๆ พบว่าเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มปรับเปลี่ยนมุมมองและคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในเดือนกันยายน โดยโอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมจนถึงสิ้นปีลดลงเหลือเพียงร้อยละ 13 จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 40 ก่อนการประชุม ในขณะเดียวกัน ดัชนี CBOE Volatility Index หรือ VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกกังวลของนักลงทุน พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 12.37 แตะระดับ 18.44 ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นที่รุนแรงที่สุดในรอบ 4 วัน บ่งบอกถึงความผันผวนและความไม่เชื่อมั่นในตลาดหุ้นนิวยอร์กอย่างเห็นได้ชัด สำหรับผลกระทบรายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าหุ้นทั้ง 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ต่างปิดในแดนลบทั้งหมด โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือกลุ่มบริการด้านการสื่อสารที่ร่วงลงถึงร้อยละ 3 ตามมาด้วยกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลงร้อยละ 2.7 ในภาคการเงิน หุ้นกลุ่มธนาคารระดับภูมิภาคมีผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่กว่าธนาคารขนาดใหญ่ โดยดัชนี KBW Regional Banking Index ปิดร่วงลงร้อยละ 1.8 ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มธนาคารใน S&P500 ขยับลงเพียงร้อยละ 0.2 และสำหรับหุ้นรายตัวที่น่าจับตามองคือ SpaceX ซึ่งปิดร่วงลงร้อยละ 4.9 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านม
เฟด อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ ตลาดหุ้นนิวยอร์ก S&P 500
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