ตลาดหุ้นไทยทรงตัว ทองคำฟื้นตัวรับข่าวทรัมป์ชะลอโจมตีอิหร่าน

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยและราคาทองคำวันนี้ โดยหุ้นไทยทรงตัวรับแรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร ส่วนทองคำปรับตัวขึ้นหลังทรัมป์ขยายระยะเวลาหยุดยิงกับอิหร่าน
ตลาด หุ้นไทย และราคา ทองคำ วันนี้เคลื่อนไหวภายใต้ปัจจัยที่หลากหลาย ทั้งจากภายในประเทศและสถานการณ์โลก โดยภาพรวมตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มทรงตัวได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มหุ้นธนาคาร โดยเฉพาะหุ้น KBANK ที่แสดงสัญญาณการฟื้นตัวทางเทคนิคอย่างชัดเจนในรูปแบบ V shape rebound ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 200 บาทได้ในระยะสั้น เพื่อชดเชยการปรับฐานของหุ้น DELTA ที่ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการ Cash balance อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดย Moody’s ถือเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและมีส่วนช่วยประคองดัชนีตลาดหุ้นไว้ได้ แม้ว่าสถานการณ์ เศรษฐกิจ โลกจะยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ตาม ในส่วนของราคา ทองคำ ราคา ทองคำ ในวันนี้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่บริเวณ 4,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากการอ่อนตัวก่อนหน้านี้ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ราคา ทองคำ ปรับตัวขึ้นคือการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ขยายระยะเวลาหยุดยิงกับ อิหร่าน ออกไป ซึ่งช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่านการชะลอตัวของ ราคาน้ำมัน แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ แต่การตัดสินใจของ ทรัมป์ ในการชะลอการโจมตีเพิ่มเติมจนกว่าจะได้รับข้อเสนอใหม่จาก อิหร่าน ก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่ยังคงกดดันตลาดอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านนโยบายการเงินยังคงเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคา ทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการไต่สวนรับรองตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ( เฟด ) ของ เควิน วอร์ช ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมเงินเฟ้อและรักษาความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ส่งผลให้นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังต่อแนวโน้ม อัตราดอกเบี้ย ในอนาคต ถึงแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับ อัตราดอกเบี้ย แต่การอ่อนตัวของ ราคาน้ำมัน ก็ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา ทองคำ ในระยะสั้นได้ Commerzbank ได้ประเมินว่ามีโอกาสที่แนวโน้ม อัตราดอกเบี้ย ของสหรัฐฯ จะเข้าสู่ขาลงในช่วงครึ่งหลังของปี หากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อราคา ทองคำ โดยคาดว่าราคา ทองคำ อาจปรับตัวขึ้นกลับเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในระยะถัดไป สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อสินทรัพย์ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ นักวิเคราะห์แนะนำให้ใช้กลยุทธ์การซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง (ย่อซื้อ) และขายเมื่อราคาปรับตัวขึ้น (ดีดขาย) โดยมีแนวต้านที่ 4,769 / 4,831 / 4,889 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และแนวรับที่ 4,700 / 4,668 / 4,644 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ สำหรับดัชนี SET50 ในวันนี้ปิดที่ระดับ 969.
82 จุด ลดลง 1.53 จุด หรือ -0.16
