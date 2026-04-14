ตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก หวังเจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ดัชนีหุ้น S&P 500 ฟื้นตัว หลังมีสัญญาณบวกเกี่ยวกับการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักวิเคราะห์ชี้ความหวังช่วยหนุนตลาด
ตลาดหุ้น ทั่วโลกตอบรับข่าวดี หลังมีความหวังเกี่ยวกับ การเจรจา ครั้งใหม่ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน นักวิเคราะห์หลายท่านต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐกิจ และการลงทุน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตลาดหุ้น ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน อย่างมาก หุ้นหลายตัวปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา แต่ล่าสุดเมื่อมีสัญญาณบวกเกี่ยวกับ การเจรจา ดัชนีหุ้น S&P 500 กลับมาอยู่ในระดับเดิมได้แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มกลับมา
ประเด็นสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวคือ ความหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ประธานาธิบดีอิหร่านออกมาส่งสัญญาณว่า หากสหรัฐฯ มีท่าทีที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เคารพสิทธิของชาวอิหร่าน ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้ นอกจากนี้ อิหร่านยังพยายามที่จะเจรจากับหลายประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ฝรั่งเศส และรัสเซีย เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี Vice President Vance ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญสองประการที่ต้องพิจารณาในการเจรจาครั้งนี้ ซึ่งยังต้องติดตามต่อไปว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
การที่ตลาดหุ้นสามารถฟื้นตัวได้ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาด และความคาดหวังของนักลงทุนต่อสถานการณ์ที่คลี่คลายลง ดร.กอบศักดิ์ วิเคราะห์ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ตลาดหุ้นสามารถยืนหยัดได้ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงล่าสุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลดีต่อตลาด โดยราคาน้ำมัน WTI ลดลงมาอยู่ที่ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เพื่อประเมินผลกระทบต่อตลาดในระยะยาว
United States Latest News, United States Headlines
