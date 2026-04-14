ตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก หวังเจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ตลาดหุ้นตอบรับเชิงบวก หวังเจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
📆4/14/2026 4:10 AM
📰PostToday
ดัชนีหุ้น S&P 500 ฟื้นตัว หลังมีสัญญาณบวกเกี่ยวกับการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักวิเคราะห์ชี้ความหวังช่วยหนุนตลาด

ตลาดหุ้น ทั่วโลกตอบรับข่าวดี หลังมีความหวังเกี่ยวกับ การเจรจา ครั้งใหม่ระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน นักวิเคราะห์หลายท่านต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน เศรษฐกิจ และการลงทุน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตลาดหุ้น ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน อย่างมาก หุ้นหลายตัวปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา แต่ล่าสุดเมื่อมีสัญญาณบวกเกี่ยวกับ การเจรจา ดัชนีหุ้น S&P 500 กลับมาอยู่ในระดับเดิมได้แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มกลับมา

ประเด็นสำคัญที่ทำให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวคือ ความหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจจะกลับมาอีกครั้ง หลังจากที่ประธานาธิบดีอิหร่านออกมาส่งสัญญาณว่า หากสหรัฐฯ มีท่าทีที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เคารพสิทธิของชาวอิหร่าน ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้ นอกจากนี้ อิหร่านยังพยายามที่จะเจรจากับหลายประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย ฝรั่งเศส และรัสเซีย เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี Vice President Vance ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญสองประการที่ต้องพิจารณาในการเจรจาครั้งนี้ ซึ่งยังต้องติดตามต่อไปว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร

การที่ตลาดหุ้นสามารถฟื้นตัวได้ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตลาด และความคาดหวังของนักลงทุนต่อสถานการณ์ที่คลี่คลายลง ดร.กอบศักดิ์ วิเคราะห์ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ตลาดหุ้นสามารถยืนหยัดได้ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงล่าสุดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลดีต่อตลาด โดยราคาน้ำมัน WTI ลดลงมาอยู่ที่ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะ 105 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลาง เพื่อประเมินผลกระทบต่อตลาดในระยะยาว

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ผลกำไร บริษัทสหรัฐฯ วูบติดต่อกัน 2 ไตรมาสผลกำไร บริษัทสหรัฐฯ วูบติดต่อกัน 2 ไตรมาสผลกำไรของบริษัทอเมริกันขนาดใหญ่ 500 แห่ง ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 ในไตรมาสแรกปีนี้ มีแนวโน้มจะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ข้อมูลของ “บลูมเบิร์ก อิ
Read more »

ผลประกอบการซบกระทบดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงระนาวผลประกอบการซบกระทบดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงระนาวดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 500 จุด ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ หลังจากบริษัทอัลฟาเบทและเทสลาเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวัง บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทเทคโนโลยีมาร์เก็ตแคปสูง
Read more »

S&P 500 ขึ้นสูงสุดใหม่หลังชัยชนะทรัมป์S&P 500 ขึ้นสูงสุดใหม่หลังชัยชนะทรัมป์ดัชนี S&P 500 มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.74% ตั้งแต่ต้นปี หลังชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 192% ซึ่งเป็นหุ้นที่ซื้อขายมากที่สุดใน S&P 500
Read more »

ดัชนีดาวโจนส์พุ่ง 500 จุด หลังการจ้างงานดีเกินคาดดัชนีดาวโจนส์พุ่ง 500 จุด หลังการจ้างงานดีเกินคาดดัชนีดาวโจนส์พุ่ง 500 จุด S&P 500 ขึ้นยาวนานสุดในรอบ 20 ปี ขณะที่หุ้นฟื้นตัวกลับจากการร่วงลงเพราะกังวลภาษีศุลกากร
Read more »

S&P 500 ปิดตลาดติดลบ นักลงทุนขายหุ้นเทคฯ รับมือสิ้นปีS&P 500 ปิดตลาดติดลบ นักลงทุนขายหุ้นเทคฯ รับมือสิ้นปีดัชนี S&P 500 ปิดตลาดลดลงเล็กน้อยเมื่อคืนวันจันทร์ นักลงทุนขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อเตรียมรับมือสิ้นปี หลังตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปี 2025 โดย S&P 500 ปรับขึ้นมากกว่า 17% และแนสแด็กพุ่งขึ้นกว่า 21% ตั้งแต่ต้นปี
Read more »

S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดาวโจนส์ ปิดเหนือ 49,000 จุดครั้งแรกS&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดาวโจนส์ ปิดเหนือ 49,000 จุดครั้งแรกดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้นเกือบ 500 จุด ปิดเหนือ 49,000 จุดเป็นครั้งแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา นักลงทุนมองข้ามผลกระทบสหรัฐจับกุมผู้นำเวเนซุเอลา
Read more »



