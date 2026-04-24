ตลาดหุ้นเอเชียผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเปิดทำการซื้อขายด้วยทิศทางที่หลากหลาย นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ตลาดหุ้นเอเชีย -แปซิฟิกเปิดทำการซื้อขายในวันนี้ (24 เมษายน) ด้วยทิศทางที่หลากหลาย นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง อิสราเอล และ เลบานอน จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 3 สัปดาห์ก็ตาม การขยายเวลาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนทาง ภูมิรัฐศาสตร์ ที่ยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำ สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน ว่า อิสราเอล และ เลบานอน ได้บรรลุข้อตกลงในการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์ หลังจากการเจรจาที่ทำเนียบขาวร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ข้อตกลงหยุดยิงเดิมมีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ทรัมป์แสดงความหวังว่าจะสามารถจัดการประชุมระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในอนาคตอันใกล้ เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ทำเนียบขาวได้ออกมาเตือนถึงภัยคุกคามจากการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก จีน โดยกล่าวหาว่ามีการขโมยข้อมูลจากห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสหรัฐฯ อย่างกว้างขวาง ไมเคิล แครตซิออส ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาว ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าหน่วยงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ จีน กำลังดำเนินการรณรงค์เพื่อสกัดหรือถอดแบบระบบ AI ขั้นสูงของสหรัฐฯ การเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของ จีน สถานการณ์ ความขัดแย้ง ระหว่าง อิสราเอล และอิหร่านยังคงตึงเครียด อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหม อิสราเอล กล่าวว่ากองทัพมีความพร้อมสำหรับการทำสงครามครั้งใหม่กับอิหร่าน หากสหรัฐฯ อนุญาตให้ดำเนินการได้ กองกำลังป้องกัน อิสราเอล (IDF) ได้เตรียมเป้าหมายไว้แล้ว และพร้อมที่จะโจมตีด้วยความรุนแรงยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงและทำลายเรือทุกลำของอิหร่านที่ทำการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ กลุ่มฮามาสได้กล่าวหาคณะกรรมการสันติภาพว่าล้มเหลวในการกดดันให้ อิสราเอล ยุติการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมในฉนวนกาซา โดยอ้างว่ามีชาวปาเลสไตน์ 5 คนเสียชีวิต รวมทั้งเด็ก 3 คน ในพื้นที่ตอนเหนือของกาซา โฆษกของกลุ่มฮามาสเรียกร้องให้ผู้ไกล่เกลี่ยและผู้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการรับผิดชอบและกดดัน อิสราเอล ให้ยุติปฏิบัติการทางทหาร นอกจากนี้ รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ดำเนินการปรับสถานะของ กัญชา ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งจะช่วยขยายการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้ กัญชา การปรับสถานะดังกล่าวทำให้ กัญชา ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาที่มีอันตรายน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดในการวิจัยและพัฒน.
ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกเปิดทำการซื้อขายในวันนี้ (24 เมษายน) ด้วยทิศทางที่หลากหลาย นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุน แม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 3 สัปดาห์ก็ตาม การขยายเวลาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน ว่าอิสราเอลและเลบานอนได้บรรลุข้อตกลงในการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงออกไปอีก 3 สัปดาห์ หลังจากการเจรจาที่ทำเนียบขาวร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ข้อตกลงหยุดยิงเดิมมีผลบังคับใช้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาค ทรัมป์แสดงความหวังว่าจะสามารถจัดการประชุมระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในอนาคตอันใกล้ เพื่อหารือถึงแนวทางในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงมีความเปราะบางและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ทำเนียบขาวได้ออกมาเตือนถึงภัยคุกคามจากการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากจีน โดยกล่าวหาว่ามีการขโมยข้อมูลจากห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสหรัฐฯ อย่างกว้างขวาง ไมเคิล แครตซิออส ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาว ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มีหลักฐานบ่งชี้ว่าหน่วยงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน กำลังดำเนินการรณรงค์เพื่อสกัดหรือถอดแบบระบบ AI ขั้นสูงของสหรัฐฯ การเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงตึงเครียด อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล กล่าวว่ากองทัพมีความพร้อมสำหรับการทำสงครามครั้งใหม่กับอิหร่าน หากสหรัฐฯ อนุญาตให้ดำเนินการได้ กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้เตรียมเป้าหมายไว้แล้ว และพร้อมที่จะโจมตีด้วยความรุนแรงยิ่งขึ้น ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งการให้กองทัพเรือสหรัฐฯ ยิงและทำลายเรือทุกลำของอิหร่านที่ทำการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ กลุ่มฮามาสได้กล่าวหาคณะกรรมการสันติภาพว่าล้มเหลวในการกดดันให้อิสราเอลยุติการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมในฉนวนกาซา โดยอ้างว่ามีชาวปาเลสไตน์ 5 คนเสียชีวิต รวมทั้งเด็ก 3 คน ในพื้นที่ตอนเหนือของกาซา โฆษกของกลุ่มฮามาสเรียกร้องให้ผู้ไกล่เกลี่ยและผู้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการรับผิดชอบและกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการทางทหาร นอกจากนี้ รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ดำเนินการปรับสถานะของกัญชาภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งจะช่วยขยายการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้กัญชา การปรับสถานะดังกล่าวทำให้กัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาที่มีอันตรายน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดในการวิจัยและพัฒน
ตลาดหุ้นเอเชีย อิสราเอล เลบานอน สหรัฐอเมริกา จีน ความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์ กัญชา