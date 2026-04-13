ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ ราคาน้ำมันพุ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฯ สูงสุดในรอบ 27 ปี

ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดในแดนลบ ท่ามกลางแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ไม่ประสบความสำเร็จ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 27 ปี
ดัชนีนิกเกอิ ตลาดหุ้นโตเกียว ปิดตลาดวันนี้ (13 เมษายน) ในแดนลบ ท่ามกลางแรงกดดันจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพุ่งขึ้นของ ราคาน้ำมัน ดิบล่วงหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ข่าวการเจรจาสันติภาพระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ที่สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดไพรม์ (Prime Market) หุ้นในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มการขนส่งทางอากาศ รวมถึงกลุ่มไฟฟ้าและก๊าซ ต่างก็ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด นักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเทียบกับเงินเยน ซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ หลังจากที่การเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปากีสถานไม่ประสบความสำเร็จ
แรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 27 ปี การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยอัตราผลตอบแทนดังกล่าวพุ่งขึ้นแตะ 2.490% ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2542
ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ก็ทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคากลับมาซื้อขายกันเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะดำเนินมาตรการปิดล้อมทางเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ข่าวคราวเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นโตเกียว
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดจะอยู่ในภาวะขาลง แต่การปรับตัวลดลงของดัชนีก็ยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากมีความหวังเกี่ยวกับการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน หลังจากที่ปากีสถานได้แสดงความจำนงที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อไป ซึ่งปัจจัยนี้ช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง
สถานการณ์ในตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดต่อปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงาน การสิ้นสุดลงของการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านโดยไม่มีข้อตกลง รวมถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ ได้สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตในภาคส่วนต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ความหวังเกี่ยวกับการเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และบทบาทของปากีสถานในฐานะตัวกลางในการเจรจา ช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนได้บ้าง นอกจากนี้ การที่นักลงทุนยังคงเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเทียบกับเงินเยน ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาด และความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในสภาวะปัจจุบัน การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในระยะนี้
