ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นรับข่าวดี ทรัมป์ระงับโจมตีอิหร่าน อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ (8 เม.ย.) จากข่าวดีเรื่องการระงับการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 69) รายงานว่า ตลาดหุ้น เอเชีย ในช่วงเช้าวันนี้ (8 เม.ย.
) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกในตลาด อันเนื่องมาจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลง หลังจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ประกาศระงับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมกันนี้ อิหร่านได้ให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นไปอย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วเอเชียในภาพรวม\ดัชนีนิกเกอิของตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดช่วงเช้าด้วยตัวเลข 56,078.83 จุด เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 2,649.27 จุด หรือคิดเป็น +4.96% ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงปิดที่ระดับ 25,821.88 จุด เพิ่มขึ้น 705.35 จุด หรือ +2.81% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของตลาดหุ้นจีนปิดที่ 3,964.72 จุด เพิ่มขึ้น 74.55 จุด หรือ +1.92% นอกจากนี้ ดัชนี KOSPI ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ทะยานขึ้นถึง 6.9% และดัชนี S&P/ASX 200 ของตลาดหุ้นออสเตรเลียก็พุ่งขึ้น 2.65% เช่นกัน การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลาง\ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social โดยระบุว่า เขาได้หารือกับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และจอมพล อาซิม มูนีร์ แห่งปากีสถาน ซึ่งได้ร้องขอให้เขายับยั้งกองกำลังที่พร้อมโจมตีอิหร่านในคืนนี้ พร้อมทั้งมีเงื่อนไขว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์ ทันที ทรัมป์จึงตัดสินใจระงับการโจมตีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่า “เราได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเจรจาต่อรอง ประเด็นขัดแย้งเกือบทั้งหมดในอดีตได้รับการตกลงกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแล้ว แต่ระยะเวลา 2 สัปดาห์จะช่วยให้การเจรจาเสร็จสิ้นและบรรลุข้อตกลงได้” ในขณะเดียวกัน อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ได้ประกาศยอมรับข้อเสนอของปากีสถานในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยเน้นย้ำว่าในช่วงเวลานี้ การเดินเรือผ่านช่องแคบจะเป็นไปอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของกองทัพอิหร่าน การตัดสินใจเหล่านี้มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของนักลงทุนและส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI และน้ำมันเบรนท์ปรับตัวลดลงอย่างมากในตลาดช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น รายงานโดย รัตนา พงศ์ทวิช และ ปรียพรรณ มีสุ
ตลาดหุ้น เอเชีย ทรัมป์ อิหร่าน ช่องแคบฮอร์มุซ เศรษฐกิจ การลงทุน หุ้น น้ำมัน