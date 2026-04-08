Head Topics

ตลาดหุ้นเอเชียพุ่งขึ้นรับข่าวดี ทรัมป์ระงับโจมตีอิหร่าน อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

การเงิน News

4/8/2026 5:07 AM
InfoQuestNews
110 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 78% · Publisher: 68%

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ (8 เม.ย.) จากข่าวดีเรื่องการระงับการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิหร่านตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 69) รายงานว่า ตลาดหุ้น เอเชีย ในช่วงเช้าวันนี้ (8 เม.ย.

) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกในตลาด อันเนื่องมาจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลง หลังจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ประกาศระงับปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมกันนี้ อิหร่านได้ให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นไปอย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลดีต่อตลาดหุ้นทั่วเอเชียในภาพรวม\ดัชนีนิกเกอิของตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดตลาดช่วงเช้าด้วยตัวเลข 56,078.83 จุด เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 2,649.27 จุด หรือคิดเป็น +4.96% ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงปิดที่ระดับ 25,821.88 จุด เพิ่มขึ้น 705.35 จุด หรือ +2.81% ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของตลาดหุ้นจีนปิดที่ 3,964.72 จุด เพิ่มขึ้น 74.55 จุด หรือ +1.92% นอกจากนี้ ดัชนี KOSPI ของตลาดหุ้นเกาหลีใต้ทะยานขึ้นถึง 6.9% และดัชนี S&P/ASX 200 ของตลาดหุ้นออสเตรเลียก็พุ่งขึ้น 2.65% เช่นกัน การปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลาง\ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social โดยระบุว่า เขาได้หารือกับนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ และจอมพล อาซิม มูนีร์ แห่งปากีสถาน ซึ่งได้ร้องขอให้เขายับยั้งกองกำลังที่พร้อมโจมตีอิหร่านในคืนนี้ พร้อมทั้งมีเงื่อนไขว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัยและสมบูรณ์ ทันที ทรัมป์จึงตัดสินใจระงับการโจมตีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่า “เราได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเจรจาต่อรอง ประเด็นขัดแย้งเกือบทั้งหมดในอดีตได้รับการตกลงกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแล้ว แต่ระยะเวลา 2 สัปดาห์จะช่วยให้การเจรจาเสร็จสิ้นและบรรลุข้อตกลงได้” ในขณะเดียวกัน อับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ได้ประกาศยอมรับข้อเสนอของปากีสถานในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยเน้นย้ำว่าในช่วงเวลานี้ การเดินเรือผ่านช่องแคบจะเป็นไปอย่างปลอดภัยภายใต้การดูแลของกองทัพอิหร่าน การตัดสินใจเหล่านี้มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลของนักลงทุนและส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI และน้ำมันเบรนท์ปรับตัวลดลงอย่างมากในตลาดช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเงินเฟ้อที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ จากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น รายงานโดย รัตนา พงศ์ทวิช และ ปรียพรรณ มีสุ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

InfoQuestNews /  🏆 7. in TH

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-09 06:58:41