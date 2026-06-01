ตลาดเช้าเมืองอุทัยธานีคึกคัก ประชาชนออกมาใช้สิทธิวันแรก 'ไทยช่วยไทยพลัส'

ตลาดเช้า ที่เมือง อุทัยธานี คึกคัก ประชาชน ออกมาใช้สิทธิวันแรก ' ไทยช่วยไทยพลัส ' หลายร้านค้าติดป้ายเชิญชวนลูกค้า ชี้เข้าร่วมโครงการแล้ว ช่วย กระตุ้นยอดขาย ได้ วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการ ' ไทยช่วยไทยพลัส ' เป็นไปอย่างคึกคัก ที่ ตลาดเช้า ย่านการค้าในเขตเทศบาลเมือง อุทัยธานี ช่วงเช้าวันนี้ ประชาชน จำนวนมากออกมาซื้ออาหาร ของกิน และของใช้จำเป็น ส่งผลให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะร้านข้าวแกง อาหารปรุงสำเร็จ ผัก และผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายราย เปิดเผยว่า เคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้ว ทั้งโครงการคนละครึ่ง และล่าสุด ไทยช่วยไทยพลัส โดยยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือ ประชาชน มักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 100 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ ประชาชน ทำให้กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ค้าบางส่วนที่ไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้เหตุผลว่าธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนรายวัน ขณะที่เงินจากโครงการจะโอนเข้าบัญชีในวันถัดไป ทำให้เกิดความกังวลเรื่องสภาพคล่องในการนำเงินไปซื้อสินค้ามาจำหน่ายต่อ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีร้านค้าบางแห่งที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือสัญลักษณ์แสดงหน้าร้าน ทำให้ลูกค้าหลายคนไม่ทราบว่าร้านดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามโครงการได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและการเข้าใช้บริการของ ประชาชน ในช่วงเริ่มต้นโครงกา.
