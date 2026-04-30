ตลาดหุ้นลอนดอนพุ่งแรง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งแรงในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดพุ่งแรงในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ขณะที่นักลงทุนพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบ ทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน การตัดสินใจเรื่อง อัตราดอกเบี้ย ของ ธนาคารกลางอังกฤษ สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่ผันผวน และความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค ตะวันออกกลาง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติให้คง อัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ระดับ 3.
75% ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ โดยสมาชิก MPC จำนวน 8 รายเห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ในขณะที่อีก 1 รายเสนอให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.0% การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลางและภาวะวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ธนาคารกลางอังกฤษได้นำเสนอสถานการณ์จำลอง 3 แบบเพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงิน สถานการณ์เหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางของราคาพลังงานและผลกระทบต่อการตั้งราคาและค่าจ้างภายในประเทศ ผลการจำลองพบว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นมีแนวโน้มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่าทิศทางนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลาของผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะเคยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอีก 2 ครั้งในปีนี้ แต่สถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านได้เปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้น ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นจากข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนมีนาคม จาก 3% ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอนได้รับแรงบวกจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ซึ่งลดลง 4.02 ดอลลาร์ หรือ 3.41% ปิดที่ 114.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในวันพฤหัสบดี แต่ถึงกระนั้น นักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีรายงานว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กำลังเตรียมนำเสนอแผนปฏิบัติการทางทหารต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดภาวะหยุดยิงที่เปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในระยะยาว ในส่วนของหุ้นรายตัว หุ้น United Utilities พุ่งขึ้น 11% หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและประกาศแผนการลงทุนขยาย พร้อมทั้งระดมทุน 800 ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว หุ้น Rolls-Royce เพิ่มขึ้น 7.6% จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตตะวันออกกลาง ในขณะที่หุ้น DCC ร่วงลง 5.8% หลังปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการจากกลุ่มนักลงทุน KKR เนื่องจากมองว่าข้อเสนอนั้นประเมินมูลค่าต่ำเกินไป และหุ้น Whitbread เจ้าของเครือโรงแรม Premier Inn ลดลง 6.3% หลังประกาศแผนปรับลดพนักงาน 3,800 ตำแหน่
ตลาดหุ้นลอนดอน ธนาคารกลางอังกฤษ อัตราดอกเบี้ย ราคาน้ำมัน ตะวันออกกลาง
United States Latest News, United States Headlines
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »