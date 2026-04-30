Head Topics

ตลาดหุ้นลอนดอนพุ่งแรง ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจและการเงิน News

📆4/30/2026 11:45 PM
📰InfoQuestNews
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 68%

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดพุ่งแรงในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องจับตาความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดพุ่งแรงในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ขณะที่นักลงทุนพิจารณาปัจจัยรอบด้านอย่างรอบคอบ ทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน การตัดสินใจเรื่อง อัตราดอกเบี้ย ของ ธนาคารกลางอังกฤษ สถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่ผันผวน และความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค ตะวันออกกลาง คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติให้คง อัตราดอกเบี้ย นโยบายไว้ที่ระดับ 3.

75% ด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ โดยสมาชิก MPC จำนวน 8 รายเห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ในขณะที่อีก 1 รายเสนอให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็น 4.0% การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลางและภาวะวิกฤตราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ธนาคารกลางอังกฤษได้นำเสนอสถานการณ์จำลอง 3 แบบเพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงิน สถานการณ์เหล่านี้ช่วยให้เห็นภาพผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของเศรษฐกิจ รวมถึงทิศทางของราคาพลังงานและผลกระทบต่อการตั้งราคาและค่าจ้างภายในประเทศ ผลการจำลองพบว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นมีแนวโน้มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่าทิศทางนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลาของผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น แม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษจะเคยปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอีก 2 ครั้งในปีนี้ แต่สถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านได้เปลี่ยนแปลงมุมมองดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญหลายรายมองว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่อาจสูงขึ้น ซึ่งสัญญาณดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นจากข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 3.3% ในเดือนมีนาคม จาก 3% ในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอนได้รับแรงบวกจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ซึ่งลดลง 4.02 ดอลลาร์ หรือ 3.41% ปิดที่ 114.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในวันพฤหัสบดี แต่ถึงกระนั้น นักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีรายงานว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) กำลังเตรียมนำเสนอแผนปฏิบัติการทางทหารต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดภาวะหยุดยิงที่เปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในระยะยาว ในส่วนของหุ้นรายตัว หุ้น United Utilities พุ่งขึ้น 11% หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและประกาศแผนการลงทุนขยาย พร้อมทั้งระดมทุน 800 ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว หุ้น Rolls-Royce เพิ่มขึ้น 7.6% จากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากวิกฤตตะวันออกกลาง ในขณะที่หุ้น DCC ร่วงลง 5.8% หลังปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการจากกลุ่มนักลงทุน KKR เนื่องจากมองว่าข้อเสนอนั้นประเมินมูลค่าต่ำเกินไป และหุ้น Whitbread เจ้าของเครือโรงแรม Premier Inn ลดลง 6.3% หลังประกาศแผนปรับลดพนักงาน 3,800 ตำแหน่

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

InfoQuestNews /  🏆 7. in TH

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-05-01 02:45:39