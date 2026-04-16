ตลาดตราสารหนี้ไทยคึกคัก: มูลค่าซื้อขายกว่า 9.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนสถาบันแห่ซื้อสุทธิ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รายงานภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวัน พบมูลค่าการซื้อขายรวมสูงถึง 94,962 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และกลุ่มบริษัทประกัน เป็นผู้ซื้อสุทธิรายใหญ่สุด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติก็มียอดซื้อสุทธิเช่นกัน คาดการณ์ปัจจัยภายนอกเริ่มคลายกังวลต่อสถานการณ์ตะวันออกกลาง ส่งผลให้ Yield Curve ปรับลดลงตามทิศทางตลาดสหรัฐฯ
สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้สรุปภาวะ ตลาดตราสารหนี้ไทย สำหรับวันนี้ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมตลอดทั้งวันอยู่ที่ 94,962 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาด ในส่วนของประเภทนักลงทุนที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งมีการซื้อสุทธิถึง 21,361 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการบริหารพอร์ตของ บลจ. ในสินทรัพย์ตราสารหนี้ ในขณะที่กลุ่มบริษัทประกันก็มีการซื้อสุทธิในปริมาณที่น่าจับตาที่ 3,465 ล้านบาท บ่งชี้ถึงบทบาทสำคัญของภาคประกันในการลงทุนระยะยาว นอกจากนี้ นักลงทุนต่างชาติเองก็มียอดซื้อสุทธิที่ 2,175 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างชาติสู่ ตลาดตราสารหนี้ไทย
สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดการซื้อขายที่ 1.53% โดยปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าถึง 0.04% ซึ่งเป็นสัญญาณที่สอดคล้องกับภาพรวมของตลาดในวันนี้ที่ Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 4-5 basis points (bps.) การเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับ US – Treasury เกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก
ในส่วนของกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investor Flows) ในวันนี้ มียอดสุทธิไหลเข้า (NET INFLOW) ที่ 1,222 ล้านบาท โดยเกิดจากการซื้อสุทธิ (NET BUY) 2,175 ล้านบาท และมีการครบกำหนดอายุของตราสารหนี้ที่นักลงทุนต่างชาติถือครอง (Expired) เป็นจำนวน 953 ล้านบาท การไหลเข้าสุทธิเช่นนี้บ่งชี้ถึงความน่าสนใจของตลาดตราสารหนี้ไทยในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ
ในด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2569 จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 3.3% ในเดือนมกราคม เหลือ 3.1% โดยสาเหตุหลักมาจากการทำสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยรวม อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับข่าวดีจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) ซึ่งรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนในไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัวได้ 5% (Year-on-Year) สูงกว่าไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ขยายตัว 4.5% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ตลาดกำลังจับตาการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในคืนนี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตลอดจนส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินทั่วโลก
โดยสรุป ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ไทยในวันนี้ (16 เมษายน 2569) มีมูลค่ารวม 94,961.72 ล้านบาท โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นถึงระยะกลางมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย เช่น พันธบัตร 3 เดือนที่ 0.94% (-0.01%), พันธบัตร 1 ปีที่ 1.01% (-0.01%), และพันธบัตร 5 ปีที่ 1.53% (-0.04%) การซื้อขายแบบ Outright แบ่งตามประเภทตราสาร พบว่า ตั๋วเงินคลังมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง +479% มูลค่า 80.87 ล้านบาท ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลมีการซื้อขายลดลง -38% มูลค่า 20,455.43 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. เป็นประเภทที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดเป็นอันดับสอง ด้วยมูลค่า 65,178.05 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นถึง +119% หุ้นกู้เอกชนมีการซื้อขายลดลง -13% มูลค่า 4,873.87 ล้านบาท ในส่วนของตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพันธบัตรต่างประเทศ ไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันนี้
