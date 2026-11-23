ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดร้อนแรงรับตำแหน่งซีอีโอนิวส์ วิทส์ กลับมาคุม Again
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีปิดพุ่งแรงรับข่าวเจนเซน หวงกลับมาเป็นซีอีโอนิวส์ วิทส์ ดัชนีดาวโจนส์บวกกว่า 1,400 จุด ส่วนน้ำมันขายปลีกไทยปรับราคา 24 พ.ย. 69
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 อย่างร้อนแรงและทะยานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยดัชนีมาตรฐานหลักทุกตัวชี้วัดปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ฟื้นตัวจากความเชื่อมั่นที่กลับมาอีกครั้ง
Nvidia แต่งตั้งเจนเซน หวง กลับมาเป็นซีอีโอ
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในครั้งนี้ มาจากประกาศของบริษัท Nvidia ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ เจนเซน หวง กลับมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ซีอีโอ อีกครั้ง โดยมีผลทันทีหลังจากการหารือและประชุมร่วมกับเขาหลายครั้งAlso readNvidia แต่งตั้ง เจนสัน หวง กลับมาตำแหน่ง CEO และประธานบริษัทอีกครั้ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารยังได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าการกลับมาดำรงตำแหน่งของ เจนเซน หวง จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ
ดอยด์โจนส์พุ่งกว่า 1,400 จุด
ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones) ปิดที่ระดับ 49,595.31 จุด เพิ่มขึ้น 1,447.98 จุด หรือคิดเป็น 3.01% ส่วนดัชนีแนสแดก (Nasdaq) ปิดที่ 24,089.56 จุด เพิ่มขึ้น 1,471.83 จุด หรือ 6.51% และดัชนี S&P500 บวกกว่า 4%
ข่าวดังกล่าวช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางการบริหารของ Nvidia และกระตุ้นความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างคึกคัก โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI
ตลาดน้ำมันไทย 24 พฤศจิกายน 2569
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความเคลื่อนไหวของประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบกลับมาผันผวนได้อีกครั้ง
สำหรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทย ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง ได้แก่ ปตท. บางจาก พีที (PT) และเชลล์ มีราคาน้ำมันแต่ละชนิดดังนี้ แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 30.63 บาท/ลิตร
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