ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผย 861 บริษัท จ้างภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2568 กว่า 311,327 ล้านบาท
ผลการศึกษาตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ำบทบาทสำคัญของบริษัทจดทะเบียน 861 แห่ง ที่จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 311,327 ล้านบาท หรือ 38.95% ของทั้งหมดในปี 2568 สะท้อนฐานรายได้รัฐที่มั่นคง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเปิดเผยผลการศึกษายืนยันบทบาทสำคัญของ บริษัทจดทะเบียน 861 บริษัท ในการเป็นฐานรายได้หลักของรัฐบาล โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทเหล่านี้จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งหมด 311,327 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.95 ของ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งหมดที่ กรมสรรพากร จัดเก็บได้ในภาพรวมประเทศ
สัดส่วนเล็กน้อยแต่สร้างรายได้ภาษีสูงถึง 38.95%
แม้จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นจะมีเพียง 861 บริษัท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.09 ของนิติบุคคลทั้งหมดที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ แต่กลุ่มบริษัทดังกล่าวกลับมีส่วนในการสร้างรายได้ภาษีให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล โดยข้อมูลระบุชัดเจนว่า ในปี 2568 บริษัทจดทะเบียนจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลมูลค่า 311,327 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.9 จากยอด 334,739 ล้านบาทในปี 2567 เมื่อเทียบกับฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดที่กรมสรรพากรจัดเก็บได้ในปีเดียวกันซึ่งมีมูลค่า 799,400 ล้านบาท สัดส่วนการจ่ายภาษีของบริษัทจดทะเบียนจึงยังคงสูงถึงร้อยละ 38.95 และรักษาคำเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไว้ที่ระดับร้อยละ 38Also readสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา และ ไทย-กัมพูชา ยังคงเฝ้าระวัง
หากพิจารณาในระยะยาวตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมปี 2559 ถึงปี 2568 บริษัทจดทะเบียนกลุ่มนี้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสะสมรวมกันมากกว่า 2.67 ล้านล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตลาดทุนไม่ได้ทำหน้าที่เพียงเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นแหล่งรายได้ทางการคลังที่มั่นคงของประเทศอีกด้วย
ผลประกอบการฟื้นตัวแข็งแกร่งในครึ่งปีแรก 2569
สถานการณ์ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2569 เริ่มปรากฏสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีแรก โดยบริษัทจดทะเบียนมีรายได้รวม 9.29 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และมียอดสินค้าหรือบริการมูลค่า 8.75 ล้านล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 765,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 22.2
การเติบโตของกำไรสุทธิในครึ่งปีแรกนี้เกิดขึ้นครอบคลุมเกือบทุกหมวดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์เคมี สินค้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงธุรกิจบริการที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถของบริษัทจดทะเบียนในการปรับตัวต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ฐานะการเงินแข็งแกร่งพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจมหภาค
นอกจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น ด้านฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นตามไปด้วย โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือ D/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่รวมธุรกิจการเงิน ปรับตัวลดลงจาก 1.34 เท่าในปี 2567 เหลือ 1.28 เท่าในปี 2568 สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
บทบาทของตลาดทุนไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงการวางรากฐานและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมหนักและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ที่ตลาดทุนได้เป็นช่องทางสำคัญในการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องและปรับโครงสร้างทางการเงินให้แก่ภาคธุรกิจ
การระดมทุนผ่านตลาดทุนของบริษัทจดทะเบียนยังถูกนำไปต่อยอดเพื่อการลงทุนในภาคการผลิต ขยายธุรกิจ และการจ้างงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ผลกำไรส่วนหนึ่งจะถูกส่งกลับมาสู่ภาครัฐผ่านภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป
โครงสร้างรายได้รัฐพึ่งพาภาษีจากนิติบุคคลหนัก
ข้อมูลการเก็บรายได้ภาครัฐในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2568) ระบุว่า ภาครัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและรายได้จากหน่วยงานต่างๆ เฉลี่ยปีละ 3.21 ล้านล้านบาท โดยรายได้ภาษีสุทธิหลังหักการจัดสรรเฉลี่ยอยู่ที่ 2.54 ล้านล้านบาทต่อปี ซึ่งประมาณร้อยละ 80 เป็นรายได้จากกรมสรรพากร
เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ของกรมสรรพากร ภาษีสามประเภทที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีมูลค่าเฉลี่ย 844,441 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 41.63 รองลงมาคือภาษีเงินได้นิติบุคคล เฉลี่ย 693,027 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 34.16 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เฉลี่ย 359,228 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 17.71 โดยภาษีทั้งสามประเภทนี้รวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 93.50 ของรายได้ทั้งหมดที่กรมสรรพากรจัดเก็บได้
สำหรับข้อมูลจำนวนนิติบุคคล ณ สิ้นปี 2568 พบว่ามีนิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวม 2,050,079 ราย เป็นนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการอยู่ 967,210 ราย และเป็นนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงิน 867,911 ราย ในขณะที่นิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรและมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีจำนวน 726,487 ราย โดยมีเพียง 308,664 รายที่มีกำไรสุทธิทางบัญชี เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย 861 บริษัท จะเห็นได้ว่าแม้จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.09 แต่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่นอย่างมาก
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy