ตลาดคริปโทฯ ดิ่งหนัก ล้างพอร์ตเกือบ 2.1 แสนราย สูญเสียรวม 1.08 พันล้านดอลลาร์
วิกฤตคริปโทฯ รุนแรงที่สุดครั้งใหญ่ เกิดการล้างพอร์ตรวม 2.1 แสนราย มูลค่าความเสียหายทะลุ 1.08 พันล้านดอลลาร์ โดยฝั่ง Long รับภาระหนักเกือบ 88%
ตลาด คริปโทเคอร์เรนซี ทั่วโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ความผันผวนรุนแรงที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบแลกเปลี่ยนดิจิทัลต้องเผชิญกับแรงขายอย่างมหาศาลจนเกิดปรากฏการณ์ การล้างพอร์ต หรือ Liquidation เป็นวงกว้าง ข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่า มีผู้เทรดเดอร์จำนวนมากต้องปิดตำแหน่งการซื้อขายอย่างกะทันหัน สร้างความเสียหายทางการเงินเป็นมูลค่าสูงถึงหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาอันสั้น
เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกโดยบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Lookonchain ว่ามีสาเหตุมาจากความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัลที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา特别是ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเกือบ 5% ในวันดังกล่าว การร่วงลงครั้งนี้เป็นการปรับตัวลดลงสูงสุดในรอบหลายเดือน และถือเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากการเลือกตั้งและความกังวลต่อฟองสบู่ของกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มขึ้นในตลาดAlso readศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ภาษีอีวี 35% ดันแข่งขันยุติธรรม ลั่นต้องมี Local Content 60%
จุดชนวนจากเทรดเดอร์รายเดียว สู่มหาวินาศทั่วตลาด
ต้นตอของแรงกระเพื่อมครั้งนี้เริ่มต้นจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์อย่าง Hyperliquid เมื่อเทรดเดอร์รายหนึ่งต้องเผชิญกับการถูกบังคับให้ล้างพอร์ตหรือ Margin Call อย่างต่อเนื่องถึง 8 ครั้งภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที การล่มสลายของพอร์ตนี้ส่งผลให้เทรดเดอร์รายดังกล่าวสูญเสียเงินไปจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะการสูญเสีย Bitcoin ไปมากถึง 201 BTC ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 15.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 523 ล้านบาท ในทันที
แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับพอร์ตขนาดใหญ่เพียงพอร์ตเดียวแต่ผลกระทบได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนสร้างความป่วนไปทั่วทั้งระบบ เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดถูกดูดซับไปกับการขายล้างพอร์ตอย่างรุนแรง จนทำให้เงินประกันในบัญชีของผู้เทรดรายอื่นๆ ไม่เพียงพอที่จะรองรับการขาดทุนได้ทันเวลา ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเลเวอร์เรจในตลาดคริปโทฯ ที่การล้มละลายของผู้เล่นรายใหญ่สามารถส่งคลื่นกระแทกไปยังผู้เล่นรายย่อยได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
ข้อมูลล้างพอร์ตรวมทะลุ 1.08 พันล้านดอลลาร์
เมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพรวมตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์แรก ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า มีผู้เทรดเดอร์ถูกบังคับให้ล้างพอร์ตรวมกันมากถึงเกือบ 2.1 แสนราย ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงสุดในประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนคริปโทฯ ช่วง recent ผลรวมของมูลค่าความเสียหายจากการล้างพอร์ตในครั้งนี้อาจแตะหลัก 1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือความเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงของฝั่งที่ betting หรือเปิดสถานะ Long เพื่อเดิมพันว่าราคาจะพุ่งขึ้น โดยฝ่าย Long ได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดในรอบนี้ ด้วยมูลค่าความเสียหายสูงถึง 956 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 88% ของความเสียหายทั้งหมดในตลาด ส่วนฝั่งที่เปิดสถานะ Short หรือเดิมพันว่าราคาจะตกนั้น มีเพียงความเสียหายประมาณ 130.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางตลาดที่เอื้อต่อการลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง
ความเชื่อมโยงหุ้นเทคฯ กดดันราคา Bitcoin ระยะสั้น
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชี้ให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเทคโนโลยีกับคริปโทเคอร์เรนซีมีความชัดเจนมากขึ้นในรอบนี้ โดยเฉพาะเมื่อดัชนี Nasdaq ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว ภาวะนี้สร้างความกดดันต่อเนื่องต่อราคา Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ ในระยะสั้น เนื่องจากนักลงทุนสถาบันและเทรดเดอร์จำนวนมากมองว่า Bitcoin เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน
ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P 500 ก็ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานลดลงตามไปด้วยประมาณ 3.8% ซึ่งสอดคล้องกับแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ที่เน้นการลงทุนด้าน AI การหดตัวของตลาดหุ้นอเมริกันจึงทำหน้าที่เป็นถังพักความเสี่ยงที่ขาดประสิทธิภาพในช่วงนี้ ทำให้นักลงทุนต้องตัดขาดทุนจากพอร์ตคริปโทฯ ออกมาเพื่อลดความเสี่ยงรวม หรืออาจนำไปเพื่อรักษากระแสเงินสดในสถานะการณ์ตลาดที่ผันผวน
สถานการณ์ในปัจจุบันยังคงไม่นิ่งและมีความเสี่ยงสูงต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้ หากตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่สามารถสร้างเสถียรภาพได้ การเฝ้าติดตามปริมาณการล้างพอร์ตและทิศทางของดัชนี Nasdaq อย่างใกล้ชิด จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนในตลาดคริปโทฯ เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแผนการบริหารพอร์ตอย่างเหมาะสมในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นปัจจุบัน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy