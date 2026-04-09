ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่ง หลังอิสราเอลเตรียมเจรจาเลบานอน คลายกังวลสงคราม

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ซึ่งช่วยลดความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ขณะที่ราคาน้ำมันและทองคำมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน
ตลาดหุ้น สหรัฐฯ ปิดบวกเมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการคลายความกังวลของนักลงทุนต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังจากมีรายงานว่า อิสราเอล กำลังพิจารณาเปิดการเจรจาสันติภาพกับ เลบานอน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดที่เกิดจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 สัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้ตลาดจะเผชิญกับการปรับตัวลดลงในช่วงต้นของการซื้อขาย ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีดาวโจนส์ S&P 500 และ Nasdaq ต่างปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย S&P 500
สามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วันได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดีสำหรับตลาด นอกจากนี้ ดัชนีความผันผวน CBOE หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ดัชนีความกลัว” ยังปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแยง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง\ในส่วนของตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนตลอดทั้งวัน โดยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยหลัก นักลงทุนให้ความสนใจกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก คิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของปริมาณการส่งออกน้ำมันทั่วโลก แม้ว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.66% แต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ปิดตลาดที่ 95.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่เคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 99.50 ดอลลาร์ แม้จะมีปัจจัยบวกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่ข้อมูลเศรษฐกิจจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ล่าสุดยังระบุว่า ผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน\นอกจากนี้ ตลาดทองคำก็ได้รับอานิสงส์จากปัจจัยหลายประการ ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์หยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาทองคำในตลาดสปอตเพิ่มขึ้น 1.6% อยู่ที่ 4,789.67 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปิดเพิ่มขึ้น 0.9% ที่ระดับ 4,818.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 275.88 จุด หรือ 0.58% ที่ระดับ 48,185.80 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 41.85 จุด หรือ 0.62% ปิดที่ 6,824.66 จุด และดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 187.42 จุด หรือ 0.83% ปิดที่ 22,822.42 จุด นักลงทุนยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินในอนาค
ตลาดหุ้น อิสราเอล เลบานอน ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ