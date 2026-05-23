Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

ตลาดสระว่ายน้ำ: เติบโตตามอสังหาฯ แต่ชะลอตัวในปีนี้

อสังหาริมทรัพย์ News

ตลาดสระว่ายน้ำ: เติบโตตามอสังหาฯ แต่ชะลอตัวในปีนี้
สระว่ายน้ำอสังหาฯตลาด
📆5/23/2026 1:06 AM
📰Thansettakij
153 sec. here / 14 min. at publisher
📊News: 100% · Publisher: 63%

บริษัท J.D. Pools เผยถึงสถานการณ์ตลาดสระว่ายน้ำในปีนี้ โดยมองว่ายังคงเติบโตตามทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่เริ่มมีการชะลอตัวในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากตลาดอสังหาฯ เริ่มชะลอตัว และผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยบริษัทกำลังปรับโมเดลธุรกิจให้ทันกับตลาดปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ J.D.

Pools กล่าวว่า ธุรกิจสระว่ายน้ำยังคงเติบโตตามทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ หากโครงการอสังหาฯ ยังเดินหน้าก่อสร้าง ธุรกิจก็ยังสามารถเติบโตต่อได้ แต่ยอมรับว่าการชะลอตัวของตลาดเปิดใหม่ในปีนี้เริ่มส่งผลต่อภาพรวมเช่นกัน "สระว่ายน้ำเติบโตตามอสังหาฯ ถ้าอสังหาฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเราก็ไปต่อได้" นายธนูศักดิ์กล่าว พร้อมระบุว่า แม้บางพื้นที่อย่างกรุงเทพฯ จะเริ่มเงียบและมีหน่วยเหลือขายจำนวนมาก แต่บางจังหวัดยังมีโครงการก่อสร้างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดยังไม่หยุดนิ่งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินว่า การเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้อาจลดลง จึงเริ่มปรับโครงสร้างรายได้เพื่อลดการพึ่งพาตลาดอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านเดียว ผ่านการขยายฐานลูกค้าไปยังหน่วยงานราชการ กลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงสถาปนิกและพันธมิตรผู้รับเหมาปัจจุบันรายได้ของ J.D.

Pools ยังมาจากภาคเอกชนประมาณ 80% และภาครัฐ 20% แต่ในระยะต่อไป บริษัทต้องการบาลานซ์รายได้จากหลายช่องทางให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนจากวัฏจักรตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงชะลอตัวในปีนี้ อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ คือการต่อยอดฐานลูกค้าเดิมกว่า 18,000 ราย ผ่านบริการรีโนเวต เปลี่ยนระบบสระ อัปเกรดอุปกรณ์ และเพิ่มบริการดูแลสระด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวในลักษณะ recurring income มากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทยังมองการเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสร้างสระว่ายน้ำ ไปสู่ผู้จำหน่ายระบบและวัสดุสำหรับสระว่ายน้ำครบวงจร โดยวางโมเดลธุรกิจคล้ายผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่สร้างรายได้จากเครือข่ายผู้ใช้งานในวงกว้าง ทั้ง WDC และเฮเฟเล่ ต่างเห็นตรงกันว่า แม้ภาพรวมอสังหาฯ จะชะลอตัว แต่ยังคงมองเห็นโอกาสในบางเซ็กเมนต์ โดยเฉพาะตลาดลักชัวรี งานรีโนเวต โครงการ Wellness และดีมานด์จากต่างชาติในเมืองท่องเที่ยว นายบัณฑิต ระบุว่า จังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและเกาะสมุยยังมีโครงการใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Private Pool Villa บ้านพักตากอากาศ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Wellness และ Health Care ซึ่งได้รับแรงหนุนจากชาวต่างชาติที่มองไทยเป็นเมืองน่าอยู่อาศัยและเหมาะกับการพักผ่อนระยะยาว WDC จึงเดินหน้าขยายสาขาใหม่ในสมุยและนครราชสีมาหลังเปิดสาขา Surat Thani แล้วได้รับการตอบรับดี ขณะที่เฮเฟเล่เองก็เดินหน้าขยาย Service Hub และพันธมิตรในต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน เพื่อรองรับดีมานด์ใหม่ ในด้านผู้บริโภค ทั้งสองบริษัทมองว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผู้บริโภคยุคใหม่มีข้อมูลมากขึ้น ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ดีไซน์ การใช้งาน และงบประมาณอย่างละเอียด ต่างจากอดีตที่ปล่อยให้สถาปนิกหรือผู้รับเหมาตัดสินใจแทน "วันนี้ลูกค้าเป็น Smart User มากขึ้น เข้ามาพร้อมข้อมูล มีการกำหนดงบชัดเจน และเปรียบเทียบรายละเอียดมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรมสินค้าและบริการ" นายบัณฑิต กล่าวย้ำ ขณะที่เฮเฟเล่เน้นขยายสินค้าใหม่ในกลุ่ม Home Appliance และ Sanitary ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตสูง และเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้เพิ่มได้รวดเร็วกว่าตลาดฮาร์ดแวร์ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงเลือกที่จะบริหารต้นทุนและตรึงราคาให้นานที่สุด เพื่อไม่ผลักภาระไปยังผู้บริโภค พร้อมเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยี และการกระจายพอร์ตธุรกิจ เพื่อรับมือกับตลาดอสังหาฯ ที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รอบใหม่ของการแข่งขัน ในวันที่ตลาดอสังหาฯ ชะลอตัวและต้นทุนที่ผันผวน ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนจึงกำลังวัดกันที่ความสามารถในการบริหารต้นทุน กระจายความเสี่ยง และปรับโมเดลธุรกิจให้ทันกับตลาดปัจจุบันที่ยังเต็มไปด้วยปัจจัยแห่งความผันผว

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thansettakij /  🏆 23. in TH

สระว่ายน้ำ อสังหาฯ ตลาด เติบโต ชะลอตัว พฤติกรรมผู้บริโภค นวัตกรรม การแข่งขัน ต้นทุน การกระจายพอร์ตธุรกิจ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ปิกฉาก JD CENTRAL ในไทยปิกฉาก JD CENTRAL ในไทยทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า JD CENTRAL มีความจำเป็นต้องยุติการให้บริการในประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปการตัดสินใจดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัท JD.com เพื่อมุ่งเน้นในการขยายและพัฒนาธุรกิจในตลาดต่าง
Read more »

เจ.ดี.พูลส์ บุกฟิลิปปินส์ นักธุรกิจรุมเจรจาร่วมค้า ตั้งเป้ายอดขายพันล. ปี 70เจ.ดี.พูลส์ บุกฟิลิปปินส์ นักธุรกิจรุมเจรจาร่วมค้า ตั้งเป้ายอดขายพันล. ปี 70นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสระว่ายน้ำคุณภาพ เจ.ดี.พูลส์ (J.D.Pools) เผยว่า เจ.ดี.พูลส์ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปเจรจาการค้า ในงาน WOFEX 2023 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา 'ตลาดสระว่ายน้ำในฟิลิปปินส์ไม่แตกต่างกับประเทศอื่นๆในอาเซียนในเรื่องการก่อสร้างเพราะค่าแรงยังไม่สูง ด้านเทคโนโลยีสระว่ายน้ำก็ไม่มีอะไรที่โดดเด่นหรือพัฒนากว่าไทย จึงเป็นโอกาสที่เจ.ดี.พูลส์ได้นำโมเดลที่พัฒนาด้วยน
Read more »

ข้อมูลเผย J.D. Vance รองปธน. ของ Donald Trump ถือ Bitcoin มูลค่า 100,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์บน Coinbaseข้อมูลเผย J.D. Vance รองปธน. ของ Donald Trump ถือ Bitcoin มูลค่า 100,000 ถึง 250,000 ดอลลาร์บน Coinbaseอดีตประธานาธิบดี Donald Trump ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เลือกวุฒิสมาชิก J.D. Vance (จากรัฐโอไฮโอ)
Read more »

Coinbase เปิดตัว “พูลสภาพคล่อง” เกรดสถาบันการเงิน สำหรับการเทรดคริปโตแบบ On-ChainCoinbase เปิดตัว “พูลสภาพคล่อง” เกรดสถาบันการเงิน สำหรับการเทรดคริปโตแบบ On-ChainCoinbase เปิดตัว “Verified Pools” หรือพูลสภาพคล่องที่ได้รับการยืนยันตัวตน เพื่อให้การเทรดคริปโตบนบล็อกเชนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดย Coinbase
Read more »

เจ.ดี.พูลส์ โชว์เหนือชั้นด้วยเอไอ ใช้แอปฯ คุมคุณภาพน้ำอย่างแม่นยำเจ.ดี.พูลส์ โชว์เหนือชั้นด้วยเอไอ ใช้แอปฯ คุมคุณภาพน้ำอย่างแม่นยำเยี่ยมบูธ เจ.ดี.พูลส์ ในงาน สถาปนิก’68 โชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมเด่น เน้นเอไอ เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมจัดโปรโมชั่นรับลมร้อนฉลองครบรอบ 28 ปี วันที่ 29 เมษายน 2568 นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสระว่ายน้ำคุณภาพเจ.ดี.พูลส์( J.D.
Read more »

BYD ATTO 3 คว้าแชมป์ IQS จาก J.D. Power ตอกย้ำคุณภาพรถยนต์พลังงานใหม่BYD ATTO 3 คว้าแชมป์ IQS จาก J.D. Power ตอกย้ำคุณภาพรถยนต์พลังงานใหม่BYD ATTO 3 ได้รับรางวัล Initial Quality Study (IQS) จาก J.D. Power ในฐานะรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ประเภท SUV ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย จากผลการศึกษาปี 2568 ด้วยคะแนน 149 PP100 สะท้อนถึงมาตรฐานการผลิตและความไว้วางใจจากผู้บริโภค นอกจากนี้ รถยนต์ BYD รุ่นอื่นๆ ยังได้รับรางวัลในกลุ่มต่างๆ อีกด้วย
Read more »



Render Time: 2026-05-23 04:06:22