ตลาดสระว่ายน้ำ: เติบโตตามอสังหาฯ แต่ชะลอตัวในปีนี้

บริษัท J.D. Pools เผยถึงสถานการณ์ตลาดสระว่ายน้ำในปีนี้ โดยมองว่ายังคงเติบโตตามทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่เริ่มมีการชะลอตัวในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากตลาดอสังหาฯ เริ่มชะลอตัว และผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยบริษัทกำลังปรับโมเดลธุรกิจให้ทันกับตลาดปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ J.D.
Pools กล่าวว่า ธุรกิจสระว่ายน้ำยังคงเติบโตตามทิศทางของภาคอสังหาริมทรัพย์ หากโครงการอสังหาฯ ยังเดินหน้าก่อสร้าง ธุรกิจก็ยังสามารถเติบโตต่อได้ แต่ยอมรับว่าการชะลอตัวของตลาดเปิดใหม่ในปีนี้เริ่มส่งผลต่อภาพรวมเช่นกัน "สระว่ายน้ำเติบโตตามอสังหาฯ ถ้าอสังหาฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเราก็ไปต่อได้" นายธนูศักดิ์กล่าว พร้อมระบุว่า แม้บางพื้นที่อย่างกรุงเทพฯ จะเริ่มเงียบและมีหน่วยเหลือขายจำนวนมาก แต่บางจังหวัดยังมีโครงการก่อสร้างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดยังไม่หยุดนิ่งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทประเมินว่า การเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้อาจลดลง จึงเริ่มปรับโครงสร้างรายได้เพื่อลดการพึ่งพาตลาดอสังหาริมทรัพย์เพียงด้านเดียว ผ่านการขยายฐานลูกค้าไปยังหน่วยงานราชการ กลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงสถาปนิกและพันธมิตรผู้รับเหมาปัจจุบันรายได้ของ J.D.
Pools ยังมาจากภาคเอกชนประมาณ 80% และภาครัฐ 20% แต่ในระยะต่อไป บริษัทต้องการบาลานซ์รายได้จากหลายช่องทางให้ใกล้เคียงกันมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนจากวัฏจักรตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงชะลอตัวในปีนี้ อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญ คือการต่อยอดฐานลูกค้าเดิมกว่า 18,000 ราย ผ่านบริการรีโนเวต เปลี่ยนระบบสระ อัปเกรดอุปกรณ์ และเพิ่มบริการดูแลสระด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อสร้างรายได้ระยะยาวในลักษณะ recurring income มากขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทยังมองการเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสร้างสระว่ายน้ำ ไปสู่ผู้จำหน่ายระบบและวัสดุสำหรับสระว่ายน้ำครบวงจร โดยวางโมเดลธุรกิจคล้ายผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่สร้างรายได้จากเครือข่ายผู้ใช้งานในวงกว้าง ทั้ง WDC และเฮเฟเล่ ต่างเห็นตรงกันว่า แม้ภาพรวมอสังหาฯ จะชะลอตัว แต่ยังคงมองเห็นโอกาสในบางเซ็กเมนต์ โดยเฉพาะตลาดลักชัวรี งานรีโนเวต โครงการ Wellness และดีมานด์จากต่างชาติในเมืองท่องเที่ยว นายบัณฑิต ระบุว่า จังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตและเกาะสมุยยังมีโครงการใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Private Pool Villa บ้านพักตากอากาศ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Wellness และ Health Care ซึ่งได้รับแรงหนุนจากชาวต่างชาติที่มองไทยเป็นเมืองน่าอยู่อาศัยและเหมาะกับการพักผ่อนระยะยาว WDC จึงเดินหน้าขยายสาขาใหม่ในสมุยและนครราชสีมาหลังเปิดสาขา Surat Thani แล้วได้รับการตอบรับดี ขณะที่เฮเฟเล่เองก็เดินหน้าขยาย Service Hub และพันธมิตรในต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน เพื่อรองรับดีมานด์ใหม่ ในด้านผู้บริโภค ทั้งสองบริษัทมองว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ผู้บริโภคยุคใหม่มีข้อมูลมากขึ้น ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ดีไซน์ การใช้งาน และงบประมาณอย่างละเอียด ต่างจากอดีตที่ปล่อยให้สถาปนิกหรือผู้รับเหมาตัดสินใจแทน "วันนี้ลูกค้าเป็น Smart User มากขึ้น เข้ามาพร้อมข้อมูล มีการกำหนดงบชัดเจน และเปรียบเทียบรายละเอียดมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรมสินค้าและบริการ" นายบัณฑิต กล่าวย้ำ ขณะที่เฮเฟเล่เน้นขยายสินค้าใหม่ในกลุ่ม Home Appliance และ Sanitary ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตสูง และเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้เพิ่มได้รวดเร็วกว่าตลาดฮาร์ดแวร์ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงเลือกที่จะบริหารต้นทุนและตรึงราคาให้นานที่สุด เพื่อไม่ผลักภาระไปยังผู้บริโภค พร้อมเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยี และการกระจายพอร์ตธุรกิจ เพื่อรับมือกับตลาดอสังหาฯ ที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รอบใหม่ของการแข่งขัน ในวันที่ตลาดอสังหาฯ ชะลอตัวและต้นทุนที่ผันผวน ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนจึงกำลังวัดกันที่ความสามารถในการบริหารต้นทุน กระจายความเสี่ยง และปรับโมเดลธุรกิจให้ทันกับตลาดปัจจุบันที่ยังเต็มไปด้วยปัจจัยแห่งความผันผว
