ตลาดหุ้นไทย 12 พ.ย. 69 ดัชนีปรับฐานเล็กน้อย กดดันด้วยข่าว NVIDIA เตรียมเปลี่ยน CEO
ตลาดหุ้นไทยวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ดัชนี SET ปรับตัวลงเล็กน้อยจากแรงกดดันข่าว NVIDIA เตรียมเปลี่ยน CEO โดยกลุ่มธนาคารและพลังงานยังได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดการซื้อขายในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งดัชนี SET Index เริ่มเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,501.77 จุด ลดลง 0.34 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 เมื่อเปรียบเทียบกับจุดปิดตลาดในช่วงก่อนหน้า ช่วงแรกของการซื้อขาย ดัชนีมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ระหว่าง 1,505.85 จุด ถึง 1,497.07 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมตลอดช่วงเช้าอยู่ที่ 32,764.37 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงภาวะที่นักลงทุนยังรอจังหวะและติดตามปัจจัยภายนอกอย่างใกล้ชิด
NVIDIA กดดันเซกเตอร์เทคโนโลยี
ปัจจัยกดดันหลักในช่วงนี้มาจากข่าวลือเรื่องโครงสร้างการบริหารของ NVIDIA ซึ่งนายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ WJS ได้ออกมาแสดงมุมมองว่า อาจมีการปลด JENSEN จากตำแหน่ง CEO ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้น PRE OPEN ของ NVIDIA ให้ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 7 ถึง 7.5 ซึ่งเป็นการสร้างแรงกดดันต่ออารมณ์นักลงทุนระยะสั้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยตรงAlso readอลิซ หวง นักธุรกิจหญิงจีน ถูกกล่าวหาเป็นสายลับส่งข้อมูลชิป AI ให้รัฐบาลจีน
แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง แต่ภาพรวมตลาด美股คืนก่อนหน้านี้ยังได้รับแรงหนุนจากผลการประกอบการของบริษัท CoreWeave ที่ออกมาดีกว่าคาด โดยดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นร้อยละ 1.6 ในขณะที่ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ปิดบวก 254 จุด หรือร้อยละ 0.5 สำหรับกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐอย่าง MU ปรับขึ้นสูงถึงร้อยละ 11.9 AVGO ปรับขึ้นร้อยละ 4 และ AMD ปรับขึ้นร้อยละ 7.3 ชี้ให้เห็นว่าตลาดยังคงสนใจใน基本面 ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ แม้จะมีข่าวลบเรื่องผู้บริหารก็ตาม
หุ้นไทยกลุ่มเด่นและผลประกอบการไตรมาส 3
ในส่วนของหุ้นไทย มีบางบริษัทที่โดดเด่นด้วยผลประกอบการที่เป็นบวก ได้แก่ CPALL ที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ 49.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือร้อยละ 4.79 พร้อมมูลค่าการซื้อขาย 3,970.60 ล้านบาท และ PTT ที่ราคา 38.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือร้อยละ 0.65 พร้อมมูลค่าการซื้อขาย 1,462.70 ล้านบาท ด้านกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในไทยอื่น ๆ เช่น CRC XO และ TIDLOR ก็ทยอยประกาศผลประกอบการที่มีอัตราการเติบโตที่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์และตลาดคาดการณ์ไว้
โดยเฉพาะ CRC (บริษัท เครดิตการเช่า จำกัด) ได้รายงานกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 ที่ระดับ 2,100 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวถึงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกำไรปกติที่ 2,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 72 เมื่อเทียบรายปี รวมถึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งนับว่าดีกว่าทั้งที่ WJS และตลาดคาด โดยมีแรงหนุนสำคัญจากอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเทียบเท่า (SSSG) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวสอดคล้องกับเป้าหมายราคา 32 บาท
ปัจจัยต่างประเทศและทิศทางน้ำมัน
ปัจจัยจากตลาดโลกยังได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมัน BRT ที่ปิดบวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เนื่องจากสัญญาณความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจปะทุอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่าน ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) กลับมาเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ (CPI) เดือนตุลาคมที่ปรับขึ้นแรง แต่ analysts เชื่อว่าเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นตามความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย
แนวทางการลงทุนและคาดการณ์ดัชนี
สำหรับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET Index ในวันนี้ คาดการณ์ว่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 1,480 ถึง 1,510 จุด โดยอาจมีการพักฐานบ้างจากการปรับตัวขึ้นแรงในช่วงก่อนหน้า แต่ analysts เชื่อว่าเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นเท่านั้น ด้านนโยบายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ แนะนำให้關注กลุ่มธนาคารอย่าง BBL KBANK KTB SCB KKP กลุ่มค้าปลีกอย่าง CPALL CPN HMPRO กลุ่มพลังงานอย่าง PTTEP PTTGC นิคมอุตสาหกรรม AMATA WHA สื่อสาร ADVANC การเงิน MTC SAWAD TIDLOR และไฟฟ้า BGRIM GPSC GULF
ทั้งนี้ ในคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 นี้ จะมีการประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 1.94 แสนราย นักลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการของหุ้นมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีมีการปรับตัวลงแรง จึงเกิดจังหวะการไล่ซื้อกลับเข้ามาในตลาด ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในระยะสั้น
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy