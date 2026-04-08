ตลาดหุ้นพุ่ง น้ำมันดิ่ง: ทรัมป์เลื่อนโจมตีอิหร่าน อิหร่านเปิดช่องแคบ

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งแรง น้ำมันดิบร่วง หลังทรัมป์ระงับการโจมตีอิหร่านสองสัปดาห์ อิหร่านตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตลาดตอบสนองเชิงบวกต่อความหวังในการเจรจา
ดาวโจนส์ ฟิวเจอร์พุ่งแรง น้ำมันดิบ ดิ่ง หลัง ทรัมป์ ชะลอการโจมตี อิหร่าน ตลาดหุ้น สหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งและราคา น้ำมันดิบ ลดลงอย่างมาก หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศพักการโจมตี อิหร่าน เป็นเวลาสองสัปดาห์ รวมถึง อิหร่าน ตกลงเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนถึงเส้นตายที่ ทรัมป์ กำหนดไว้ โดยทำให้เกิดความหวังว่าจะมีการเจรจาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ ส่งผลกระทบต่อตลาดโลกอย่างมาก ก่อนหน้านี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ
และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันและผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก การตัดสินใจของทรัมป์ที่จะชะลอการโจมตี แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะลดความตึงเครียดและเปิดโอกาสให้กับการเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์\การซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นอย่างมากถึง 967 จุด หรือประมาณ 2.1% ในขณะที่ S&P 500 ฟิวเจอร์เพิ่มขึ้น 2.1% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้น 2.3% ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) ร่วงลงประมาณ 18% มาอยู่ที่ต่ำกว่า 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการประกาศของทรัมป์ นักวิเคราะห์ตลาดบางรายตั้งข้อสังเกตว่าตลาดได้เรียนรู้ที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของทรัมป์ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยว่ากรอบเวลาสองสัปดาห์ที่ทรัมป์กำหนดไว้จะนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนได้หรือไม่ ความผันผวนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเมืองและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ตลาดหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น\ทรัมป์โพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ว่า “ผมเห็นชอบที่จะระงับการทิ้งระเบิดและการโจมตีอิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์” พร้อมทั้งระบุว่าได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่านและเชื่อว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจา นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงนี้มีเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเห็นชอบที่จะเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยมีเงื่อนไขว่าการโจมตีทั้งหมดต้องยุติลง รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการสัญจรผ่านช่องแคบจะต้องมีการประสานงานกับกองทัพอิหร่าน ขณะที่อิสราเอลก็เห็นชอบต่อการหยุดยิงเช่นกัน ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เชห์บาซ ชารีฟ ได้ขอให้ทรัมป์ขยายเวลาเส้นตายออกไปอีกสองสัปดาห์ในโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ X ชารีฟยังเรียกร้องให้เตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อแสดงความปรารถนาดี ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ได้กำหนดเส้นตายให้อิหร่านบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ เพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือหลัก และขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานต่าง ๆ ของอิหร่าน หากไม่ปฏิบัติตาม ดัชนี S&P 500 ปิดต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้ในช่วงต้นปีนี้ประมาณ 5.5% เนื่องจากการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงที่ความขัดแย้งมีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 70% ในปีนี้ เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ สูงกว่า 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 202
