ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลง หลังการเจรจาอิหร่านล้มเหลว ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ดัชนีดาวโจนส์เปิดตลาดร่วงลง หลังความล้มเหลวในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น พร้อมราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ
ดัชนี ดาวโจนส์ ตลาดหุ้น สหรัฐฯ เปิดปรับตัวลงในวันนี้ (13 เม.ย.) ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่แน่นอนหลังจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และ อิหร่าน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของ ตลาดหุ้น ที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ทำให้ต้องเผชิญกับแรงกดดันและเพิ่มความเสี่ยงที่ตลาดจะกลับมามีความผันผวนอีกครั้งหนึ่ง ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดาวโจนส์ เปิดตลาดด้วยการปรับตัวลงไปอยู่ที่ระดับ 47,718.21 จุด ลดลง 198.4 จุด หรือคิดเป็น -0.
41% ขณะที่ดัชนี S&P500 ก็เปิดตลาดในทิศทางเดียวกัน โดยอยู่ที่ระดับ 6,806.47 จุด ลดลง 10.4 จุด หรือ -0.15% และดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ก็เปิดตลาดด้วยการปรับตัวลงเช่นกัน โดยอยู่ที่ระดับ 22,849.23 จุด ลดลง 53.7 จุด หรือ -0.23% การปรับตัวลงของตลาดหุ้นในครั้งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการขยายตัวของความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง แรงกดดันต่อตลาดหุ้นไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาพร้อมกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศมาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ นอกจากนี้ การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่กรุงอิสลามาบัดก็สิ้นสุดลงโดยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ ได้ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอย่างมาก ปธน.ทรัมป์ยังได้ประกาศผ่าน Truth Social ว่า กองทัพเรือสหรัฐฯ จะเริ่มกระบวนการปิดล้อมเรือทุกลำที่พยายามเข้าหรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซโดยมีผลบังคับใช้ทันที และมาตรการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยมีประเทศพันธมิตรอื่นๆ เข้าร่วมในมาตรการนี้ด้วย ทรัมป์เน้นย้ำว่า อิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้แสวงหาผลประโยชน์จากการกระทำที่ผิดกฎหมายและเข้าข่ายการข่มขู่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ความล้มเหลวของการเจรจาในครั้งนี้ยังได้กระตุ้นความกังวลว่า สงครามกับอิหร่านอาจยืดเยื้อยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่แรงกดดันที่เพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในส่วนของหุ้นรายตัวนั้น หุ้นของ Goldman Sachs เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก โดยราคาหุ้นของธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้ร่วงลงถึง 3% แม้ว่าธนาคารจะรายงานผลประกอบการโดยรวมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่รายได้จากธุรกิจซื้อขายตราสารหนี้กลับออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ซึ่งปัจจัยนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้ตลาดหุ้นโดยรวมอยู่ในภาวะที่ซบเซา นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในระยะยาวได้อีกด้วย สถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดหุ้นและความสำคัญของการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไ
