ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก อิสราเอลเตรียมเจรจาเลบานอน คลายกังวลนักลงทุน น้ำมันผันผวน ทองคำปรับขึ้น

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนบวกหลังข่าวอิสราเอลเตรียมเจรจาสันติภาพกับเลบานอนช่วยคลายความกังวลของนักลงทุน น้ำมันผันผวน ราคาทองคำปรับตัวขึ้น นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ
ตลาดหุ้น สหรัฐฯ ปิดบวกเมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการเตรียมการเจรจาสันติภาพระหว่าง อิสราเอล และ เลบานอน ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า 6 สัปดาห์ การฟื้นตัวของ ตลาดหุ้น เกิดขึ้นหลังจากที่ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยดัชนี S&P 500 สามารถกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ดีในตลาด
ข่าวการเตรียมการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนช่วยลดความไม่แน่นอนในตลาด และทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคยังคงมีความเปราะบางก็ตาม ดัชนีความผันผวน CBOE หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ดัชนีความกลัว” ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เริ่มฟื้นตัว\ในส่วนของตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนตลอดทั้งวัน นักลงทุนยังคงจับตาดูการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่าน ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ข้อมูลเศรษฐกิจจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่า GDP ในไตรมาสที่ 4 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ รายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) บ่งชี้ว่าผู้กำหนดนโยบายมีแนวโน้มที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรับมือกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน การตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งต่อเศรษฐกิจโลกและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น\สำหรับภาพรวมตลาดหุ้น ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตลาดน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ปิดตลาดในแดนบวก โดยราคาน้ำมันเบรนท์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วน WTI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในระหว่างวัน ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 1% โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์หยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน นักลงทุนยังคงจับตาดูการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากการเจรจาเพื่อสันติภาพและสัญญาณบวกทางเทคนิคในตลาดหุ้น แต่ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและสถานการณ์ความขัดแย้งยังคงมีอยู่ ทำให้ตลาดมีความผันผว
