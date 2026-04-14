ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก รับแรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยี และความหวังเงินเฟ้อคลี่คลาย

ตลาดหุ้น สหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม เทคโนโลยี และการคาดการณ์ว่าอัตรา เงินเฟ้อ จะยังคงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่ ราคาน้ำมัน WTI ลดช่วงบวกลงมาปิดที่ระดับต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล รวมถึงการแสดงความเห็นของออสแตน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือเฟด (FED) สาขาชิคาโกซึ่งระบุว่า ทิศทางของตลาดน้ำมันในขณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นของ ราคาน้ำมัน จะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น และตราบใดที่ยังเป็นเช่นนี้ ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจอยู่ในวงจำกัด ข้อมูลดังกล่าวช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อสกัด เงินเฟ้อ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดกลับมาอีกครั้ง
หุ้น 9 ใน 11 กลุ่มในดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก นำโดยหุ้นกลุ่มการเงินพุ่งขึ้น 1.73% ตามด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 1.72% ส่วนหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคร่วงลง 1.19% และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวลง 1.04% ตลาดหุ้นโดยรวมได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงหุ้น Microsoft ปิดตลาดพุ่งขึ้น 3.6% และหุ้น Oracle ทะยานขึ้น 12.7% การปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ รวมถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทเทคโนโลยีจะยังคงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต
อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มธุรกิจเดินทางในดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Transportation Average Index) ปรับตัวลง 2.5% ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ หุ้น United Airlines และหุ้น Delta Air Lines ต่างก็ร่วงลงกว่า 1% และหุ้น American Airlines ปรับตัวลง 0.8% การปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มธุรกิจเดินทางสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของสายการบิน นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงจับตาผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึง JPMorgan, Citi และ Wells Fargo ซึ่งผลประกอบการของธนาคารเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญถึงสถานะทางการเงินของภาคธนาคาร และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวม
นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยจากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB), รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการรายงานเมื่อคืนนี้ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐฯ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ ลดลง 3.6% ในเดือนมี.ค. สู่ระดับ 3.980 ล้านหน่วยต่อปีเมื่อปรับตามฤดูกาล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2568 ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ยอดขายอาจชะลอลงสู่ระดับ 4.06 ล้านหน่วยต่อปี การลดลงของยอดขายบ้านมือสองสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม นอกจากนี้ ตลาดกำลังจับตาดูพัฒนาการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูง และผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนในระยะยา
ตลาดหุ้น สหรัฐอเมริกา เทคโนโลยี เงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน