ตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานทั่วโลกขยายตัว 40% ในปี 2025 โดยมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นถึง 108 กิกะวัตต์
ตลาดแบตเตอรี่ กักเก็บพลังงานทั่วโลกขยายตัว 40% ในปี 2025 แตะ 108 กิกะวัตต์ จากความต้องการรองรับไฟฟ้าจากโซลาร์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนแบตเตอรี่ลดลงกว่า 90% ในรอบ 15 ปี ตลาดแบตเตอรี่ กักเก็บพลังงานทั่วโลกขยายตัว 40% ในปี 2025 โดยมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นถึง 108 กิกะวัตต์ ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของ พลังงานหมุนเวียน ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตคือต้นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และ ความต้องการความยืดหยุ่น ใน ระบบไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสมดุล จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และซาอุดีอาระเบียเป็นกลุ่มประเทศผู้นำในการติดตั้งและผลักดันการเติบโตของตลาด การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทั่วโลกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2025 โดยกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้น 40% แตะ 108 กิกะวัตต์ จากต้นทุนที่ลดลงอย่างมากและ ความต้องการความยืดหยุ่น ของ ระบบไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำการเติบโต สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ International Energy Agency IEA ระบุว่า แบตเตอรี่กำลังมีบทบาทสำคัญในการรองรับการผสาน พลังงานหมุนเวียน การปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้า รวมถึงการเคลื่อนย้ายพลังงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า และการอนุญาตโครงการ ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวในอนาคต จากต้นทุนที่ลดลงและ ความต้องการความยืดหยุ่น ที่เพิ่มขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่กำลังมีบทบาทมากขึ้นใน ระบบไฟฟ้า ทั่วโลก ทำหน้าที่เป็น "เครื่องมืออเนกประสงค์" ที่สามารถให้บริการสำคัญหลายด้านแก่ ระบบไฟฟ้า ได้พร้อมกัน ตามข้อมูลล่าสุด การติดตั้งแบตเตอรี่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2025 และกระจายตัวไปยังตลาดใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอย่างออสเตรเลียและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการบูรณาการ พลังงานหมุนเวียน ที่มีความผันผวนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่เป็นผู้นำด้านการบูรณาการ พลังงานหมุนเวียน และการติดตั้งแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่ค่อนข้างสั้นยังเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภค โดยในหลายตลาด โครงการใช้เวลาพัฒนาและเปิดดำเนินการโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี ทำให้มีข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับ ระบบไฟฟ้า ที่ต้องการกำลังการผลิตที่มีความยืดหยุ่นในระยะเวลาอันสั้น ระยะข้างหน้า การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีแนวโน้มเร่งตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอุปสรรคสำคัญ เช่น ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าและการอนุญาตโครงการ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความเร็วของการเติบโ.
ตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานทั่วโลกขยายตัว 40% ในปี 2025 แตะ 108 กิกะวัตต์ จากความต้องการรองรับไฟฟ้าจากโซลาร์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนแบตเตอรี่ลดลงกว่า 90% ในรอบ 15 ปี ตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานทั่วโลกขยายตัว 40% ในปี 2025 โดยมีกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นถึง 108 กิกะวัตต์ ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียน ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตคือต้นทุนแบตเตอรี่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และความต้องการความยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสมดุล จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และซาอุดีอาระเบียเป็นกลุ่มประเทศผู้นำในการติดตั้งและผลักดันการเติบโตของตลาด การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ทั่วโลกขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2025 โดยกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้น 40% แตะ 108 กิกะวัตต์ จากต้นทุนที่ลดลงอย่างมากและความต้องการความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย และซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำการเติบโต สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ หรือ International Energy Agency IEA ระบุว่า แบตเตอรี่กำลังมีบทบาทสำคัญในการรองรับการผสานพลังงานหมุนเวียน การปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้า รวมถึงการเคลื่อนย้ายพลังงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ของวัน อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า และการอนุญาตโครงการ ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวในอนาคต จากต้นทุนที่ลดลงและความต้องการความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในระบบไฟฟ้าทั่วโลก ทำหน้าที่เป็น "เครื่องมืออเนกประสงค์" ที่สามารถให้บริการสำคัญหลายด้านแก่ระบบไฟฟ้าได้พร้อมกัน ตามข้อมูลล่าสุด การติดตั้งแบตเตอรี่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปี 2025 และกระจายตัวไปยังตลาดใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอย่างออสเตรเลียและซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีการใช้ระบบกักเก็บพลังงานมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่เป็นผู้นำด้านการบูรณาการพลังงานหมุนเวียนและการติดตั้งแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่ค่อนข้างสั้นยังเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของแบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภค โดยในหลายตลาด โครงการใช้เวลาพัฒนาและเปิดดำเนินการโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ปี ทำให้มีข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับระบบไฟฟ้าที่ต้องการกำลังการผลิตที่มีความยืดหยุ่นในระยะเวลาอันสั้น ระยะข้างหน้า การติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่มีแนวโน้มเร่งตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอุปสรรคสำคัญ เช่น ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าและการอนุญาตโครงการ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความเร็วของการเติบโ
ตลาดแบตเตอรี่ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ความต้องการความยืดหยุ่น ระบบไฟฟ้า
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