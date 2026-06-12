ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวแข็งแกร่ง ดัชนี SET Index เพิ่มขึ้น 15.23 จุด

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนี SET Index เปิดการซื้อขาย ณ เวลา 10:32 น. ที่ระดับ 1,587.55 จุด เพิ่มขึ้น 15.23 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.98% จากปิดตลาดก่อนหน้า
ค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่า เป็นอีกปัจจัยที่อาจช่วยหนุนกระแสเงินทุนจากต่างชาติให้ไหลกลับเข้ามาในตลาด ความเคลื่อนไหว ตลาดหุ้นไทย วันนี้ ดัชนี SET Index เปิดการซื้อขาย ณ เวลา 10:32 น.
ที่ระดับ 1,587.55 จุด เพิ่มขึ้น 15.23 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.98% จากปิดตลาดก่อนหน้า ในระหว่างนี้ดัชนีแกว่งตัวชนกรอบสูงสุดและต่ำสุดที่ระดับ 1,591.93 - 1,582.86 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 18,074.90 ล้านบาท DELTA ราคา 365.00 บาท เพิ่มขึ้น 7.00 บาท หรือ 1.96% มูลค่าซื้อขาย 2,596.54 ล้านบาท PTT ราคา 36.00 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ 1.37% มูลค่าซื้อขาย 1,011.17 ล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่ม Anti Oil เมื่อคืนทรัมป์ระบุบรรลุข้อตกลงกับทางอิหร่าน แล้วและเตรียมจะลงนามในเร็วๆ นี้ กดดันน้ำมันดิบปรับลงแรงพร้อมกับ Bond Yield ลดลง สัปดาห์หน้ารอติดตามประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) หากส่งสัญญาณ Dovish (มุมมองหรือนโยบายการเงินแบบผ่อนปรน) ตลาดหุ้นมีโอกาสไปต่อ DJIA เมื่อคืนปิดบวก 930 จุด (+1.86%) หลังจากทรัมป์ ระบุ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 2.9% นักลงทุนคลายกังวลกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยหุ้น Semiconductor กลับมาฟื้นแข็งแกร่งอีกครั้ง AMD +8% หุ้น SNDK +14.5% MU +11.6% แม้วานนี้จะมีการประกาศดัชนี ราคาผู้ผลิตที่มากกว่าตลาดคาดการณ์ไว้ก็ตาม ดังนั้นรวมๆ แล้วมองว่าตลาดหุ้นอาจหาฐานเจอแล้วและจากนี้รอติดตามประชุม FED ในสัปดาห์หน้า ส่วนคืนนี้รอติดตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมิชิแกน Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 46.1 ล่าสุด CME FED Watch ให้น้ำหนัก 43% ขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.
ค. 26 ภาพใหญ่ยังไร้ปัจจัยใหม่ๆ แต่เงินบาทเช้านี้กลับมาแข็งค่าในระดับ 32.78 บาท / ดอลลาร์ จากก่อนหน้าที่ 32.95 บาท / ดอลลาร์ ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยหนุนกระแสเงินทุนต่างชาติที่ ก่อนหน้าขายสุทธิต่อเนื่อง โดยวันนี้ประเมินดัชนี SET Index เคลื่อนไหวกรอบ 1,565 - 1,590 จุด น่าจะได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Tech (DELTA HANA) โดยเช้านี้ Kospi (+7.8%) พร้อมระมัดระวังหุ้นพลังงาน เช้านี้น้ำมันดิบ BRT-1.4% เชิงกลยุทธ์การลงทุนเก็งกำไรในหุ้น กลุ่ม Anti Oil อาทิ สายการบิน (AAV BA THAI) โรงแรม ERW CENTEL MINT ค้าปลีก (CPALL CPN) การเงิน (SAWAD MTC TIDLOR) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF
ตลาดหุ้นไทย ดัชนี SET Index DELTA PTT Anti Oil
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