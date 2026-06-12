ตลาดทำนายผลคริปโตโตแรง ชาวอเมริกันแห่ใช้ VPN ฝืนกฎ หนุนมูลค่าแตะแสนล้าน

รายงานเผยชาวอเมริกันยังคงใช้ VPN และกระเป๋าคริปโตเข้าใช้แพลตฟอร์มทำนายผลต่างประเทศ แม้ถูกสหรัฐฯ สกัดกั้น สร้างมูลค่าเดิมพันสูงถึง 34,000 ล้านดอลลาร์ คาดปี 2030 ทะลุ 133,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
ตลาดทำนายผล ( Prediction Market ) บนบล็อกเชนกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด แม้จะถูกหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สกัดกั้น แต่ผู้ใช้งานชาวอเมริกันยังคงหาทางเข้าใช้บริการผ่าน VPN และกระเป๋า คริปโต ที่ไม่ต้องตรวจสอบตัวตน (KYC) โดยรายงานฉบับใหม่จากบริษัทที่ปรึกษา Crane Zeng ระบุว่า ชาวอเมริกันสร้างมูลค่าการเดิมพันรวมสูงถึง 11,000-34,000 ล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มนอกประเทศ โดยเฉพาะ Polymarket ซึ่งเป็นตลาดทำนายผลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก Kalshi มีสัดส่วนการซื้อขายจากผู้ใช้งานชาวอเมริกันประมาณ 11,000-27,000 ล้านดอลลาร์ แม้รายงานจะระบุว่าเป็นการประเมินที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม หากแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไป Crane Zeng คาดว่า ภายในปี 2030 ปริมาณการเดิมพันของชาวอเมริกันบนแพลตฟอร์มนอกประเทศอาจพุ่งแตะ 133,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาด Prediction Market ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีผู้นำตลาดอย่าง Kalshi และ Polymarket ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเดิมพันแบบใช่หรือไม่ใช่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กีฬา และบันเทิง โดยแนวคิดคือราคาตลาดจะสะท้อนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เพราะผู้ใช้งานต้องใช้เงินจริงในการเดิมพัน บริษัทวิเคราะห์ Bernstein เคยประเมินว่าตลาดนี้อาจเติบโตจนมีมูลค่าซื้อขายรวมถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ย้อนกลับไปในปี 2020 Polymarket เปิดตัวบนบล็อกเชน Polygon แต่ถูกหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สั่งห้ามให้บริการในปี 2022 หลังจากพบว่ามีการเปิดให้ชาวอเมริกันใช้งานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ต่อมา Kalshi สามารถชนะคดีต่อหน่วยงานกำกับดูแลและทำให้ตลาด Prediction Market ในสหรัฐฯ เริ่มเปิดกว้างมากขึ้น ส่วน Polymarket ก็ได้รับไฟเขียวให้กลับเข้ามาดำเนินการในสหรัฐฯ ผ่านบริษัทลูกหลังเข้าซื้อกิจการตลาดอนุพันธ์ที่ได้รับใบอนุญาตอย่าง QCEX อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มเวอร์ชันนานาชาติของ Polymarket ที่ยังไม่มีใบอนุญาตจาก CFTC ก็ยังถือว่าห้ามให้บริการในสหรัฐฯ อยู่ รายงานระบุว่า มีข่าวลือมานานแล้วว่าชาวอเมริกันใช้ VPN เพื่อเข้าใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยข้อมูลระบุว่าในปี 2024 ตลาดนอกสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้งานถึง 84.
4% ของปริมาณซื้อขายทั้งหมด และปี 2025 ลดลงเหลือ 60.9% แต่ขนาดตลาดรวมกลับโตขึ้นเกือบ 4 เท่า บริษัทที่ปรึกษา Crane Zeng ยังระบุอีกว่า ตลาดที่ไม่มีการตรวจสอบตัวตนโดยใช้กระเป๋าคริปโตนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก โดยเฉพาะแพลตฟอร์มบนบล็อกเชน เช่น Polymarket, Opinion, Limitless, Overtime, Predict และแพลตฟอร์มขนาดเล็กอื่น ๆ เพราะผู้ใช้สามารถเทรดได้แบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนมากนัก รายงานประเมินว่า 12.5%-31.5% ของการเดิมพันจากชาวอเมริกันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนอกประเทศ และราว 30% ของปริมาณเทรดบน Polymarket มาจากผู้ใช้ในสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงจากสถิติของ Dune Analytics โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับของ CFTC เช่น Kalshi, Crypto.com, IBKR ForecastEx และ Gemini มีปริมาณซื้อขายรวมประมาณ 74,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่แพลตฟอร์มนอกประเทศมีปริมาณรวมประมาณ 85,000 ล้านดอลลาร์ ทำให้ส่วนแบ่งของตลาดนอกประเทศลดลงเหลือ 54% จาก 84% ในปี 2024 สะท้อนให้เห็นว่าตลาดที่ถูกกฎหมายในสหรัฐฯ กำลังเติบโตและแย่งส่วนแบ่งกลับมาได้มากขึ้น การเติบโตนี้ยังถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสความนิยมของคริปโตเคอเรนซีที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง และการใช้งานแพลตฟอร์มเลเยอร์ 2 ที่เพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่น ซึ่งช่วยกระตุ้นการทำธุรกรรมบนเครือข่ายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงส่งเชิงบวกที่จะช่วยผลักดันราคาเหรียญในเครือข่ายหลักและระบบนิเวศโดยรวมให้ขยับตัวขึ้น แม้จะมีความท้าทายจากหน่วยงานกำกับดูแล แต่แนวโน้มของตลาดทำนายผลยังคงสดใส และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินดิจิทัลในอนาค
Prediction Market Polymarket Kalshi CFTC คริปโต
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