ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานแรงก่อนฟื้นตัวเร็ว เหตุ External Shock ทำกำไร unchanged
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีลักษณะฟื้นตัวเร็วจากปัจจัยภายนอก ชี้ AI อาจเป็น Structural Bear หากลงทุนเกินตัว คล้ายฟองสบู่ดอทคอมปี 1999
ตลาดหุ้น มีพฤติกรรมที่โดดเด่นจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกจากปัจจัยภายนอก ( External Shock) ในอดีต โดยสังเกตได้จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับตัวของดัชนีตลาดการเงินที่สำคัญทั่วโลก ซึ่งมักกลับสู่สภาวะเดิมได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อปัจจัยกระตุ้นภายนอกหายไป
ตัวอย่างตลาดหุ้นฟื้นตัวเร็วจาก External Shock
หนึ่งในกรณีศึกษาที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1987 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กได้เผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Black Monday หรือวันจันทร์มืดมิด โดยดัชนีดาวโจนส์หรือ Bond yield ได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบให้ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริการ่วงลงถึงประมาณ 20% ภายในวันเดียว ซึ่งเป็นตัวเลขที่สร้างความตกตะลึงให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ในเวลานั้นอย่างยิ่งAlso readอารเตตต้าเผยความภูมิใจอาร์เซน่อลบุกชนะลิเวอร์พูลขึ้นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการร่วงลงอย่างหนักในระยะเวลาอันสั้น แต่ตลาดก็ไม่ได้ฟื้นตัวช้าตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้ โดยภายในระยะเวลาประมาณสองปีหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตลาดได้กลับมาทำจุดสูงสุดเดิมได้อย่างสมบูรณ์ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบทุนนิยมที่สามารถดูดซับช็อกภายนอกได้ดีหากพื้นฐานยังแข็งแรง
กรณีต่อมาที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 ซึ่งอยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปี ก็แสดงให้เห็นถึงรูปแบบเดียวกัน โดยตลาดได้ลดลงประมาณ 20% อีกครั้ง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ แต่เมื่อ Fed เปลี่ยนท่าทีและปรับนโยบายการเงินให้เหมาะสม与市场更契合
หลังจากการปรับท่าทีของ Fed ตลาดหุ้นก็สามารถกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาประมาณสี่เดือน ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2025 หลังมีการประกาศมาตรการภาษีนำเข้าที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวน แต่ตลาดก็ปรับฐานเพียงชั่วคราวก่อนจะกลับมายืนจุดสูงสุดภายในสามเดือนถัดมา
AI และความเสี่ยงของ Structural Bear
จุดร่วมของเหตุการณ์ตลาดหุ้นในอดีตเหล่านี้คือ การร่วงลงมักเกิดจาก External Shock หรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แนวโน้มการทำกำไร (Earnings Growth) ของบริษัทจดทะเบียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือมีความมั่นคง ซึ่งส่งผลให้การฟื้นตัวเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ
แต่สำหรับนักวิเคราะห์หลายท่าน ความกังวลหลักในวันนี้ไม่ใช่ปัจจัยภายนอก แต่เป็นความกังวลว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจกลายกลายเป็น Structural Bear หรือตลาดหมีเชิงโครงสร้าง (Structural Bear Market) ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่เหตุการณ์ชั่วคราว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวที่อาจยาวนานกว่าที่เราคิด
ประเด็นที่น่ากังวลคือ การลงทุนในภาคเทคโนโลยีและ AI อาจเกิดการเกินตัว (Over-investment) จนต้องใช้เวลานานในการเติบโตเพื่อใช้หนี้สินจำนวนมากที่ก่อขึ้นเพื่อขยายโครงการ ซึ่งต่างจากตลาดหุ้นแบบ Event-Driven ที่สามารถฟื้นตัวได้เร็วหากปัญหาถูกแก้ไข
คลาวด์ยักษ์ใหญ่เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ
ธุรกิจคลาวด์ขนาดยักษ์ที่เคยชนะเพราะเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนในทรัพย์สินถาวร (Non-CapEx intensive) และโตเร็วมาก วันนี้กลับกลายเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพย์สินหนัก (CapEx intensive) มากขึ้น โดยต้องลงทุนด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเกือบทั้งหมด ซึ่งบังคับให้ต้องลดการซื้อหุ้นคืนและเริ่มกู้เงินเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีโอกาสลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนที่ผลผลิตหรือ Productivity จาก AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มรายได้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนที่อาจกดดันมูลค่าหุ้นในระยะยาว
ภาพนี้มีความคล้ายคลึงกับช่วงปี ค.ศ. 1999-2000 ที่บริษัทโทรคมนาคมกู้เงินมหาศาลเพื่อวางสายไฟเบอร์ออปติกทั่วโลกรวมถึงให้ผู้ขายอุปกรณ์ปล่อยกู้ให้ลูกค้ามาซื้ออุปกรณ์ของตัวเอง ซึ่งสุดท้ายแล้วสายไฟเบอร์ส่วนใหญ่มักไม่ได้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพตามที่ตั้งใจไว้
Lessons จากฟองสบู่ Dot-com
หลังจากฟองสบู่ดอทคอม (Dot-com Bubble) แตกในปี ค.ศ. 2000-2002 ดัชนี S&P 500 ได้ร่วงลงประมาณ 49% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีเป็นหลัก ได้ร่วงลงถึงประมาณ 78% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนความเสียหายอย่างรุนแรงต่อพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
ความยากลำบากของการลงทุนในตลาดหุ้นเชิงโครงสร้างคือ ในระยะแรกมันมักจะหน้าตาเหมือน Event-Driven Bear หรือตลาดที่ลงจากเหตุการณ์ชั่วคราว ซึ่งทำให้ราคาดีดกลับแรงหลายรอบ จนนักลงทุนที่ซื้อตอนตลาดลงรู้สึกว่าได้ตัดสินใจถูกต้อง แต่ในที่สุดราคาอาจลงต่ออีกมากมายหากพื้นฐานเปลี่ยนไป
ปัจจุบันตลาดหุ้นยังอยู่ในลักษณะของ Event-Driven Bear จากนโยบายการเงินและปัจจัยภายนอก แต่หากเทคโนโลยี AI ไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการลงทุนที่สูงลิ่ว ตลาดหุ้นเชิงโครงสร้างอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยากต่อการทำกำไร
สัญญาณเตือนและบทสรุปการลงทุน
สัญญาณที่นักลงทุนต้องจับตาคือ การประมาณการกำไรของบริษัทยักษ์ใหญ่มีการปรับลดลงตามราคาหุ้นหรือไม่ ซึ่งอาจสะท้อนถึงความคาดหวังที่ลดลง นอกจากนี้ทิศทางงบลงทุนรายปีของบริษัทกลุ่ม Hyperscaler หรือผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความต้องการลงทุนจะชะลอตัวลงหรือไม่
อีกหนึ่งสัญญาณสำคัญคือ ส่วนต่างผลตอบแทนของหุ้นกู้กลุ่มศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center กับพันธบัตรรัฐบาลเริ่มกว้างขึ้นผิดปกติ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตและกระแสเงินสดในอนาคตของอุตสาหกรรมนี้
แม้ว่านักลงทุนหลายท่านอาจยังมีความกังวลและไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเนื่องจากความไม่แน่นอนเหล่านี้ แต่จากสถิติทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่า การรีบขายออกจากตลาดเร็วเกินไปก็สร้างความเสียหายไม่น้อยไปกว่าการถือครองช้าเกินไป
ดังนั้น การเข้าใจธรรมชาติของตลาดและปัจจัยพื้นฐานจึงสำคัญที่สุด เพราะการฟื้นตัวจาก External Shock มักเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากเทคโนโลยีที่ล้มเหลว อาจใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าฟองสบู่ดอทคอมถึง 15 ปี ในการกลับสู่จุดสูงสุดเดิม
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