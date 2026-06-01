ตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นนำโดยหุ้นเทคโนโลยี หลัง Nvidia เปิดตัวชิป AI ใหม่

ตลาดหุ้น สหรัฐปรับขึ้นนำโดย หุ้นเทคโนโลยี หลัง Nvidia เปิดตัว ชิป AI ใหม่ ขณะนักลงทุนจับตา ความขัดแย้งอิหร่าน-สหรัฐ ดันน้ำมันพุ่ง กังวล เงินเฟ้อ กลับมา ตลาดหุ้น สหรัฐเปิดเดือนใหม่ด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลัง Nvidia เปิดตัวชิปประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้ม เงินเฟ้อ และเศรษฐกิจโลก ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจาก หุ้นเทคโนโลยี ที่ทะยานขึ้น 2.
6% ส่งผลให้ทั้งสองดัชนีมีแนวโน้มปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Dow Jones แทบไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 4.68 จุด หรือ 0.01% สู่ระดับ 51,037.14 จุด ส่วนดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 32.39 จุด หรือ 0.43% แตะ 7,612.45 จุด และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 187.27 จุด หรือ 0.69% สู่ระดับ 27,159.89 จุด บรรยากาศการลงทุนได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าสำนักข่าวของอิหร่านจะรายงานว่าเตหะรานได้ระงับการเจรจาทางอ้อมกับวอชิงตัน ภายหลังเกิดการโจมตีระลอกใหม่ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งเสี่ยงทำให้ความพยายามยุติสงครามที่ดำเนินมาเข้าสู่เดือนที่ 4 ต้องสะดุดลงต่อมาตลาดหุ้นขยายช่วงบวกมากขึ้น หลังทรัมป์เปิดเผยว่าไม่มีแผนส่งทหารอิสราเอลเข้าไปยังกรุงเบรุตของเลบานอน ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการขยายวงของสงครามในภูมิภาคหนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุดของวันคือ Nvidia ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้น 5.8% หลังบริษัทเปิดตัวชิป RTX Spark ชิป AI รุ่นใหม่ที่สามารถประมวลผล AI ได้โดยตรงบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia กล่าวว่า ชิปดังกล่าวเป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือกับ Microsoft เป็นเวลานานกว่า 3 ปี เพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งาน AI ส่งผลให้หุ้น Microsoft ปรับตัวขึ้น 2.3% เช่นกัน นักลงทุนยังได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของประเทศขยายตัวในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน แม้ผู้ผลิตยังต้องเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีนำเข้าและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตาม ตลาดยังจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญก่อนการประชุมนโยบายการเงินครั้งแรกของ เควิน วอร์ช ในฐานะประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คนใหม่ ท่ามกลางความกังวลว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงจากสงครามอาจผลักดันเงินเฟ้อกลับมารุนแรงขึ้น และกระทบต่อการฟื้นตัวของตลาดหุ้
