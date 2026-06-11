ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งระงับซื้อขายหุ้น JAS ชั่วคราว หลังมีข่าวดีลลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมูลค่า 2.3 พันล้านบาท

SET ขึ้นเครื่องหมาย H ให้หุ้น JAS เนื่องจากพบข้อมูลการบรรลุข้อตกลงซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจากฟีฟ่า 2 สมัย มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดทุนไทยล่าสุดได้รับความสนใจอย่างมาก เมื่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ตัดสินใจดำเนินการขั้นเด็ดขาดในการสั่งขึ้น เครื่องหมาย H หรือ Halt ซึ่งเป็นการสั่งระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวสำหรับหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS โดยมาตรการนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.
ศ. 2569 เวลา 15.48 น.
และดำเนินต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยสาเหตุหลักที่นำมาสู่การตัดสินใจในครั้งนี้เกิดจากการปรากฏกระแสข่าวสารสนเทศที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาของหลักทรัพย์ในกระดานซื้อขาย แต่ทางบริษัทจัสมินฯ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความไม่สมดุลของข้อมูลในตลาดและอาจส่งผลเสียต่อนักลงทุนที่ไม่มีข้อมูลวงใน สำหรับรายละเอียดของสารสนเทศที่เป็นประเด็นร้อนในครั้งนี้ คือการที่มีรายงานว่าบริษัท JAS ได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในการปิดดีลซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมูลค่าของข้อตกลงดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2.3 พันล้านบาท ซึ่งข้อตกลงนี้ครอบคลุมสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกถึง 2 สมัย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายอาณาจักรธุรกิจสื่อและคอนเทนต์ของบริษัทให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปในวงกว้างและส่งผลให้ราคาหุ้นมีความผันผวนอย่างรุนแรง แต่บริษัทกลับยังไม่มีการส่งหนังสือแจ้งหรือชี้แจงรายละเอียดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ทางหน่วยงานกำกับดูแลต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย การขึ้นเครื่องหมาย H หรือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวเป็นเครื่องมือสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เพื่อป้องกันการเก็งกำไรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข่าวลือ และเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกันก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน ในกรณีของหุ้น JAS นี้ ข้อมูลเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกถือเป็นสารสนเทศที่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้มหาศาลจากการขายโฆษณาและการจำหน่ายแพ็กเกจการรับชม แต่ยังเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทในระดับสากล การที่บริษัทไม่สามารถชี้แจงข้อมูลได้ทันท่วงทีตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด จึงเป็นเหตุผลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการสั่งระงับการซื้อขาย เพื่อรอให้บริษัทนำส่งข้อมูลที่ชัดเจนว่าดีลดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร และจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทในระยะยาวอย่างไรบ้าง ในมุมมองของนักลงทุน การเกิดขึ้นของสถานการณ์เช่นนี้เป็นบทเรียนสำคัญในการติดตามข่าวสาร โดยเฉพาะหุ้นที่มีความผันผวนสูง การซื้อขายตามกระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเสี่ยงอย่างมากที่นักลงทุนจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือถูกปั่นราคา การที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้ามาควบคุมสถานการณ์ในครั้งนี้จึงเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเก็งกำไรที่ขาดข้อมูลรองรับ ซึ่งหากบริษัท JAS สามารถชี้แจงรายละเอียดของดีล 2.3 พันล้านบาทนี้ได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะพิจารณาปลดเครื่องหมาย H เพื่อให้หุ้นกลับมาซื้อขายได้ตามปกติอีกครั้ง ซึ่งนักลงทุนควรติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมูลค่าพื้นฐานของบริษัทใหม่หลังจากการได้รับสิทธิ์ในคอนเทนต์ระดับโลกนี้ สุดท้ายนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นต้องยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นสำคัญ เนื่องจากข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นต้องถูกส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกคนในเวลาเดียวกัน เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกรณีของ JAS ในครั้งนี้จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการการสื่อสารองค์กรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดทุนไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศว่าตลาดหุ้นไทยมีมาตรฐานในการกำกับดูแลที่เข้มงวดและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริ
หุ้น JAS ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ฟีฟ่า เครื่องหมาย H
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เดดไลน์ ! เจรจาถ่ายทอดสด บอลโลกวันนี้ พลาดอดดูครั้งแรกรอบ 56 ปีนับถอยหลังเส้นตายวันนี้! JAS ยืนกรานคุย FIFA ถึงนาทีสุดท้ายหลังราคาต่างกันลิบ หากดีลล่มคนไทยเสี่ยงอดดูมหกรรมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในรอบ 56 ปี
Read more »
จับตาราคาหุ้น JAS หลังคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026JAS, the sole Thai broadcaster of FIFA World Cup 2026, is expected to announce its official acquisition of the rights on June 11, 2026. The stock market is expected to react to the news, with some traders considering buying the stock for a potential increase in price or selling it for a profit after the announcement.
Read more »
JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยJAS, the company behind Stadium29, has secured the exclusive rights to broadcast the FIFA World Cup 2026 in Thailand, aiming to expand its sports and content business.
Read more »
JAS แจ้งคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่งผลให้ราคาหุ้นของ JAS และบริษัทในเครืออย่าง โมโน เน็กซ์ (MONO) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Read more »
เจาะลึก! JAS ปิดดีลลับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ยิงสดฟรี 104 นัดเจาะลึก! JAS ปิดดีลลับคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก 2026 ยิงสดฟรี 104 นัด
Read more »
ตลาดหุ้นไทยและวงการกีฬาฮือฮาหลัง JASคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ได้ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ในประเทศไทยสำเร็จ, ทำให้ JAS เป็นเจ้าของสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกต่อเนื่องจากการคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และเอฟเอ คัพ ระยะยาว
Read more »