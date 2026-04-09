ตลาดหุ้นฟื้นตัวหนุน Bitcoin: ทอม ลี ฟันธงผ่านจุดต่ำสุด, ETH หนุนตลาดกระทิง

ทอม ลี ผู้ร่วมก่อตั้ง Fundstrat วิเคราะห์ตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวและผ่านพ้นความกังวลเรื่องสงคราม อาจเป็นปัจจัยหนุน Bitcoin ทะลุจุดสูงสุดเดิมได้ โดยมี ETH เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนตลาดกระทิง แต่เตือนถึง Conflict of Interest ของผู้ให้ข้อมูล
การฟื้นตัวของ ตลาดหุ้น และความสามารถในการรับมือกับความกังวลเรื่อง สงคราม ได้สำเร็จเป็นการเปิดโอกาสให้ปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค ( Macroeconomics ) คลี่คลายลง ซึ่งจะส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ ไหลเข้าสู่ ตลาดคริปโต เคอร์เรนซี ( Crypto ) และหนุนให้ Bitcoin ทะลุกรอบการสะสมราคาเดิมขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะยาวได้สำเร็จ ทอม ลี ( Tom Lee ) ผู้ร่วมก่อตั้ง Fundstrat ได้ออกมาคาดการณ์ว่า ตลาดหุ้น ได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดไปแล้ว หากเป็นจริงจะส่งผลดีต่อ Bitcoin , ETH และตลาด Crypto โดยรวม
เนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้มักเคลื่อนไหวสอดคล้องกัน นักวิเคราะห์ด้าน Macroeconomics รายนี้ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของ CNBC เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงในอิหร่านเป็นสัญญาณยืนยันว่าตลาดได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และการที่ดัชนี S&P 500 ทะลุเส้น Moving Average 200 วันที่ระดับ 6,617 จุด จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ดัชนี E-mini futures พุ่งขึ้นไปซื้อขายที่ระดับ 6,820 จุด ซึ่งสูงกว่าจุด Trigger ที่เขากำหนดไว้\แนวคิดของทอม ลีตั้งอยู่บนเหตุผลหลักสองประการ ประการแรกคือ ตลาดหุ้นสามารถปรับตัวขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน แม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งจาก 87 ดอลลาร์เป็น 116 ดอลลาร์ พร้อมกับสถานการณ์สงครามที่ทวีความรุนแรงขึ้น ดัชนี S&P 500 ขยับจาก 6,300 จุด เป็น 6,600 จุด ในช่วงที่สถานการณ์กำลังเลวร้ายลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นสามารถรับแรงกระแทกจากความเสี่ยงด้านสงครามได้โดยไม่ล่มสลาย ประการที่สองคือ ข้อตกลงหยุดยิงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางในเชิงบวก แม้ว่าข้อตกลงสงบศึกอาจยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่การเปลี่ยนจากความรุนแรงเป็นการลดความตึงเครียดส่งผลให้ตลาดหุ้นพุ่งขึ้น 2.5%, ราคาน้ำมันร่วงลง 15% และดัชนี VIX ลดลงต่ำกว่าระดับ 20 ภายในวันเดียว Bitcoin และตลาด Crypto จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่ตลาดหุ้นผ่านจุดต่ำสุด การที่ BTC พุ่งขึ้นทะลุ 72,000 ดอลลาร์ในช่วงปลายวันพุธเกิดขึ้นพร้อมกับ S&P 500 futures ที่พุ่งขึ้น 1.9% การเคลื่อนไหวแบบ Risk-on ทั้งหมดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นเป็นการซื้อขายสินทรัพย์ข้ามตลาด โดยตลาดหุ้น, โลหะมีค่า และ Crypto เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ การฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างยั่งยืนไม่เพียงแต่ช่วยกอบกู้ Sentiment ของวงการ Crypto เท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เคยกดดันให้ Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 65,000 ถึง 73,000 ดอลลาร์มาเป็นเวลานานถึงหกสัปดาห์ ข้อมูล On-chain ยังสนับสนุนช่วงเวลานี้ด้วย Realized Price ของ Bitcoin ปัจจุบันอยู่ที่ 54,286 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคา Spot อยู่ 21% และเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานในอดีตที่มักจะเป็นตัวกำหนดจุดต่ำสุดของ Cycle หากไม่นับรวมช่วงที่ตลาดพังทลายอย่างรุนแรง ดัชนี Fear and Greed Index ยังคงอยู่ในตัวเลขหลักเดียวมาตลอดเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสภาวะ Bearish ที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่จุดต่ำสุดในปี 2022 อย่างไรก็ตาม รายงานจาก CoinDesk ระบุว่ายังมี Fund Flow ไหลเข้า ETF อย่างสม่ำเสมอประมาณ 50,000 BTC ต่อเดือนตลอดช่วงเดือนมีนาคม แม้ว่า Sentiment จะย่ำแย่เพียงใดก็ตาม\ในฝั่งของเหรียญ ETH ก็มีปัจจัยสนับสนุนตลาดกระทิงที่ชัดเจนขึ้นไปอีก สัปดาห์ที่ผ่านมา Ethereum Foundation ประสบความสำเร็จในการนำเหรียญจำนวน 70,000 ETH มูลค่ารวมกว่า 143 ล้านดอลลาร์ไป Staking เพื่อรับ Yield แทนการเทขายลงตลาด ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ Community เรียกร้องมานานหลายปี นอกจากนี้ Fund Flow ของ Spot ETH ETF ยังพลิกกลับมาเป็นบวกเมื่อวันจันทร์ด้วยยอด Inflow สูงถึง 120 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ในขณะที่พื้นฐานเครือข่ายเกี่ยวกับการทำ Tokenization และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของราคา อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่า ทอม ลี ดำรงตำแหน่งประธานของ Bitmine Immersion Technologies (BMNR) ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครอง ETH มากที่สุดในโลกด้วยจำนวน 4.8 ล้าน ETH คิดเป็นมูลค่าราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทนี้เพิ่งเข้าซื้อ ETH เพิ่มอีก 71,252 เหรียญเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการซื้อล็อตใหญ่ที่สุดในสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 และกำลังตั้งเป้าที่จะเก็บสะสมให้ได้ถึง 5% ของ Supply ทั้งหมด ทุกๆ 1% ของราคา ETH ที่เพิ่มขึ้นจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทของเขาถึง 100 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าคำทำนายเรื่องจุดต่ำสุดของลีอาจถูกต้อง แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีแรงจูงใจทางการเงินมหาศาลที่จะพูดให้ตลาดเชื่อตามมุมมองของเขา โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าบทวิเคราะห์ของทอม ลีมีน้ำหนักในแง่ของ Technical และ Macroeconomics ค่อนข้างสูง การที่ตลาดหุ้นสามารถรับข่าวร้ายระดับสงครามได้โดยไม่เสียทรง สะท้อนให้เห็นว่ามีแรงซื้อจาก Smart Money คอยพยุงราคาไว้ตลอดเวลา แต่สิ่งที่เราต้องระวังคือ Conflict of Interest ของตัวผู้พูดเอง การที่เขาถือครอง ETH ระดับหมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้บทสัมภาษณ์ของเขามีความโน้มเอียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับนักเทรด Crypto การที่ BTC ยืนเหนือ 72,000 ดอลลาร์ได้เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมาก แต่ตราบใดที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังเปราะบางและราคาน้ำมันยังพร้อมดีดกลับ เราควรมี Stop Loss ที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข่าวสงครามที่อาจพลิกผันได้ตลอดเวล
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
3PFNdg ขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันอุตสาหกรรมขุด3PFNdg ทำการขาย Bitcoin (BTC) ครั้งใหญ่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสองปีก่อน ท่ามกลางสภาวะอุตสาหกรรมการขุดที่เผชิญความท้าทาย ทั้งอัตราแฮชลดลง และราคา Bitcoin ที่ผันผวน
Read more »
รายงาน FT ระบุอิหร่านเตรียมเก็บค่าผ่านช่องแคบ Hormuz เป็น Bitcoinรายงานอ้าง Financial Times ว่าอิหร่านเตรียมเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบ Hormuz จากเรือบรรทุกน้ำมันในรูป Bitcoin ซึ่งหากจริงจะเป็นการนำ Bitcoin ไปใช้ในโครงสร้างการค้าพลังงานโลกครั้งแรก
Read more »
Bitcoin Depot ถูกเจาะระบบ: 50 BTC ถูกขโมย ตอกย้ำความกังวลด้านความปลอดภัยในวงการคริปโตBitcoin Depot ผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโตรายใหญ่ของสหรัฐฯ ถูกเจาะระบบ ส่งผลให้ Bitcoin มูลค่ากว่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกขโมยไป เหตุการณ์นี้ตอกย้ำความกังวลด้านความปลอดภัยในวงการคริปโต และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย
Read more »
Cango ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เทขาย Bitcoin ล้างหนี้ พร้อมรุกตลาด AICango บริษัทขุด Bitcoin รายใหญ่ ปรับตัวครั้งสำคัญ เทขาย Bitcoin เพื่อล้างหนี้และลงทุนใน AI และระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง พร้อมเปลี่ยนโมเดลธุรกิจสู่ Lean Mining
Read more »
WETH พุ่ง 16 เท่าในวันเดียว สัญญาณบวก DeFi แม้ ETH ยังซึมWrapped Ethereum (WETH) พุ่งขึ้นอย่างผิดปกติถึง 16 เท่าในวันเดียว บ่งชี้ถึงการเติบโตของกิจกรรมใน DeFi แม้ราคา ETH ยังคงปรับตัวลง ข้อมูลออนเชนเผยให้เห็นถึงการเข้ามาของนักลงทุนรายใหม่และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
Read more »
ข่าวร้ายแฝงข่าวดี: อิหร่านใช้ Bitcoin ชำระค่าผ่านทาง? ความเสี่ยงที่ Bitcoin ต้องเผชิญข่าวลือเรื่องอิหร่านพิจารณาใช้ Bitcoin ในการชำระค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซได้จุดประกายความกังวลในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี แม้ว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Bitcoin แต่ก็อาจนำไปสู่การตอบโต้จากสหรัฐฯ และส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตโดยรวม
Read more »