ตลาดวอลล์สตรีทวิ่งกระแสน้ำในไตรมาสปัจจุบัน

ตลาดวอลล์สตรีทวิ่งกระแสน้ำในไตรมาสปัจจุบัน
ตลาดวอลล์สตรีทข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐ
📆5/28/2026 10:11 PM
📰PostToday
ตลาดวอลล์สตรีทได้รับผลกระทบจากข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

รายงานระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำ สหรัฐ ขณะที่สำนักข่าวทัสนิมของ อิหร่าน รายงานว่า ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง อิหร่าน กับ สหรัฐ ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือการยืนยันอย่างเป็นทางการด้านข้อมูลเศรษฐกิจ สหรัฐ พบว่า อัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ 3 ปี โดยมีปัจจัยหลักจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางสงคราม อิหร่าน ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ไตรมาสแรกของ สหรัฐ ถูกปรับลดลงเหลือขยายตัว 1.

6% ต่อปี สะท้อนสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจชะลอตัวลงในไตรมาสปัจจุบัน ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 24.69 จุด หรือ 0.05% ที่ระดับ 50,668.97 จุด ส่วนดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 43.27 จุด หรือ 0.58% ปิดที่ 7,563.63 จุด และดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 242.74 จุด หรือ 0.91% ปิดที่ 26,917.47 จุด ในตลาดทองคำ ราคาทองคำโลกพลิกกลับมาปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% หลังร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนระหว่างวัน โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลง หลังมีข่าวความคืบหน้าเรื่องการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ราคาทองสปอตปรับขึ้น 1.1% สู่ระดับ 4,504.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐปิดเพิ่มขึ้น 1.1% ที่ระดับ 4,532.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านตลาดน้ำมัน ราคาปิดผันผวนหลังนักลงทุนประเมินรายงานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่าน สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะหมดอายุในวันศุกร์ ปิดลดลง 58 เซนต์ หรือ 0.6% ที่ระดับ 93.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาเบรนท์ส่งมอบเดือนสิงหาคม ซึ่งมีปริมาณซื้อขายมากกว่า ปรับเพิ่มขึ้น 72 เซนต์ มาอยู่ที่ 92.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เร

