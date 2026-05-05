ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงมากกว่า 1% จากผลขาดทุน HSBC และความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน

📆5/5/2026 11:57 PM
ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดร่วงลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร (5 พ. ค.

) หลังนักลงทุนกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังวันหยุดธนาคาร และเผชิญแรงเทขายในหุ้นกลุ่มการเงิน จากผลขาดทุนที่ไม่คาดคิดของ HSBC รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,219.11 จุด ลดลง 144.82 จุด หรือ -1.40% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมี. ค.

หุ้น HSBC ร่วงลง 5.9% หลังรายงานยอดขาดทุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากคดีฉ้อโกงที่ไม่คาดคิด ทำให้นักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของสินเชื่อภาคเอกชน ตลาดโดยรวมยังได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน แม้ว่าสหรัฐฯ ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางยังคงมีผลอยู่ แม้มีการปะทะกันเมื่อวันก่อนหน้า สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้เกิดความกังวลว่า ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงจะกระตุ้นเงินเฟ้อ และบีบให้ธนาคารกลางรายใหญ่ต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยหุ้น Carnival ร่วงลง 3.7% และหุ้น IAG เจ้าของสายการบิน British Airways ลดลง 1.6% หุ้น Intertek ของอังกฤษพุ่งขึ้นเกือบ 6% หลังบริษัทระบุว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอซื้อกิจการฉบับปรับปรุงจาก EQT AB บริษัทไพรเวทอิควิตีจากสวีเดน หุ้น BT Group ผู้ให้บริการบรอดแบนด์และมือถือรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ปรับขึ้น 1.7% หลัง BofA Global Research ปรับคำแนะนำลงทุนเป็นซื้อ โดยระบุถึงศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น หุ้น Vodafone ร่วงลง 2.2% หลังบริษัทโทรคมนาคมตกลงเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นใน VodafoneThree จาก CK Hutchison เป็นมูลค่า 4.3 พันล้านปอนด์ หรือ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรั

