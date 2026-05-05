ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงมากกว่า 1% จากผลขาดทุน HSBC และความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดร่วงลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร (5 พ.ค.) หลังนักลงทุนกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังวันหยุดธนาคาร และเผชิญแรงเทขายในหุ้นกลุ่มการเงิน จากผลขาดทุนที่ไม่คาดคิดของ HSBC รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,219.11 จุด ลดลง 144.82 จุด หรือ -1.40% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมี.ค. หุ้น HSBC ร่วงลง 5.9% หลังรายงานยอดขาดทุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากคดีฉ้อโกงที่ไม่คาดคิด ทำให้นักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของสินเชื่อภาคเอกชน ตลาดโดยรวมยังได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน แม้ว่าสหรัฐฯ ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางยังคงมีผลอยู่ แม้มีการปะทะกันเมื่อวันก่อนหน้า
ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดร่วงลงมากกว่า 1% ในวันอังคาร (5 พ. ค.
) หลังนักลงทุนกลับมาซื้อขายอีกครั้งหลังวันหยุดธนาคาร และเผชิญแรงเทขายในหุ้นกลุ่มการเงิน จากผลขาดทุนที่ไม่คาดคิดของ HSBC รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ทั้งนี้ ดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,219.11 จุด ลดลง 144.82 จุด หรือ -1.40% ซึ่งถือเป็นการร่วงลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมี. ค.
หุ้น HSBC ร่วงลง 5.9% หลังรายงานยอดขาดทุน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากคดีฉ้อโกงที่ไม่คาดคิด ทำให้นักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของสินเชื่อภาคเอกชน ตลาดโดยรวมยังได้รับแรงกดดันจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่าน แม้ว่าสหรัฐฯ ยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางยังคงมีผลอยู่ แม้มีการปะทะกันเมื่อวันก่อนหน้า สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้เกิดความกังวลว่า ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงจะกระตุ้นเงินเฟ้อ และบีบให้ธนาคารกลางรายใหญ่ต้องคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวลงจากความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยหุ้น Carnival ร่วงลง 3.7% และหุ้น IAG เจ้าของสายการบิน British Airways ลดลง 1.6% หุ้น Intertek ของอังกฤษพุ่งขึ้นเกือบ 6% หลังบริษัทระบุว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอซื้อกิจการฉบับปรับปรุงจาก EQT AB บริษัทไพรเวทอิควิตีจากสวีเดน หุ้น BT Group ผู้ให้บริการบรอดแบนด์และมือถือรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ปรับขึ้น 1.7% หลัง BofA Global Research ปรับคำแนะนำลงทุนเป็นซื้อ โดยระบุถึงศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น หุ้น Vodafone ร่วงลง 2.2% หลังบริษัทโทรคมนาคมตกลงเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นใน VodafoneThree จาก CK Hutchison เป็นมูลค่า 4.3 พันล้านปอนด์ หรือ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรั
ตลาดหุ้นลอนดอน HSBC ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่าน FTSE 100 น้ำมันดิบเบรนท์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
การสืบทอดเหนือกาลเวลาไปกับ ‘Private Banking’ จาก HSBC ที่พร้อมบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าภายในประเทศไทย [ADVERTORIAL]ปีที่ผ่านมา HSBC ประเทศไทย (ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น) ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวธุรกิจ Private Banking ภายในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการทางการลงทุนที่ซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้า [ADVERTORIAL]
Read more »
รวมภาพการแข่งขันวันที่ 2 แบดมินตัน เวิลด์ทัวร์ไฟนอลส์ ‘บาส-ปอป้อ’ คว้าชัย 2 แมตช์รวด ตีตั๋วรอบตัดเชือกเป็นรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่สอง แบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ รายการ HSBC BWF World Tour Finals 2022 ชิงเงินรางวัลสูงที่สุด 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
Read more »
HSBC เข้าซื้อกิจการ “ธนาคาร SVB” ในอังกฤษ หวังปกป้องเงินฝากลูกค้าธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ประกาศในวันนี้ว่า HSBC UK Bank ซึ่งเป็นธนาคารในเครือที่ดำเนินกิจการในอังกฤษ จะเข้าซื้อกิจการธนาคาร SVB สาขาอังกฤษ ในราคา 1 ปอนด์ หรือราว 1.21 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งธุรกรรมครั้งนี้ไม่รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทแม่ของ SVB UK
Read more »
เงินเยนร่วงหนัก นักวิเคราะห์จับตาญี่ปุ่นแทรกแซงตลาดFXรอบใหม่ครั้งใหญ่นักวิเคราะห์ของธนาคาร HSBC แสดงความเห็นว่า เงินเยนที่อ่อนค่าลงอีกเมื่อวันจันทร์ (5 มิ.ย.) ทำให้คาดการณ์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะเข้าแทรกแซงตลาดครั้งใหญ่ในเร็ววันนี้ ฐานเศรษฐกิจ
Read more »
HSBC เปิดตัว HSBC Innovation Banking ธนาคารที่โฟกัสบริษัทนวัตกรรม ซึ่งเปลี่ยนจาก SVB UKHSBC เปิดตัว HSBC Innovation Banking ธนาคารใหม่ที่โฟกัสด้านธุรกิจใหม่ เช่น สายเทคโนโลยี หรือสายวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพชีวิต ซึ่งก่อตั้งจากทีม
Read more »
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรกของ HSBCHSBC Holdings PLC (HSBC) เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนข้ามชาต […]
Read more »