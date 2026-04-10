ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้น เอเชีย-แปซิฟิก ส่วนใหญ่เปิดการซื้อขายในวันนี้ (10 เม.ย.
) ในทิศทางปรับตัวขึ้น แม้ว่าความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงมีอยู่ เนื่องจากข้อตกลงหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงมีความเปราะบาง ทำให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขาย ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ดำเนินมากว่าหนึ่งเดือนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการขนส่งพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นแล้วก็ตาม สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงร้อนระอุ เมื่อกองทัพอิสราเอลรายงานว่า ไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในหลายพื้นที่ของอิสราเอล รวมถึงกรุงเทลอาวีฟ ก่อนรุ่งสางของวันนี้ (10 เม.ย.) ซึ่งเป็นการเตือนภัยขีปนาวุธที่ยิงมาจากเลบานอน หน่วยกู้ภัย Magen David Adom รายงานว่ายังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก่อนหน้านี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงจรวดโจมตีเมืองไฮฟาและเมืองอื่นๆ ตามแนวชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยกองทัพอิสราเอลได้แจ้งเตือนประชาชนว่าอาจมีพื้นที่เพิ่มเติมตกอยู่ภายใต้การโจมตีในช่วงดึกต่อไป สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้ทั่วโลกจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้ (11 เม.ย.) ที่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน คณะเจรจาของสหรัฐฯ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และจาเร็ด คุชเนอร์ บุตรเขยของปธน.ทรัมป์ ฝั่งอิหร่านส่ง อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน และโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วม 'การเจรจารอบแรกจะมีขึ้นในเช้าวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น' แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าว สำนักข่าวทาสส์ของทางการรัสเซีย รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงจากอิหร่านระบุว่า อิหร่านจะจำกัดการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยจะอนุญาตให้เรือผ่านช่องแคบไม่เกินวันละ 15 ลำ ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐฯ 'การสัญจรจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของอิหร่านอย่างเคร่งครัด และการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่นี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) โดยอิหร่านได้ทำการแจ้งให้ประเทศในภูมิภาคทราบอย่างเป็นทางการแล้ว และจะไม่มีการกลับไปสู่สถานการณ์ก่อนเกิดสงคราม' ก่อนเกิดสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน มีเรือประมาณ 140 ลำต่อวันแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก รวมทั้งสินค้าต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยและปิโตรเคมี องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเดินเรือของสหประชาชาติ (UN) ได้แสดงความเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุเมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) ว่า การเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก จะเป็นการสร้างแบบอย่างที่อันตราย และประเทศต่าง ๆ ไม่ควรขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือ 'ไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศที่อนุญาตให้มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการผ่านช่องแคบระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นนี้จะเป็นการสร้างแบบอย่างที่อันตราย' ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกของ IMO ได้ให้การรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ที่ควบคุมช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ทางการทูตก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกัน Kan TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิสราเอล รายงานว่า การเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีกำหนดเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า ก่อนหน้านี้ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวว่า เขาได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีอิสราเอลเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพกับเลบานอน ซึ่งจะรวมถึงการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ 'จากการที่เลบานอนได้ร้องขอให้มีการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอล ผมได้สั่งการให้คณะรัฐมนตรีเริ่มการเจรจาโดยตรงกับเลบานอนโดยเร็วที่สุด โดยการเจรจาจะมุ่งเน้นไปที่การปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ และการสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างอิสราเอลและเลบานอน' เนทันยาฮูระบุในแถลงการณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังคงได้รับความสนใจ เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย และอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวานนี้ (9 เม.ย.) โดยลาฟรอฟแสดงความยินดีต่อการประกาศข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และหวังว่ากระบวนการเจรจาจะประสบความสำเร็จ กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุในแถลงการณ์ว่า ลาฟรอฟกล่าวว่า รัสเซียชื่นชมอิหร่านที่ได้เข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าว และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการรับมือกับผลกระทบจากการรุกรานของสหรัฐฯ และอิสราเอล รวมทั้งการรับประกันสันติภาพในระยะยาวและความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาค สำหรับข้อมูลและเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญในวันนี้ (10 เม.ย.) ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีต่อตลาดการเงินโล
