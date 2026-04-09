ตลาดหุ้นไทย: จับตาปัจจัยน้ำมัน-ตะวันออกกลาง พร้อมแนะสะสมหุ้น Anti-Oil

สรุปแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (9 เม.ย.69) พร้อมคำแนะนำการลงทุนเน้นหุ้นกลุ่ม Anti-Oil และจับตาปัจจัยราคาน้ำมัน, เงินเฟ้อสหรัฐฯ, สถานการณ์ตะวันออกกลาง และการแถลงนโยบายรัฐบาล
คำแนะนำ การลงทุน เน้นย้ำถึงการสะสมหุ้นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก ราคาน้ำมัน หรือที่เรียกว่ากลุ่ม Anti-Oil ซึ่งรวมถึง หุ้นในกลุ่มค้าปลีก โรงแรม การเงิน และโรงพยาบาล แม้ว่า ตลาดหุ้น เมื่อคืนจะไม่แสดงปฏิกิริยาเชิงลบอย่างชัดเจนนัก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้า ราคาน้ำมัน WTI กลับมาปรับตัวขึ้น (+2.
8%) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลกในระยะสั้นในวันนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในคืนนี้คือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา โดยการประเมินเบื้องต้นคาดการณ์ไว้ที่ 3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะคาดการณ์ว่าผลกระทบจะมีจำกัด เนื่องจากกำลังรอคอยปัจจัยการเจรจาที่จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบลดลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อในอนาคตได้\ในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้านี้ ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดย Kospi ปรับตัวลง 1.3% และ Nikkei ปรับตัวลง 0.3% ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการพักฐานเพื่อรอประเมินสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ ในขณะเดียวกัน ปัจจัยในประเทศ เมื่อวานนี้มีการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง 2 บาทต่อลิตร ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะช่วยบรรเทาภาวะเงินเฟ้อและส่งผลดีต่อการบริโภค นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ ซึ่งคาดหวังว่ารัฐบาลจะเร่งกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการคนละครึ่งและภาคค้าปลีก สำหรับวันนี้ (9 เมษายน 2569) ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่าดัชนี SET INDEX จะอยู่ในช่วงพักฐานในกรอบ 1,470-1,490 จุด หลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับการรอติดตามท่าทีในตะวันออกกลาง ในเชิงกลยุทธ์การลงทุน แม้ว่า SET อาจมี Valuation ที่ไม่ถูกนัก แต่หุ้นรายตัว โดยเฉพาะกลุ่ม Anti-Oil ยังคงน่าสนใจ เช่น กลุ่มค้าปลีก\สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โดยความหวังในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเริ่มสั่นคลอน หลังจากการโจมตีกลุ่ม Hezbollah ในเลบานอนของอิสราเอล ซึ่งอิหร่านกล่าวว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เหตุการณ์นี้ส่งผลให้เรือยังไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ซึ่งยังต้องติดตามการหารือระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ปากีสถานในช่วงปลายสัปดาห์นี้ จากปัจจัยดังกล่าว ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะกดดันให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway หรือพักฐาน โดยประเมินกรอบดัชนีไว้ที่แนวรับระดับ 1,480-1,470 จุด และแนวต้านระดับ 1,500 จุด หุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ ได้แก่ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาล และหุ้นในกลุ่มบริโภคและการลงทุน เช่น BJC, CPAXT, CRC, MRDIYT, CBG, OSP, PLANB, MTC, TURBO, AMATA, WHA, CK, STECON, BBIK รวมถึง TISA (โดยเน้นหุ้น SET100 ที่มี ESG และปันผลดี) นอกจากนี้ ยังมีหุ้นที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น PTT, PTTEP, KTB, CPF, COM7 รวมถึงหุ้นที่มีแนวโน้มงบไตรมาส 1/2569 เติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่น ADVANC, CK, CPALL, CPN, CRC, GULF, ICHI, KTC, MAJOR, MRDIYT, MTC, ONEE, TIDLOR, TRUE และหุ้นที่มี Div. Yield งวดนี้ 4% ขึ้นไป (ขึ้น XD ใน 1-2 เดือนนี้) หากราคาผันผวนน่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว เพื่อสะสมหุ้นที่มีคุณภาพ มี Value และมี Cash Flow รวมถึงหุ้นกลุ่มธนาคา
