ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งทุบสถิติจากแรงหนุนหุ้น AI และความหวังสันติภาพตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันพุธ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ ท่ามกลางแรงหนุนจากแนวโน้มคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และผลประกอบการที่โดดเด่นของบริษัทเทคโนโลยี โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งบริษัท Advanced Micro Devices (AMD) กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาด หลังราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 19% ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล จากการคาดการณ์รายได้รายไตรมาสที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับชิปศูนย์ข้อมูล ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ปรับตัวขึ้นตาม โดย Intel ปรับตัวขึ้น 4.5% ขณะที่ดัชนี PHLX Semiconductor เพิ่มขึ้น 4.5% และทำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2026 ขยายตัวถึง 62%
5% ขณะที่ดัชนี PHLX Semiconductor เพิ่มขึ้น 4.5% และทำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2026 ขยายตัวถึง 62% บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกยังได้รับแรงสนับสนุนจากสัญญาณเชิงบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์ หลังอิหร่านเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอใหม่จากสหรัฐ ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่า วอชิงตันและเตหะรานใกล้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงคราม แม้ประเด็นสำคัญ เช่น โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน จะยังถูกเลื่อนไปหารือในระยะถัดไปในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดวอลล์สตรีทยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง มากกว่าความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ บริษัทในดัชนี S&P 500 มีแนวโน้มรายงานการเติบโตของกำไรสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี และมากกว่า 80% ของบริษัทที่รายงานผลประกอบการจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม สามารถทำกำไรสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.03% ปิดที่ 25,838.94 จุด โดยปริมาณการซื้อขายในตลาดสหรัฐอยู่ในระดับสูงที่ 18.8 พันล้านหุ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันที่ผ่านมา ด้านตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากความคาดหวังต่อการยุติสงครามในตะวันออกกลาง ส่วน West Texas Intermediate (WTI) ลดลง 7.19 ดอลลาร์ หรือ 7.03% ปิดที่ 95.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เร
