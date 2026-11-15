ตลาดหลักทรัพย์ขยายเวลาซื้อขาย DR DW และ ETF เริ่ม 08.00 น.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลาซื้อขาย DR DW และ ETF เริ่มภาคเช้าเป็น 08.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเข้าถึงสินทรัพย์ต่างประเทศได้รวดเร็วขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มอ้างอิงตลาดต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดการขยายเวลาการซื้อขายในช่วงภาคเช้า (Day Session) สำหรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ DW และกองทุนรวม ETF รวมถึง ETF ต่างประเทศ ให้เปิดการซื้อขายได้เร็วขึ้นอย่างมาก
การตัดสินใจครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศสำหรับนักลงทุนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยืนยันว่าจะปรับเวลาเปิดซื้อขายใหม่ให้เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งเร็วขึ้นอย่างชัดเจนจากเดิมที่เริ่มต้นการซื้อขายภาคเช้ากันที่เวลา 10.00 น. และกำหนดการเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไปAlso readSET- TFEX ดีเดย์ 16 พ.ย.นี้ ขยายเวลาเทรดภาคเช้า เริ่ม 8 โมง
รายละเอียดการปรับเวลาซื้อขายใหม่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า การปรับเวลาเปิดซื้อขายในช่วงภาคเช้านี้ เป็นการดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงตลาดทุนต่างประเทศที่มีความเคลื่อนไหวเร็ว โดยเวลาปิดการซื้อขายยังคงยึดถือตามกำหนดการเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาปิดทำการแต่อย่างใด การปรับเวลาเปิดตลาดที่เร็วขึ้นนี้จะส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มหลักทรัพย์ที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดเวลาเปิดซื้อขายภาคเช้าโดยมีการเตรียมการซื้อขาย (Pre-open) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และเปิดให้มีการซื้อขายแบบสุ่ม (Random Opening) ในช่วงเวลาระหว่าง 09.55 น. ถึง 10.00 น. ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาที่ใช้มาอย่างยาวนานก่อนการประกาศเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
การขยายเวลาซื้อขายตั้งแต่ 08.00 น. จะทำให้นักลงทุนสามารถติดตามและเข้าทำรายการในสินทรัพย์ต่างประเทศได้ทันกับช่วงเวลาของการเปิดตลาดในต่างประเทศบาง_timezone ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนและการhedgingความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือความผันผวนของตลาดโลกได้ทันท่วงทีมากขึ้น
กรอบเวลาและกลไกการซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ระบุเงื่อนไขเฉพาะสำหรับหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเวลาในครั้งนี้ โดยระบุว่า DR และ ETF ที่อ้างอิงกับตลาดหลักทรัพย์ในทวีปยุโรป (EU) หรือสหรัฐอเมริกา (US Market) นั้น จะเปิดให้ซื้อขายเฉพาะในช่วงภาคเช้า (Day Session) เท่านั้น
การจำกัดการเปิดซื้อขายเฉพาะภาคเช้าสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงตลาด EU และ US Market มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสอดคล้องกับช่วงเวลาตลาดปิดในต่างประเทศ และป้องกันความสับสนในการอ้างอิงราคาปิดหรือราคาอ้างอิงที่อาจเกิดจากการซื้อขายในช่วงเวลาอื่นที่ตลาดต่างประเทศไม่เปิดทำการ ซึ่งการดำเนินการนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการซื้อขายอนุพันธ์และกองทุนรวมที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ
ผลกระทบต่อนักลงทุนและตลาด
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลดีโดยตรงต่อนักลงทุนไทยที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยสามารถเข้าถึงการซื้อขายได้เร็วกว่าเดิม 2 ชั่วโมง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถตอบสนองต่อข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวของตลาดต่างประเทศในช่วงเช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่อาจไม่มีทรัพยากรในการติดตามข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มองว่า การขยายเวลาซื้อขายนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพของตลาดทุนไทย ให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดโลกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและเพิ่มสภาพคล่องในตลาด DR DW และ ETF ที่อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศให้มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับนักลงทุน
นักลงทุนที่ต้องการซื้อขาย DR DW และ ETF กลุ่มที่อ้างอิงตลาดต่างประเทศ สามารถเริ่มเข้าทำรายการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โดยยังคงรักษาเวลาปิดการซื้อขายเดิมไว้เช่นเดิม ดังนั้นนักลงทุนควรตรวจสอบเวลาปิดตลาดให้แน่ใจเพื่อวางแผนการซื้อขายให้เหมาะสม
สำหรับนักลงทุนที่มีคำสั่งซื้อขายค้างอยู่ หรือมีความสนใจในหลักทรัพย์กลุ่มนี้ ควรศึกษาข้อมูลการเปิด-ปิดตลาดใหม่อย่างละเอียด และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าทำรายการในช่วงเช้าที่เร็วขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อความผันผวนของราคาในช่วงเวลาเริ่มต้นการซื้อขาย เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเปิดตลาดในต่างประเทศบางโซนเวลา
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบตลาดให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงโอกาสทาง投资机会ในเวทีโลกได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน
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