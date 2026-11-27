ตลาดหุ้นไทย 27 พ.ย.69 ปรับตัวขึ้น 0.64% ชี้กลยุทธ์เน้น Defensive-Domestic Play
ตลาดหุ้นไทยวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ดัชนี SET Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,423.47 จุด เพิ่มขึ้น 9.03 จุด หรือ 0.64% จากการฟื้นตัวเล็กน้อย ขณะที่โบรกเกอร์แนะนำกลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive และอิงกับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Play) ได้แก่ กลุ่มสื่อสาร ธนาคาร และค้าปลีก เพื่อรับแรงกดดันจากนโยบายส่งออกชิปของสหรัฐอเมริกา
ตลาด หุ้นไทย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเปิดตลาดภาคเช้า โดยดัชนี SET Index เปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,423.47 จุด เพิ่มขึ้น 9.03 จุด เมื่อเทียบกับจุดปิดของตลาดก่อนหน้า คิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง sebesar 0.64% สะท้อนความตื่นตัวของผู้ลงทุนที่เริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดในช่วงต้นวัน
ทิศทางดัชนีและมูลค่าการซื้อขายในตลาด
ในช่วงระหว่างเปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบกว้างตั้งแต่ระดับ 1,424.42 จุด ไปจนถึง 1,412.08 จุด ก่อนจะปิดช่วงเช้าด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 12,845.17 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการซื้อขายที่กลับมาคึกคักขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และสินค้าโภคภัณฑ์ปิดทำการในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าAlso readชลประทานเชียงใหม่ประเมินขยะกระทง 35 ตันเตรียมกำจัด 27 พ.ย.69
สำหรับความเคลื่อนไหวของหุ้นเด่น (Stock Movers) ในช่วงดังกล่าว พบว่าหุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง KBANK มีราคาทรงตัวอยู่ที่ระดับ 243.00 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 877.36 บาท ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง DELTA มีทิศทางแข็งค่าขึ้น โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.00 บาท หรือคิดเป็น 2.37% สู่ระดับ 173.00 บาท และมีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ 610.54 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้าของเงินทุนในหุ้นกลุ่ม Growth บางส่วน
ปัจจัยกดดันจากนโยบายส่งออกชิปและภาษี Data Center
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อมุมมองตลาดในวันนี้มาจากประกาศของ NVIDIA เมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องการระงับการส่งออก Semiconductor มายังภูมิภาคเอเชียโดยครอบคลุมประเทศไทย รวมถึงรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมเรียกเก็บภาษีการลงทุน Data Center ที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนนโยบายชัดเจนว่าสหรัฐฯ ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในดินแดนของตนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ให้มุมมองว่ามาตรการนี้ส่งผลโดยตรงต่อความกังวลของนักลงทุนต่อกิจการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและรับเหมาที่เกี่ยวข้องกับ Data Center Theme ซึ่งรวมถึง AMATA INSET STECON และ WHA โดยในระยะสั้นอาจเกิดแรงกดดันจากข่าวลบดังกล่าว แต่ในทางกลับกัน ก็อาจลดทอนความรุนแรงของข่าวภาษีลงได้ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของสหรัฐฯ ยังเชื่อมโยงกับความกังวลเรื่องการเติบโตของเทคโนโลยีในจีน โดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่า NVIDIA ระงับการส่งออก GPU ไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เพื่อป้องกันการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวโดยจีน ส่งผลให้ตลาดยุโรปอย่าง DAX และ CAC40 ปรับตัวสูงขึ้นจากความรู้สึกผ่อนคลายว่ามาตรการภาษีอาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดไว้
กลยุทธ์การลงทุนเน้นหุ้น Defensive และเศรษฐกิจในประเทศ
เพื่อรับมือกับปัจจัยผันผวนดังกล่าว นายวทัญ จิตต์สมนึก แนะนำกลยุทธ์การลงทุนโดยเน้นหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศ (Domestic Play) เป็นหลัก เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดทำการ ทำให้ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากสถานการณ์ภายในประเทศและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ากลุ่มป้องกันความเสี่ยง (Defensive) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มสื่อสารอย่าง ADVANC และ TRUE กลุ่มโรงพยาบาลอย่าง BDMS BH และ BCH รวมถึงกลุ่มส่งออกอย่าง TU และ ITC
ทั้งนี้ ยังพิจารณาปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าซึ่งสนับสนุนกลุ่มค้าปลีกอย่าง CPALL CPN และ CRC รวมถึงกลุ่มธนาคารอย่าง BBL KBANK KTB และ SCB ซึ่งได้รับอานิสงส์จากดอกเบี้ยและสภาพคล่องในระบบ โดยประเมินว่าดัชนี SET Index จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,400 - 1,430 จุด เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ที่ชัดเจนในฝั่งบวก
แนวโน้มกำไรไตรมาส 4 และเป้าหมายราคาหุ้น TU
สำหรับมุมมองต่อผลประกอบการในระยะยาว บริษัทหลักทรัพย์ พาย มองว่าแนวโน้มในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2569 ไปจนถึงปี 2570 ยังคงเห็นการเติบโตได้จากการทำการตลาดสินค้ากลุ่ม Brands อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับรู้รายได้จากโครงการ Phelps ที่จะเริ่มปรากฏผลในช่วงปลายปี 2569
ดังนั้น จึงคงคำแนะนำซื้อหุ้น TU ด้วยราคาเป้าหมายที่ระดับ 15.40 บาท โดยมีเหตุผลสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ที่มองเห็นได้ชัดเจนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ขณะที่นักลงทุนควรติดตามตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐอเมริกาในรอบนี้ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขาดดุลมากถึง 136 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และท่าทีเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายส่งออก Semiconductor ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด
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