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ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบแรงสุดในรอบหลายเดือน

เศรษฐกิจ News

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบแรงสุดในรอบหลายเดือน
ตลาดหุ้นสหรัฐเฟดดอกเบี้ย
📆6/5/2026 9:43 PM
📰PostToday
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ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบแรงสุดในรอบหลายเดือน หลังกระแสกังวลเฟดอาจคงดอกเบี้ยสูงนาน ขณะที่หุ้นชิปทรุดหนัก ฉุดมูลค่าตลาดหายกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์

ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดลบแรงสุดในรอบหลายเดือน หลังกระแสกังวล เฟด อาจคง ดอกเบี้ย สูงนาน ขณะที่ หุ้นชิป ทรุดหนัก ฉุดมูลค่าตลาดหายกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดการซื้อขายวันศุกร์ (6 มิ.

ย.

) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้สถิติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 9 สัปดาห์ของวอลล์สตรีทต้องสิ้นสุดลง ท่ามกลางแรงเทขายอย่างหนักในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ หลังข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งเกินคาด จนเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดหรือแม้กระทั่งพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในระยะข้างหน้าแรงขายกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มชิปและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวหอกสำคัญที่ผลักดันดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐปิดตลาดในแดนลบอย่างหนักดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 50,866.78 จุด ลดลง 695.15 จุด หรือ 1.35% ขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลง 200.57 จุด หรือ 2.64% ปิดที่ 7,383.74 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูง ร่วงลงถึง 1,121.53 จุด หรือ 4.18% ปิดที่ 25,709.43 จุด นับเป็นการปรับตัวลงรายวันที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2568ด้านดัชนี Philadelphia SE Semiconductor Index ซึ่งสะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมชิปของสหรัฐ ดิ่งลงหนักที่สุดในรอบกว่า 6 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ส่งผลให้มูลค่าตลาดของหุ้นกลุ่มดังกล่าวหายไปมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในวันเดียวปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดมาจากรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐ ซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐสร้างตำแหน่งงานใหม่ 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มากกว่า 2 เท่า ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวอยู่ที่ 4.3%แม้ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับอัตราดอกเบี้ยระดับสูงข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ชี้ว่า นักลงทุนในตลาดการเงินให้น้ำหนักถึง 42.7% ที่เฟดอาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้

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ตลาดหุ้นสหรัฐ เฟด ดอกเบี้ย หุ้นชิป เศรษฐกิจสหรัฐ

 

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