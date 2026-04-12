ตลาดทำนาย Polymarket ชี้: โอกาสสหรัฐฯ ตั้งคลังสำรอง Bitcoin ลดลงเหลือ 24%

ตลาดทำนาย Polymarket ชี้: โอกาสสหรัฐฯ ตั้งคลังสำรอง Bitcoin ลดลงเหลือ 24%
4/12/2026 8:08 PM
ตลาด Polymarket รายงานว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ จะจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ก่อนสิ้นปี 2026 ลดลงอย่างมากจาก 60% เหลือเพียง 24% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในตลาด Bitcoin พร้อมทั้งราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ตลาดซื้อขายการทำนาย Polymarket รายงานว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาจะจัดตั้ง คลังสำรอง Bitcoin แห่งชาติ ก่อนสิ้นปี 2026 ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่เพียง 24% เท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างมากจากระดับ 60% ที่เคยบันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2568 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยความน่าจะเป็นดังกล่าวร่วงลงถึง 36 จุดภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน สอดคล้องกับสภาวะตลาด Bitcoin ที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ราคา

Bitcoin ในปัจจุบันอยู่ที่ $71,181 และมีการปรับตัวลดลง 3.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความท้าทายที่ Bitcoin กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม\ข้อมูลจากกราฟในตลาด Polymarket เผยให้เห็นรูปแบบที่น่าสนใจและบ่งชี้ถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของความเชื่อมั่นในตลาด ตลาดทำนายนี้เริ่มต้นด้วยความน่าจะเป็นที่ราว 50-55% ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 ก่อนจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 60% ในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น ความน่าจะเป็นดังกล่าวได้ร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนธันวาคม จนเหลือเพียง 20-22% การลดลงอย่างรวดเร็วนี้อาจสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงิน ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2026 ตัวเลขเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ 30-35% ก่อนที่จะกลับมาซบเซาอีกครั้ง และล่าสุดมาหยุดอยู่ที่ 24% ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง ตลาด Polymarket นี้มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีปริมาณการซื้อขายรวมอยู่ที่ $25,882 ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของตลาดในการทำนายแนวโน้มในอนาคตของ Bitcoin\การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในตลาดทำนาย Polymarket เกี่ยวกับการจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ของสหรัฐฯ เป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิด การลดลงของความน่าจะเป็นนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Bitcoin ในหลายด้าน ทั้งในด้านราคา ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว การวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดทำนายนี้ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและพัฒนาการในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและเข้าใจสถานการณ์ตลาดได้อย่างถ่องแท้ การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดทำนายนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุน นอกจากนี้ การติดตามข้อมูลจากตลาด Polymarket และตลาดทำนายอื่นๆ จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้

Bitcoin Polymarket คลังสำรอง คริปโตเคอร์เรนซี ตลาดทำนาย

 

