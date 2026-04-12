ตลาดทำนาย Polymarket ชี้: โอกาสสหรัฐฯ ตั้งคลังสำรอง Bitcoin ลดลงเหลือ 24%

ตลาด Polymarket รายงานว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐฯ จะจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ก่อนสิ้นปี 2026 ลดลงอย่างมากจาก 60% เหลือเพียง 24% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในตลาด Bitcoin พร้อมทั้งราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลง
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ตลาดซื้อขายการทำนาย Polymarket รายงานว่า ความน่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาจะจัดตั้ง คลังสำรอง Bitcoin แห่งชาติ ก่อนสิ้นปี 2026 ได้ปรับลดลงมาอยู่ที่เพียง 24% เท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างมากจากระดับ 60% ที่เคยบันทึกไว้ในเดือนพฤศจิกายน 2568 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยความน่าจะเป็นดังกล่าวร่วงลงถึง 36 จุดภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน สอดคล้องกับสภาวะตลาด Bitcoin ที่กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ราคา
Bitcoin ในปัจจุบันอยู่ที่ $71,181 และมีการปรับตัวลดลง 3.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความท้าทายที่ Bitcoin กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม\ข้อมูลจากกราฟในตลาด Polymarket เผยให้เห็นรูปแบบที่น่าสนใจและบ่งชี้ถึงพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปของความเชื่อมั่นในตลาด ตลาดทำนายนี้เริ่มต้นด้วยความน่าจะเป็นที่ราว 50-55% ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2568 ก่อนจะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ประมาณ 60% ในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น ความน่าจะเป็นดังกล่าวได้ร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนธันวาคม จนเหลือเพียง 20-22% การลดลงอย่างรวดเร็วนี้อาจสะท้อนถึงปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงิน ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นปี 2026 ตัวเลขเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ประมาณ 30-35% ก่อนที่จะกลับมาซบเซาอีกครั้ง และล่าสุดมาหยุดอยู่ที่ 24% ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนและความไม่แน่นอนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องตระหนักถึง ตลาด Polymarket นี้มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีปริมาณการซื้อขายรวมอยู่ที่ $25,882 ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของตลาดในการทำนายแนวโน้มในอนาคตของ Bitcoin\การเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในตลาดทำนาย Polymarket เกี่ยวกับการจัดตั้งคลังสำรอง Bitcoin ของสหรัฐฯ เป็นประเด็นที่น่าสนใจและควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิด การลดลงของความน่าจะเป็นนี้อาจส่งผลกระทบต่อตลาด Bitcoin ในหลายด้าน ทั้งในด้านราคา ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว การวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดทำนายนี้ควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารและพัฒนาการในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูลและเข้าใจสถานการณ์ตลาดได้อย่างถ่องแท้ การเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดทำนายนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงิน ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของนักลงทุน นอกจากนี้ การติดตามข้อมูลจากตลาด Polymarket และตลาดทำนายอื่นๆ จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้
Strategy ซื้อ Bitcoin มากกว่าเหรียญที่ถูกขุดในปี 2025 ถึง 2.2 เท่าสรุปข่าว Strategy ประกาศผ่าน X เมื่อวันที่ 7 เมษายนว่าการช้อนซื้อ Bitcoin ในปี 2026 ของบริษัทมีสัดส่วนคิดเป็น 2.2 เท่าของอุปทาน Bitcoin
Samson Mow มอง Bitcoin ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง พร้อมยืนยันเป้า 1 ล้านดอลลาร์Samson Mow CEO ของ Jan3 ยังคงเชื่อมั่นใน Bitcoin โดยชี้ว่าราคาปัจจุบันต่ำกว่าแนวโน้มระยะยาวและเป็นโอกาสในการสะสม พร้อมยืนยันเป้าหมายระยะยาวที่ 1 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความเข้าใจใน Bitcoin ที่นำไปสู่ความต้องการที่มากขึ้น
85 BTC กับเซิร์ฟเวอร์ Dell: บทเรียน Bitcoin ที่สะท้อนมูลค่าและอนาคตเรื่องราวของ 85 Bitcoin ที่ใช้ซื้อเซิร์ฟเวอร์ Dell เมื่อปี 2014 มูลค่าพุ่งสูงขึ้นกว่า 124 เท่าในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ Bitcoin และมุมมองที่เปลี่ยนไปของผู้ถือครอง จากการใช้จ่ายสู่การถือครองเพื่อการลงทุนระยะยาว พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงอนาคตของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์
ปริศนา Satoshi Nakamoto: Adam Back ปฏิเสธ พร้อมข้อกังขา Nakamoto Holdings และผลกระทบต่อ Bitcoinกระแสการตามหา Satoshi Nakamoto กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลัง The New York Times ชี้ Adam Back อาจเป็นผู้ก่อตั้ง Bitcoin แต่เจ้าตัวปฏิเสธ พร้อมกับข้อกังขาเรื่องการลงทุนใน Nakamoto Holdings และผลกระทบต่อวงการ Bitcoin รวมถึงข่าว Bitcoin ร่วงหลุด $72,000 หลังสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจาล่ม
BTC ถูกประกาศว่า “ตาย” ไปแล้ว 472 ครั้ง ถ้าลงทุน 100 บาททุกครั้งที่ประกาศ วันนี้คุณจะมี 7.5 ล้านบาทสรุปข่าว ตลอดเส้นทางของ Bitcoin ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน มีการประกาศว่า Bitcoin 'ตาย' หรือ 'จบแล้ว' รวมทั้งหมด 472 ครั้ง จากทั้งสื่อ นักเศรษฐศาสตร์
นักดนตรีดังสูญ Bitcoin กว่า $424,000 หลังโหลดแอป Ledger ปลอมจาก Mac App StoreG. Love นักดนตรีชาวอเมริกัน สูญ Bitcoin 5.92 BTC มูลค่ากว่า $424,000 หลังดาวน์โหลดแอป Ledger ปลอมจาก Mac App Store ที่หลอกขอ Seed Phrase 24 คำ เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากภัยนี้
