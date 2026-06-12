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ตลาดคริปโตฟื้นตัว Bitcoin ดีดกลับเหนือ 63,000 ดอลลาร์ หลังคลายความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์

Crypto News

ตลาดคริปโตฟื้นตัว Bitcoin ดีดกลับเหนือ 63,000 ดอลลาร์ หลังคลายความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์
Bitcoinคริปโตเคอร์เรนซีETF
📆6/12/2026 4:43 PM
📰siamblockchain
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Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ 63,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางข่าวทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านและราคาน้ำมันลดลง ขณะที่กองทุน ETF ยังมีเงินไหลออก สะท้อนความระมัดระวังของสถาบัน

ตลาด คริปโตเคอร์เรนซี กลับมาคึกคักอีกครั้งในวันที่ 12 มิถุนายน 2026 หลังจากที่เผชิญแรงเทขายอย่างหนักจน Bitcoin ร่วงหลุดระดับ 60,000 ดอลลาร์ แต่ล่าสุดราคาได้ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 63,700 ดอลลาร์ คิดเป็นการปรับตัวขึ้นราว 1% ในรอบวัน การดีดตัวครั้งนี้มีแรงหนุนสำคัญจากปัจจัยทาง ภูมิรัฐศาสตร์ เมื่อมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยกเลิกแผนโจมตีทางทหารต่ออิหร่าน และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงในเร็วๆ นี้ ข่าวดังกล่าวช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์กลางๆ การลดลงของราคาน้ำมันเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดคริปโต เพราะช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจจะไม่ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากนัก แรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงจึงผ่อนคลายลง นอกจากนี้ การฟื้นตัวของ Bitcoin ยังช่วยปลอบประโลมนักลงทุนที่เคยตื่นตระหนกในช่วงที่ราคาร่วงหลุดแนวรับสำคัญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยข้อมูลจาก Glassnode ชี้ว่าค่าความผันผวนแฝงในตลาดออปชันซึ่งเคยพุ่งสูงถึง 65% ได้ปรับลดลงสู่ระดับปกติแล้ว สะท้อนว่าเทรดเดอร์มองว่าแรงขายรอบนี้สิ้นสุดลง และไม่มีความจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกต่อไป นอกจาก Bitcoin แล้ว เหรียญหลักอื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้นตามไปด้วย Ethereum กลับมายืนที่บริเวณ 1,671 ดอลลาร์ Solana เคลื่อนไหวที่ 66.

69 ดอลลาร์ ขณะที่ XRP ปรับตัวขึ้น 3% มาอยู่ที่ 1.14 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม TRON กลับเป็นเหรียญที่ปรับตัวลงเกือบ 3% ในรอบวัน ซึ่งแตกต่างจากเหรียญอื่นๆ การเคลื่อนไหวดังกล่าวบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มกลับมามองหาสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง หลังจากที่ความกังวลเรื่องสงครามและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ Fed (FOMC) ในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางดอกเบี้ยและสภาพคล่องในระยะต่อไป ขณะที่แรงซื้อจากนักลงทุนรายย่อยเริ่มกลับเข้ามาบ้าง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก Fed ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานกว่าที่คาด แม้ภาพรวมในช่วงสั้นจะดูสดใสขึ้น แต่ข้อมูลจาก SoSoValue ชี้ว่ากองทุน Spot Bitcoin ETF ยังคงมีเงินไหลออกสุทธิ 19.03 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 12 มิถุนายน ซึ่งเป็นการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่ห้าแล้ว ขณะที่กองทุน Spot Ethereum ETF ก็มีเงินไหลออก 15.89 ล้านดอลลาร์ ติดต่อกันเป็นวันที่สาม สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงใช้ความระมัดระวังและไม่เร่งเข้ามาลงทุน แม้ราคาจะฟื้นตัวก็ตาม กระแสเงินทุนที่ไหลออกอย่างต่อเนื่องนี้เป็นปัจจัยลบที่อาจกดดันตลาดในระยะกลาง อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์มองว่าหากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น และราคาน้ำมันทรงตัวในระดับต่ำ อาจช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและเปิดทางให้ Fed ผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อตลาดคริปโตในระยะต่อไป นักลงทุนจึงควรติดตามผลการประชุม FOMC รวมถึงพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด เพราะปัจจัยเหล่านี้อาจกำหนดทิศทางของตลาดในช่วงที่เหลือของปี 202

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siamblockchain /  🏆 37. in TH

Bitcoin คริปโตเคอร์เรนซี ETF ภูมิรัฐศาสตร์ การลงทุน

 

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