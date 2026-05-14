ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ ขานรับการเจรจาระหว่างทรัมป์-สี จิ้นผิง และแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางวิกฤตพลังงาน

ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดบวกทำนิวไฮ จากความหวังในการผ่อนปรนมาตรการการค้าชิประหว่างสหรัฐฯ-จีน และการอนุมัติขายชิป H200 ของ Nvidia ขณะที่ตลาดกังวลเงินเฟ้อด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของ Fed
บรรยากาศการลงทุนใน ตลาดหุ้นสหรัฐ ฯ ปิดการซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยสภาวะที่เป็นบวกอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีหลักสำคัญอย่าง S&P 500 และ Nasdaq สามารถทะยานขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการเติบโตของนวัตกรรมและการปรับตัวของเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ดัชนี Dow Jones Industrial Average แม้จะไม่ได้ทำสถิติสูงสุดใหม่แต่ก็ปิดบวกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยขยับขึ้น 370.
26 จุด หรือคิดเป็น 0.75% มาอยู่ที่ระดับ 50,063.46 จุด ส่วน S&P 500 เพิ่มขึ้น 56.99 จุด หรือ 0.77% ปิดที่ 7,501.24 จุด และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 232.88 จุด หรือ 0.88% ปิดที่ 26,635.22 จุด ซึ่งการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็งกำไรระยะสั้น แต่เป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มส่งสัญญาณในทิศทางที่ผ่อนคลายลง ปัจจัยบวกที่โดดเด่นที่สุดในรอบการซื้อขายนี้คือการพุ่งขึ้นของราคาหุ้น Nvidia ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 4.4% หลังจากมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ให้การอนุมัติการจำหน่ายชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงรุ่น 'H200' ให้กับบริษัทในประเทศจีนได้อีกครั้ง ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณสำคัญของการลดระดับความตึงเครียดด้านข้อจำกัดทางเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังมีความพิเศษตรงที่มีการนำบุคคลสำคัญระดับโลกจากภาคธุรกิจร่วมเดินทางไปด้วย เช่น อีลอน มัสก์ ซีอีโอของ Tesla และ เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้นำทางเทคโนโลยีเหล่านี้ตอกย้ำว่าการหารือครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเรื่องการเมือง แต่ครอบคลุมถึงการวางรากฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิทัลและการค้าชิปเซ็ต ซึ่งเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต โดยประเด็นการหารือระว่างทรัมป์และสี จิ้นผิง ยังครอบคลุมไปถึงการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าที่ยืดเยื้อ และประเด็นอ่อนไหวอย่างการขายอาวุธของสหรัฐฯ ให้แก่ไต้หวัน ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพของตลาดทุนทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความรุ่งโรจน์ของตลาดหุ้น กลับมีความกังวลแฝงอยู่ในภาคพลังงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งน้ำมันดิบมุ่งหน้าสู่เอเชีย แม้จะมีรายงานว่าเรือสินค้าบางส่วนเริ่มกลับมาสัญจรได้ แต่การโจมตีเรือและเหตุการณ์ยึดเรือที่เกิดขึ้นเป็นระยะยังคงสร้างความผันผวนให้กับตลาดพลังงาน โดยสัญญาน้ำมันดิบ Brent ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 105.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ปิดที่ 101.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความไม่แน่นอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยพบว่ายอดค้าปลีกที่ออกมาใกล้เคียงคาดการณ์นั้น ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งไม่ใช่สัญญาณของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากความมั่งคั่ง แต่เป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงาน ในมุมมองของนักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ สิ่งที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2022 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันจากเงินเฟ้อในภาคพลังงานกำลังเริ่มแพร่กระจายไปยังราคาสินค้าและบริการประเภทอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว สถานการณ์นี้สร้างความลำบากใจให้กับธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ 'Fed' ในการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากหากเร่งลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปในขณะที่เงินเฟ้อจากปัจจัยภายนอกยังสูง อาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อฝังลึก ซึ่งจะบั่นทอนเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่า ผลลัพธ์จากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนในครั้งนี้ จะสามารถช่วยลดต้นทุนทางการค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการติดตามท่าทีของ Fed ในการประชุมครั้งถัดไป ว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อด้านพลังงาน หรือจะเลือกกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยีที่กำลังพุ่งทะยา
ตลาดหุ้นสหรัฐ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ราคาน้ำมันโลก ธนาคารกลางสหรัฐ
