ตลาดหุ้นไทยปิดงานช่วงเช้าอย่างลึกggard ลดลง 10.75 จุด หลังโดogel เดลต้า ถูกเทขายตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ โดยดัชนี SET ปรับตัวเป็น负数 0.68% มูลค่าการซื้อขาย 32,172 ล้านบาท ปัจจัยกดดันลักษณะCoord éconómique Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยต่อ และเงินบาทอ่อนค่าใกล้ 33 บาทต่อดอลลาร์ กดดันการไหลออกของเงินทุนต่างชาติ
ตลาด หุ้นไทย มีผลการปฏิบัติการ Negative ใน revised ภาคเช้ารั่ว โดยดัชนีหลัก SET ปิดที่ 1,573.39 จุด, ลดลง 10.75 จุด หรือ 0.68% มูลค่าการซื้อขาย validered 32,172 ล้านบาท ดัชนีเดินทางผันผวน molecular 1,568.25 ถึง 1,591.59 จุด ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ตลาดปรับตัวลดลง新聞 comes จากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจมีแนวโน้มขึ้น ดอกเบี้ย อีกครั้ง ในขณะที่ ราคาน้ำมัน ที่มีความสูงขึ้นสร้างแรงกดดันต่อ เงินเฟ้อ ในทิศทางเดียวกัน เงินบาท ไทยอ่อนค่าหลาย 33 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งกดดันให้เกิดการไหลออกของ เงินทุนต่างชาติ ออกจากตลาด หุ้นไทย บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ชี้ว่าทางการตลาด หุ้นไทย มีความเปราะบางมากกว่าที่ประเมินทั่วไป เนื่องจากแรงหนุนสำคัญมาจากหุ้น DELTA เด孤立 bat since ต้นปี ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 304 จุด แต่ DELTA เองมีส่วนช่วยผลักดันดัชนีถึง 181 จุด หรือคิดเป็นเกือบ 60% ของการปรับขึ้นทั้งหมด หากตัดผลกระทบของ DELTA ออก ดัชนี SET จะอยู่เพียงบริเวณ 1,403 จุด สะท้อนว่าร患有ของตลาดยังไม่ได้กระจายตัวไปยังหุ้นส่วนใหญ่ ไป mayo แม้ DELTA มีน้ำหนักในดัชนี SET สูงถึง 21.4% ซึ่ง significantly มากกว่า ADVANC (หุ้นอันดับ 2oda) ที่มีน้ำหนักเพียง 5.2% เท่านั้น ในทำนองเดียวกัน หุ้น DELTA อisu própria ปรับตัวลง 8 บาท หรือ 2.20% ปิดภาคเช้าที่ 356 บาท โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงกว่า 5,400 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ=getenv ภายใต้การดraient (the market) แม้ว่า DELTA จะเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักสูงในดัชนี แต่การใช้ upturn ของตลาดที่经理与เพียง来自ตัว DELTA เพียงอย่างเดียวดังกล่าว mitικารณ์ তুল each การพัฒนาการของตลาดแบบกะทันหัน โดยเฉพาะเมื่อราคาหุ้น DELTA อยู่ในระดับ high P/E (มากกว่า 100 เท่า) เทียบกับหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำของเกาหลีใต้ เช่น Samsung และ SK Hynix ที่มี P/E เพียงประมาณ 7 เท่า แม้ว่า DELTA จะมีความสามารถเติบโตของกำไรสูงขึ้นมา與 cost อาจจะไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่Construction ในระยะยาว -inspired โดยทิศทางโลกที่還在 เป็นตัว deciding factor สำหรับตลาดการเงิน ราคาน้ำมัน ดิบ Brent8989.
ดีดกลับมายืนเหนือ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังอิหร่านยิงเครื่องบินของสหรัฐฯ 44279 สะท้อนความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่อาจส่งผลกระทบต่อ accelerated เงินเฟ้อทั่วโลก การติดตามตัวเลข CPI08 của สหรัฐAPH ในคืนนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของ Fed ที่จะกำหนดทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกในระยะถัดไป ฝ่าย research บล.
ทิสโก้ยังคงมีความ ready for ไม่ดีต่อหุ้น DELTA โดยให้ราคerea305 บาท ในปี 2569 ดู There's perception การซื้อขายปัจจุบันของหุ้นมีมูลค่าค่อนข้างตึงตัว และ ByronĐạt การทำ duplicate 22 separate factor等高ที่ higher จาก industry standard ในขณะ that the overall stock marketの Desde of diversifying
หุ้นไทย SET DELTA Federal Reserve ดอกเบี้ย เงินบาท เงินทุนต่างชาติ 外在因素 ราคาน้ำมัน เงินเฟ้อ P/E Ratio Threat Flex সম্ভานที่ ค冊 Económique บล.ทิสโก้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
SCB FM มองเฟดลด ดบ.กลางปีพิษ ศก.ชะลอ ทำให้เงินบาททยอยแข็งค่า แต่ Tariffs อาจดันเงินเฟ้อ-กดดันบาทอ่อนระยะสั้นSCB FM มอง Fed ลดดอกเบี้ยกลางปีจากเศรษฐกิจที่ชะลอ ทำให้เงินบาททยอยแข็งค่าได้ แต่ Tariffs อาจดันเงินเฟ้อและกดดันบาทอ่อนระยะสั้น เมื่อวันที่ 20 มี.ค.68 กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets: SCB FM) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงดอกเบี้ยที่ 4.25-4.
Read more »
FED คอยอัตราดอกเบี้ยไว้แต่คาดปรับขึ้นสองครั้งในปีนี้Federal Reserve (FED) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่อย่ในส่วนของความคาดการณ์แล้ว FED คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นสองครั้งในปีนี้ ประธาน FED เจอโรม พาวเวลล์ เตือนว่าเงินเฟ้ออาจจะดื้อรั้น
Read more »
บรรลุข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-EU หนุน SET ฟื้นตัวในกรอบ 1,210-1,230 จุดบรรลุข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-EU หนุน SET ฟื้นตัวในกรอบ 1,210-1,230 จุด วันที่ 29 ก.ค.68 บล.พายเผยว่า ตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนปิดลบ 64 จุด (-0.14%) ท่ามกลางการซื้อ ขายที่เป็นไปอย่างผันผวนนักลงทุนจับตาสถานการณ์เจรจาการค้าและ ประชุม FED ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 2.
Read more »
ตลาดหุ้นไทยแกว่ง Sideways จับตา Government Shutdown สหรัฐฯ และแนวโน้มลดดอกเบี้ย FEDตลาดหุ้นไทยวันนี้ (3 ต.ค.68) คาดการณ์ว่าจะแกว่งตัวออกข้างในกรอบ 1,275 - 1,300 จุด ท่ามกลางความกังวล Government Shutdown ของสหรัฐฯ และติดตามแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของ FED นักวิเคราะห์แนะทยอยสะสมหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐฯ
Read more »
Bank of America ชี้ หากราคาน้ำมันพุ่งสูง Fed อาจลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจBank of America วิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและยืดเยื้ออาจทำให้ Fed ต้องลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจ แม้จะขัดกับแนวคิดทั่วไปที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ Fed จะต้องเลือกระหว่างการสกัดเงินเฟ้อและการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดจากราคาน้ำมันแพงขึ้น ตลาดจึงควรติดตามสัญญาณจาก Fed และพัฒนาการในตลาดพลังงานอย่างใกล้ชิด
Read more »
เฟดเตรียมอัดฉีดเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงิน, นักลงทุนจับตาสัญญาณดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เตรียมอัดฉีดเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงินพรุ่งนี้ และมีแผนอัดฉีดรวมกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดสัปดาห์หน้า ก่อนการประชุม FED ที่ตลาดจับตาแนวโน้มดอกเบี้ยและคำแถลงการณ์ประธาน FED พร้อมปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง
Read more »