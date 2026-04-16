ตลาดหุ้นสหรัฐทำนิวไฮต่อเนื่อง จากความหวังดีเปิลตะวันออกและเจรจาอิหร่าน

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่สอง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกจากความคืบหน้าด้านการทูตในตะวันออกกลาง ทั้งการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน รวมถึงสัญญาณการเจรจาใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การซื้อขายยังคงมีความผันผวน โดยนักวิเคราะห์ยังคงจับตาดูสัญญาณสันติภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรักษาโมเมนตัมในระยะยาว
ตลาดหุ้นสหรัฐ อเมริกาปิดทำการในแดนบวกเป็นวันที่สองติดต่อกัน ดัชนีหลักอย่าง S&P 500 และ Nasdaq สามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง โดยแรงหนุนหลักมาจากความหวังที่ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ภายหลังจากที่ อิสราเอล ได้ตกลงที่จะดำเนินการหยุดยิงชั่วคราวกับ เลบานอน นอกจากนี้ การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเริ่มต้น การเจรจา กับ อิหร่าน อีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายในตลาดก็ยังคงมีความผันผวนอยู่บ้าง โดยเฉพาะภายหลังจากที่มีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงที่มีระยะเวลา 10 วันระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลที่ว่าอิหร่านได้เสนอที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ในขณะเดียวกัน มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศที่ระบุว่า สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในการบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมกับอิหร่าน แม้ว่าปัจจัยด้านความหวังทางการทูตจะเข้ามาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนให้คึกคักขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ แต่นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมองว่า ตลาดหุ้นยังคงต้องการสัญญาณแห่งสันติภาพที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ เพื่อที่จะสามารถรักษาโมเมนตัมเชิงบวกในระยะยาวต่อไปได้ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากตลาดออปชันและทิศทางของโมเมนตัม พบว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นยังมีโอกาสที่จะขยายตัวต่อไปได้อี
ตลาดหุ้นสหรัฐ S&P 500 Nasdaq อิสราเอล เลบานอน อิหร่าน การเจรจา ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ
