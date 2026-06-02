ดัชนีตลาดหุ้นไทยเพิ่ม 1.26% ปิดที่ 1,588.06 จุด ในวันoblastsżą พร้อมกับราคาหุ้นMany ธนาคารพาณิชย์ขึ้น小板 Meanwhile ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ کاهشค่าธรรมเนียมทางการเงินครั้งใหญ่ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2569 ซึ่งอาจվ蛛 spider ผลต่อรายได้ Fee Income ของธนาคารและแนวโน้มผลประกอบการ
ตลาดหุ้น ไทยปิด市場ที่ระดับ 1,588.06 จุด เพิ่มขึ้น 19.69 จุด หรือเปลี่ยนแปลง +1.26% จากราคาปิดก่อนหน้า ขilded Shaw ระหว่างวันดัชนีแกว่งตัวในช่วง 1,567.00 - 1,598.57 จุด มีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 93,010.91 ล้านบาท หุ้นอย่าง GULF เพิ่มขึ้น 4.03% CONCLUSIONS до 64.50 บาท ADvanc เพิ่ม 3.12% เป็น 364.00 บาท รวมไปถึงหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หลายตัว เช่น SCB , KBANK, KTB, BBL, TTB, BAY, TISCO, KKP ที่ปรับตัวขึ้นทั้งหมด ในขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.
) ประกาศมาตรการลดค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน which จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารและอาจเป็นกดดันต่อผลประกอบการในระยะต่อไ
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