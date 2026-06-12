ตลท.ปลดเครื่องหมาย H หุ้น JAS หลังเปิดเผยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2.3 พันล้าน

ราคาหุ้น JAS ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.23% หลังตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H เนื่องจากบริษัทเปิดเผยข้อมูลการซื้อสิทธิถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปลดเครื่องหมาย H (หมายเหตุ: หยุดพักการซื้อขาย) สำหรับหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีผลตั้งแต่การเปิดซื้อขายในรอบเช้าวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป หลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศสำคัญเกี่ยวกับการเข้าซื้อสิทธิในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักลงทุนรอคอย โดยการปลดเครื่องหมาย H นี้จะช่วยให้การซื้อขาย หุ้น JAS กลับเข้าสู่ภาวะปกติ และสะท้อนถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งนี้ การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ JAS ในการขยายธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงบลงทุนมูลค่ารวม 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2,304,680,000 บาท เพื่อซื้อสิทธิ์ FIFAMULTI-TOURNAMENT BROADCAST RIGHTS ครอบคลุมการถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2573 การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา ตลอดจนสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการโฆษณา การตลาด การเป็นผู้สนับสนุนรายการ และการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในแง่ของเกณฑ์การประเมินรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ ได้พิจารณาขนาดรายการจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว พบว่าขนาดรายการของสิทธิ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 16.99 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อย่างไรก็ดี เมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือ หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.91 ส่งผลให้ขนาดรายการรวมสูงถึงร้อยละ 31.90 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือมีขนาดรายการตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ภายใน 21 วัน รวมถึงจัดส่งหนังสือถึงผู้ถือ หุ้น เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ต่อไป โดยสิทธิ์ที่ซื้อนี้ครอบคลุมการถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 โดยมีสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วม และเป็นครั้งแรกที่มีทีมเข้าร่วม 48 ทีม รวมถึง ฟุตบอลโลก 2030 ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดสถานที่จัดงานในขณะนี้ สำหรับการชำระค่าลิขสิทธิ์ มีการกำหนดเงื่อนไขแบ่งเป็น 2 งวด ได้แก่ งวดแรกจำนวน 17,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะต้องชำระภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ส่วนงวดที่เหลือยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการที่แน่ชัด ความเคลื่อนไหวของราคา หุ้น JAS ในวันที่ปลดเครื่องหมาย H พบว่า ณ เวลา 11.18 น.
ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.28 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท หรือคิดเป็น 3.23% โดยราคาแกว่งตัวในกรอบสูงสุด 1.31 บาท และต่ำสุด 1.26 บาท มีมูลค่าการซื้อขายรวม 184.51 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทางธุรกิจของบริษัทหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญดังกล่าว การลงทุนครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ JAS ในการเป็นผู้นำด้านสื่อกีฬาในประเทศไทย และคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นและการชำระเงินงวดต่อไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและความสำเร็จของการถ่ายทอดส
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