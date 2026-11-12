ตลท. ย้ำ THAI มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลไซเบอร์ซีเคียวริตี้อย่างตรงไปตรงมา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามใกล้ชิดกรณี THAI รั่วไหลข้อมูล แต่ยังไม่ได้รับรายงานทางการ ย้ำบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยมหากิจการเสี่ยง โดยประสาน ธปท. และ ก.ล.ต. ตรวจจับภัยคุกคามใหม่
นาย อัสสเดช คงศิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยถึงกระแสข่าวกรณีการรั่วไหลของข้อมูลการจองตั๋วโดยสารของ การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ว่าเกิดจากเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ว่า ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท แต่ได้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดหลักการสำคัญว่าหากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ การบินไทยในฐานะบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงสามารถประเมินผลกระทบทที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมAlso readCIMB THAI เสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย Regional Cyber Threat Intelligence พร้อมรายงานสถานการณ์ให้ ธปท. ทุกเช้า
การบังคับใช้กฎเกณฑ์นี้มุ่งเน้นให้บริษัทจดทะเบียนมีความโปร่งใสในการสื่อสารกับตลาดทุน โดยเฉพาะในประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่อาจส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและเสถียรภาพของราคาหลักทรัพย์ในตลาด
กลไกความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคาม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับและรับมือความเสี่ยงทางไซเบอร์รูปแบบใหม่
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนเหล่านี้ช่วยสร้างเครือข่ายการเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ที่ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้สามารถประสานงานและแบ่งปันฐานข้อมูลอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
แผนรับมือเหตุฉุกเฉินและระบบติดตาม 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีการเตรียมแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) และกระบวนการยกระดับการรับมือเหตุการณ์ (Escalation) พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถประสานงานและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบหรือผู้ใช้บริการ
มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแค่การป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันเท่านั้น แต่รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญตลอดยี่สี่ชั่วโมง
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