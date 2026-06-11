ตลท.สั่งขึ้น H พักซื้อขาย JAS ชั่วคราว หลังเปิดข้อมูลคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2 สมัย 2.3 พันล้านบาท แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯสาเหตุเกิดจากการที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อสาธารณะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เนื่องจากปรากฏสารสนเทศว่าบริษัทได้ปิดดีลกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า เป็นจำนวนมูลค่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาน 2,300 ล้านบาท โดยจะได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2 สมัย ซึ่งเป็นสารสนเทศที่สำคัญ แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ JAS เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 15.48 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับข้อมูลดังกล่าว โดยก่อนที่หลักทรัพย์ JAS ถูกขึ้นเครื่องหมาย ‘H’ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ JAS เนื่องจาก JAS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเช้านี้ เกี่ยวกับการเข้าทำข้อตกลงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup 2026 สำหรับการเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ในขณะที่ปรากฏสารสนเทศการแถลงข่าวของบริษัทในวันนี้ เวลา 15.00 น. เรื่อง ‘JAS คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026’จนถึงปัจจุบัน JAS ยังมิได้แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ JAS ระมัดระวังการให้ข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายด้วย
ตลท. สั่งขึ้น H พัก ซื้อขาย JAS ชั่วคราว หลังเปิดข้อมูลคว้า ลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2 สมัย 2.3 พันล้านบาท แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯสาเหตุเกิดจากการที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญเรื่องการซื้อ ลิขสิทธิ์ ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก ต่อสาธารณะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.
) ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS เนื่องจากปรากฏสารสนเทศว่าบริษัทได้ปิดดีลกับ สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือฟีฟ่า เป็นจำนวนมูลค่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาน 2,300 ล้านบาท โดยจะได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2 สมัย ซึ่งเป็นสารสนเทศที่สำคัญ แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ JAS เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 15.48 น.
ของวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ จะได้รับข้อมูลดังกล่าว โดยก่อนที่หลักทรัพย์ JAS ถูกขึ้นเครื่องหมาย ‘H’ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกประกาศเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ JAS เนื่องจาก JAS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อเช้านี้ เกี่ยวกับการเข้าทำข้อตกลงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FIFA World Cup 2026 สำหรับการเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจสื่อและคอนเทนต์กีฬา ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ เพื่อเข้าทำรายการดังกล่าว และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป ในขณะที่ปรากฏสารสนเทศการแถลงข่าวของบริษัทในวันนี้ เวลา 15.00 น.
เรื่อง ‘JAS คว้าลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026’จนถึงปัจจุบัน JAS ยังมิได้แจ้งมติคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ JAS ระมัดระวังการให้ข้อมูลสำคัญที่ยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อขายด้ว
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