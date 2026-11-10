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Crime

ตร.ไซเบอร์บุกตรัง ยึดมือถือ 18 เครื่อง จับแก๊งรับซื้อบัญชีม้ากลางเมือง

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ตร.ไซเบอร์บุกตรัง ยึดมือถือ 18 เครื่อง จับแก๊งรับซื้อบัญชีม้ากลางเมือง
พล.ต.ท. ทินกร · บก.สอท.5 · พ.ต.อ. บัญชา ศรีสุข
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ตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านในอำเภอเมืองตรัง จับกุม 4 ราย รับซื้อบัญชีม้า จ่ายเงินรายละ 2,500 บาท ยึดมือถือ 18 เครื่องเตรียมติดตั้งแอปธนาคาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการสืบสอบ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 นำโดย พล.ต.ต. คมกฤช สุขไทย ปฏิบัติการบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง ตรัง จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งพบกลุ่มมิจฉาชีพจำนวนมากมารอขาย บัญชีม้า เพื่อสแกนใบหน้าและติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคาร โดยมีการจ่ายเงินค่าจ้างรายละ 2,500 บาท

ปฏิบัติการบุกค้นจับกุมแก๊งรับซื้อ

พล.ต.ท. ทินกร รังมาตย์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สั่งการให้ พล.ต.ต. คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.5 นำทีมโดย พ.ต.อ. บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.4 บก.สอท.5 สืบทราบขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพ จึงส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่สังเกตการณ์จนได้หมายศาลจังหวัดตรัง นำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักดังกล่าว

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จากการตรวจสอบปรากฏว่าพบบุคคลรวมตัวกันบริเวณหน้าบ้านเพื่อเตรียมขายบัญชีธนาคารและรับจ้างสแกนใบหน้าเพื่อเปิดใช้งาน โดยมีการให้ค่าตอบแทน 2,500 บาทต่อบัญชี เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นภายในบ้านและจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ 18 เครื่องที่ถูกเตรียมไว้สำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารและดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก

รายละเอียดเงินค่าจ้างและวิธีการกระทำผิด

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการจัดหาบุคคลที่ต้องการขายบัญชีธนาคาร โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ขาย 2,500 บาทต่อบัญชี ขณะที่กลุ่มผู้ต้องหาจะได้รับค่าตอบแทน 500 บาทต่อบัญชี นอกจากนี้ยังตรวจพบโทรศัพท์มือถืออีกหลายเครื่องภายในรถยนต์และห้องพักที่ผู้ต้องหาเช่าไว้ เพื่อเตรียมไว้สำหรับติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารสำหรับบัญชีม้าเช่นเดียวกัน

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กระบวนการสแกนใบหน้าและติดตั้งแอป

ขบวนการนี้ใช้สถานที่เป็นจุดรับซื้อบัญชีม้าและให้บุคคลดังกล่าวมาสแกนใบหน้าพร้อมติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นการกระทำผิดฐานเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ขั้นตอนการสอบสวนและติดตามผู้กระทำผิด

เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานสืบสวนขยายผล เพื่อหาข้อมูลเชื่อมโยงไปยังนายทุนและเครือข่ายที่รับซื้อบัญชีม้า รวมถึงผู้ที่เคยรับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กลุ่มผู้หาดังกล่าวดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยมุ่งเป้าไปที่เครือข่ายผู้ขายบัญชีม้าและกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้บัญชีเหล่านี้ในการกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆ ต่อไป

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

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พล.ต.ท. ทินกร บก.สอท.5 พ.ต.อ. บัญชา ศรีสุข บัญชีม้า ตรัง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ต.อ. เอกวิทย์

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