ตร.สเปนสืบสวนกรณีผู้รักษาประตูก่อเหตุทำให้กองหน้าเตเนริเฟ่เสียชีวิต
ตำรวจสเปนเปิดการสืบสวนคดีอาญากรณีการปะทะในเกมลีกา 2 ทำให้เขซุส เด มิเกล เสียชีวิต ด้านอัยการระบุยากที่จะตั้งข้อหาประมาท致死 เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน
สำนักงาน ตำรวจสเปน ประกาศเปิดการสืบสวนอย่างเป็นทางการในกรณีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันฟุตบอล ลีกา 2 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน หลังจากที่มีรายงานยืนยันการเสียชีวิตของเขซุส เด มิเกล กองหน้าวัย 30 ปี ของทีม เตเนริเฟ e
เหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้เกิดขึ้นจากการปะทะกันรุนแรงระหว่างเด มิเกลกับฆซุส โอโวโน ผู้รักษาประตูของทีมเอฟซออันดอรรา 1 ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตของเด มิเกล และทำให้ทางการต้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายหากพบว่ามีความผิดAlso readดวงชะตาประจำวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดจังหวะปะทะและกระบวนการทางกฎหมาย
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเริ่มต้นขึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อเด มิเกล ได้รับบอลโยนยาวจากเพื่อนร่วมทีมเข้าไปในแดนของฝ่ายตรงข้าม ขณะที่โอโวโน ออกจากปากประตูเพื่อกระโดดสกัดบอลบริเวณเส้นกลางสนาม จังหวะที่ทั้งคู่ลอยตัวขึ้น เข่าของโอโวโนได้ปะทะกับบริเวณหน้าอกของเด มิเกล ทำให้เด มิเกลล้มลงกับพื้นทันทีn
ผู้ตัดสินมอบใบแดงให้กับโอโวโนโดยตรงเนื่องจากความรุนแรงของจังหวะดังกล่าว ส่วนเด มิเกลที่นอนนิ่งอยู่กับพื้นมีภาวะหัวใจหยุดเต้นและต้องได้รับการนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม กรรมการได้สั่งยุติการแข่งขันทันทีหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บ
อาการของเด มิเกลทรุดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าของวันที่ 3 พฤศจิกายน เนื่องจากเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท แม้จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตในที่สุด ส่งผลให้ตำรวจสเปนต้องเข้ามาสืบสวนว่าเหตุการณ์นี้เข้าข่ายความผิดอาญาฐานประมาท致死หรือไม่
มุมมองของอัยการและคณะกรรมการวินัย
หลุยซ ซานเชซ ฆวาเรกุย หัวหน้าอัยการเมืองซานตาครซ เด เตเนริเฟe เปิดเผยว่า เป็นไปได้ยากที่คดีนี้จะจบลงด้วยการตั้งข้อหาอาญากับโอโวโน เนื่องจากตามมาตรฐานทั่วไปแล้ว บาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันกีฬามักไม่ถูกมองว่าเป็นอาชญากรรม
อย่างไรก็ตาม กระบวนการสืบสวนยังคงจำเป็นเพื่อรอผลจากคณะกรรมการด้านวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลสเปน ซึ่งกุญแจสำคัญของการตัดสินคือรายงานการแข่งขันทจากผู้ตัดสินว่าจะมองว่าจังหวะสกัดบอลของโอโวโนมีเจตนาทำร้ายคู่แข่งขันหรือไม่
อัยการยังชี้แจงว่า การสืบสวนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานเมื่อมีการเสียชีวิตที่ไม่ใช่สาเหตุจากธรรมชาติ โดยไม่ได้หมายความว่ามีความคี่มูลชัดเจนว่าจะต้องมีการลงโทษทางอาญา หรือหาตัวใครมารับผิดชอบแต่อย่างใด
ผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและสังคมออนไลน์
แหล่งข่าวภายในทีมอันดอรราเปิดเผยว่า โอโวโนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากและไม่มีเจตนาทำร้ายเด มิเกล เขาแสดงความจำนงที่จะติดต่อครอบครัวของเด มิเกลโดยตรงเพื่อขอโทษส่วนตัว แต่ปัจจุบันต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมหาศาล
ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามารุมวิจารณ์บัญชีอินสตาแกรมของโอโวโนอย่างรุนแรง โดยมีการเรียกเขาว่าฆาตกร และเรียกร้องให้แบนเขาจากวงการฟุตบอลตลอดชีวิตหรือให้ติดคุก ส่งผลให้โอโวโนต้องลบบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเองทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคุกคาม
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