ตร.สระแก้ว บุกโรงงานคลองหาด จับแรงงานเขมรผิดกฎหมาย 10 คน
เจ้าหน้าที่สระแก้วบุกโรงงานคลองหาด จับแรงงานกัมพูชา 10 คน ทำงานผิดกฎหมายมานานกว่า 17 ปี แจ้งข้อหานายจ้างไทยเอาผิดตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงาน จัดหางานจังหวัด สระแก้ว และ ตำรวจภูธร จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเข้าตรวจสอบโรงงานในเขตพื้นที่ตำบลเบญจขร อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ผลการตรวจสอบสามารถจับกุมผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้จำนวน 10 ราย โดยทั้งหมดมีสัญชาติกัมพูชา
ปฏิบัติการในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าได้รับเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองเพื่อทำงานโดยขาดใบอนุญาตถูกต้องในพื้นที่ดังกล่าว จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบูรณาการจากหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อย่างใกล้ชิดAlso readควงมีดเดินเคาะห้อง-ป่วนซอย อ้างตัวเป็น 'ลูกเจ้าสัว' ค้นห้องเจอยาบ้า 143 เม็ด
พบแรงงานไม่มีเอกสาร ทำงานแปรรูปผลไม้
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในโรงงานพบแรงงานสัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 คน กำลังปฏิบัติงานในกระบวนการแปรรูปผลไม้อยู่ภายในโรงงาน จากการตรวจเอกสารประจำตัวพบว่าแรงงานทั้ง 10 ราย ไม่มีเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินการคดีในข้อหาเป็นต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตไว้ตามกฎหมาย
นอกจากนี้จากการตรวจสอบพฤติการณ์ของนายจ้างยังพบว่ามีข้อเท็จจริงว่านายจ้างชาวไทยได้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยการรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้ามาทำงานในสถานประกอบกิจการของตน ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจน
แจ้งข้อหานายจ้างตาม พ.ร.ก.บริหารการทำงาน
เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งข้อกล่าวหานายจ้างชาวไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ด้วยเหตุที่พบว่ามีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญในการขยายผลไปสู่ผู้จ้างงานเพื่อจัดระเบียบแรงงานในภาพรวม
ผลการสอบสวนเบื้องต้นเชื่อมโยงไปถึงพฤติการณ์การจ้างงานผิดกฎหมายที่มีมาเป็นเวลานานกว่า 17 ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดยั้งการกระทำผิดที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานในภาคธุรกิจแปรรูปผลไม้อีกด้วย
ส่งผู้ต้องหาให้ สภ.คลองหาด ดำเนินคดี
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกการจับกุมพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหาด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยไม่เพียงมุ่งเอาผิดตัวแรงงานที่ฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ยังขยายผลไปถึงนายจ้างที่ลักลอบว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายเพื่อจัดระเบียบแรงงานและป้องกันปัญหาการลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างจริงจัง
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